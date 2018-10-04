Стадион: Айброкс
3:1
Конец матча
11' Желтая карточкаБериша Ветон
0:1
42' ГолБериша Ветон
43' Желтая карточкаМакгрегор Аллан
1:1
44' ГолМорелос Альфредо
51' Желтая карточкаИван Андрей
63' Желтая карточкаМюлдюр Мерт
69' Желтая карточкаШваб Штефан
2:1
84' ПенальтиТавернье Джеймс
90' Желтая карточкаПавлович Андрия
3:1
90' ГолМорелос Альфредо
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
90'
Павлович Андрия получил желтую карточку от судьи
90'
Глазго Рейнджерс делает замену. Морелос Альфредо уходит с поля, а Миддлтон Гленн выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кент Райан уходит с поля, а Хэллидэй Эндрю выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Тавернье Джеймс из команды Глазго Рейнджерс забивает с точки!
72'
Рапид Вена делает замену. Бериша Ветон уходит с поля, а Болинголи-Мбомбо Боли выходит на его замену.
69'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
63'
Мюлдюр Мерт получил желтую карточку от судьи
58'
Рапид Вена делает замену. Иван Андрей уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
51'
Иван Андрей получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
43'
Макгрегор Аллан получил желтую карточку от судьи
42'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
33'
Рапид Вена делает замену. Барац Матео уходит с поля, а Дибон Кристофер выходит на его замену.
11'
Бериша Ветон получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена
Глазго Рейнджерс
78.7% (144)
Ничья:
18.6% (34)
Рапид Вена
2.7% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Глазго Рейнджерс:
41.5% (76)
1:0 Глазго Рейнджерс:
21.3% (39)
1:1 Ничья:
15.3% (28)
2:0 Глазго Рейнджерс:
7.7% (14)
3:1 Глазго Рейнджерс:
3.3% (6)
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