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Стадион:
Яблонец
 
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Динамо Киев
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Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Динамо Киев

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Яблонец - Динамо Киев
Яблонец
10% (8)
Ничья:
20% (16)
Динамо Киев
70% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
38.8% (31)
Ничья:
17.5% (14)
Динамо Киев:
13.8% (11)
Динамо Киев:
12.5% (10)
Яблонец:
6.3% (5)
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