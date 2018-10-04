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Стадион:
Сарпсборг-08
3:1
Конец матча
Генк
0'
1:0
5' Гол
Мортенсен Патрик
18' Желтая карточка
Мортенсен Патрик
1:1
49' Гол
Троссар Леандро
2:1
54' Гол
Захариассен Кристоффер
3:1
63' Гол
Мортенсен Патрик
67' Желтая карточка
Тамм Йоонас
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
73'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Уле Йорген уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
66'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Захариассен Кристоффер бьет в цель!
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
46'
Генк делает замену. Настич Боян уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сарпсборг-08 3:1 Генк
Сарпсборг-08
6.9% (13)
Ничья:
19% (36)
Генк
74.1% (140)

Вы не участвовали в прогнозе

Генк:
32.3% (61)
Генк:
18% (34)
Ничья:
15.9% (30)
Генк:
12.2% (23)
Генк:
4.8% (9)
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