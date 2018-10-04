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Стадион: Сарпсборг
3:1
Конец матча
1:0
5' ГолМортенсен Патрик
18' Желтая карточкаМортенсен Патрик
1:1
49' ГолТроссар Леандро
2:1
54' ГолЗахариассен Кристоффер
3:1
63' ГолМортенсен Патрик
67' Желтая карточкаТамм Йоонас
|
5'
1:0
18'
49'
1:1
54'
2:1
63'
3:1
67'
Состав команд
77
Аскар
Армин
31
Меле
Йоаким
33
Лукуми
Джон
25
Берге
Сандер
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 22 Твейта Йон-Хельге Защитник
- 11 Йоргенсен Йоаким Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Томассен Йоахим Защитник
- 7 Хальворсен Уле Йорген Полузащитник
- 8 Нильсен Матти Полузащитник
- 17 Захариассен Кристоффер Полузащитник
- 77 Аскар Армин Полузащитник
- 27 Мухаммед Рашад Нападающий
- 69 Мортенсен Патрик Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Фальк Аслак Вратарь
- 4 Утвик Бьерн Защитник
- 10 Хейнтс Тобиас Полузащитник
- 15 Хеберг-Ветти Геуте Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 19 Ларсен Кристоффер Полузащитник
- 18 Аггер Миккель Нападающий
- Главный тренер: Бакке Гейр
Генк 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Вукович Дэнни Вратарь
- 31 Меле Йоаким Защитник
- 6 Деваст Себастьен Защитник
- 33 Лукуми Джон Защитник
- 3 Настич Боян Защитник
- 25 Берге Сандер Полузащитник
- 24 Посуэло Алехандро Полузащитник
- 14 Троссар Леандро Полузащитник
- 18 Малиновский Руслан Полузащитник
- 77 Ндонгаля Дьемерси Полузащитник
- 10 Саматта Мбвана Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Яккерс Нордин Вратарь
- 4 Ваутерс Дрис Защитник
- 21 Уронен Йере Защитник
- 15 Сек Ибраима Полузащитник
- 28 Хейнен Бриан Полузащитник
- 11 Пейнтсил Джозеф Нападающий
- 9 Ингвартсен Маркус Нападающий
- Главный тренер: Клеман Филипп
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 30.09.2018 Сарпсборг-08 0:1 Стрёмсгодсет Т
- 23.09.2018 Русенборг 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 20.09.2018 Бешикташ 3:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 16.09.2018 Сарпсборг-08 1:2 Одд Т
- 02.09.2018 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 30.08.2018 Маккаби Тель-Авив 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 26.08.2018 Сарпсборг-08 1:2 Кристиансунд Т
- 23.08.2018 Сарпсборг-08 3:1 Маккаби Тель-Авив ЛЕ
- 19.08.2018 Бранн 2:0 Сарпсборг-08 Т
- 16.08.2018 Риека 0:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 12.08.2018 Сарпсборг-08 2:0 Лиллестрём Т
- 09.08.2018 Сарпсборг-08 1:1 Риека ЛЕ
- 05.08.2018 Стабек 1:3 Сарпсборг-08 Т
- 02.08.2018 Сарпсборг-08 1:0 Санкт-Галлен ЛЕ
- 26.07.2018 Санкт-Галлен 2:1 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 19.07.2018 Сарпсборг-08 2:0 Вестманнаэйяр ЛЕ
- 12.07.2018 Вестманнаэйяр 0:4 Сарпсборг-08 ЛЕ
- 08.07.2018 Сарпсборг-08 4:1 Ранхейм Т
- 01.07.2018 Кристиансунд 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 24.06.2018 Сарпсборг-08 2:3 Тромсё Т
Генк (последние 20 матчей: +18 =2 -0)
- 29.09.2018 Генк 4:0 Зульте-Варегем ПДА
- 26.09.2018 Генк 4:0 Ломмель К
- 23.09.2018 Серкль Брюгге 2:5 Генк ПДА
- 20.09.2018 Генк 2:0 Мальмё ЛЕ
- 15.09.2018 Генк 1:0 Андерлехт ПДА
- 02.09.2018 Кортрейк 3:3 Генк ПДА
- 30.08.2018 Брондбю 2:4 Генк ЛЕ
- 26.08.2018 Генк 3:2 Васланд-Беверен ПДА
- 23.08.2018 Генк 5:2 Брондбю ЛЕ
- 19.08.2018 Генк 3:1 Шарлеруа ПДА
- 16.08.2018 Лех 1:2 Генк ЛЕ
- 12.08.2018 Остенде 0:2 Генк ПДА
- 09.08.2018 Генк 2:0 Лех ЛЕ
- 05.08.2018 Генк 1:1 Сент-Трюйден ПДА
- 01.08.2018 Фола 1:4 Генк ЛЕ
- 29.07.2018 Локерен 0:4 Генк ПДА
- 26.07.2018 Генк 5:0 Фола ЛЕ
- 22.07.2018 Хейст 1:3 Генк ТМК
- 21.07.2018 Генк 4:0 Олимпиакос ТМК
- 15.07.2018 Спувен-Мопертинген 1:6 Генк ТМК
Сарпсборг-08
Генк
-
7 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
4 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 3
-
32 Владение мячом, % 68
Группа I
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|2.
|Бешикташ
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Сарпсборг-08
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Генк
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Сарпсборг-08 делает замену. Мухаммед Рашад уходит с поля, а Сингх Хармет выходит на его замену.
73'
Сарпсборг-08 делает замену. Хальворсен Уле Йорген уходит с поля, а Хейнтс Тобиас выходит на его замену.
67'
Тамм Йоонас получил желтую карточку от судьи
66'
Генк делает замену. Малиновский Руслан уходит с поля, а Хейнен Бриан выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
54'
Г О О О О Л - Захариассен Кристоффер бьет в цель!
49'
Г О О О О Л - Троссар Леандро бьет в цель!
46'
Генк делает замену. Настич Боян уходит с поля, а Уронен Йере выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
Генк делает замену. Ндонгаля Дьемерси уходит с поля, а Пейнтсил Джозеф выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Мортенсен Патрик получил желтую карточку от судьи
5'
Г О О О О Л - Мортенсен Патрик бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сарпсборг-08 3:1 Генк
Сарпсборг-08
6.9% (13)
Ничья:
19% (36)
Генк
74.1% (140)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Генк:
32.3% (61)
0:1 Генк:
18% (34)
1:1 Ничья:
15.9% (30)
0:2 Генк:
12.2% (23)
1:3 Генк:
4.8% (9)
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