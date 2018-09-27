Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Динамо Киев

Стадион: Stadion Strelnice
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Текстовая онлайн трансляция матча Яблонец - Динамо КиевДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Яблонец - Динамо Киев
Яблонец
10% (8)
Ничья:
20% (16)
Динамо Киев
70% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Динамо Киев:
38.8% (31)
1:1 Ничья:
17.5% (14)
0:2 Динамо Киев:
13.8% (11)
0:1 Динамо Киев:
12.5% (10)
2:1 Яблонец:
6.3% (5)
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