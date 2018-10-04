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Стадион:
Глазго Рейнджерс
3:1
Конец матча
Рапид Вена
0'
11' Желтая карточка
Бериша Ветон
0:1
42' Гол
Бериша Ветон
43' Желтая карточка
Макгрегор Аллан
1:1
44' Гол
Морелос Альфредо
51' Желтая карточка
Иван Андрей
63' Желтая карточка
Мюлдюр Мерт
69' Желтая карточка
Шваб Штефан
2:1
84' Пенальти
Тавернье Джеймс
90' Желтая карточка
Павлович Андрия
3:1
90' Гол
Морелос Альфредо
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Павлович Андрия получил желтую карточку от судьи
90'
Глазго Рейнджерс делает замену. Морелос Альфредо уходит с поля, а Миддлтон Гленн выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Глазго Рейнджерс делает замену. Кент Райан уходит с поля, а Хэллидэй Эндрю выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Тавернье Джеймс из команды Глазго Рейнджерс забивает с точки!
72'
Рапид Вена делает замену. Бериша Ветон уходит с поля, а Болинголи-Мбомбо Боли выходит на его замену.
Желтая карточка
69'
Шваб Штефан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
63'
Мюлдюр Мерт получил желтую карточку от судьи
58'
Рапид Вена делает замену. Иван Андрей уходит с поля, а Алар Дени выходит на его замену.
Желтая карточка
51'
Иван Андрей получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Морелос Альфредо бьет в цель!
Желтая карточка
43'
Макгрегор Аллан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Бериша Ветон бьет в цель!
33'
Рапид Вена делает замену. Барац Матео уходит с поля, а Дибон Кристофер выходит на его замену.
Желтая карточка
11'
Бериша Ветон получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ibrox Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Глазго Рейнджерс 3:1 Рапид Вена
Глазго Рейнджерс
78.7% (144)
Ничья:
18.6% (34)
Рапид Вена
2.7% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Глазго Рейнджерс:
41.5% (76)
Глазго Рейнджерс:
21.3% (39)
Ничья:
15.3% (28)
Глазго Рейнджерс:
7.7% (14)
Глазго Рейнджерс:
3.3% (6)
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