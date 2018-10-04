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  4. Лига Европы
  5. Группа I
Стадион: Зрители: 17174
Мальмё
2:0
Конец матча
Бешикташ
0'
45' Желтая карточка
Баширу Фуад
1:0
53' Гол в свои ворота
Эркин Джанер
58' Желтая карточка
Пепе Кеплер
66' Желтая карточка
Медель Гари
69' Желтая карточка
Рикс Сёрен
76' Желтая карточка
Эркин Джанер
2:0
76' Пенальти
Розенберг Маркус
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Розенберг Маркус
Фол, нарушение
94'
Судья свистит. Куарежма Рикарду атаковал сзади соперника. Это Рикс Сёрен заработал своей команде штрафной
93'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
93'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
92'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Бешикташ
92'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Нильсен Лассе уходит с поля и его заменяет Брорссон Франц
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
89'
Бабель Райан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Инносент Бонке оказался на газоне.
89'
Антонссон Маркус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
88'
Удар от ворот произведет Мальме
Фол, нарушение
88'
Антонссон Маркус из команды Мальме играет слишком грубо. Пепе Кеплер оказался на газоне.
87'
Удар от ворот произведет Мальме
87'
Бешикташ контролирует мяч.
85'
Удар от ворот произведет Мальме
85'
Тактическая замена. Траустасон Арнор уходит с поля и его заменяет Антонссон Маркус
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Далин Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
84'
Сегодняшная посещаемость составляет 17174 болельщиков
84'
Бешикташ контролирует мяч.
83'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
Тактическая замена. Генюл Гёкхан уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
Фол, нарушение
82'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Инносент Бонке пострадал.
82'
Бенгтссон Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
81'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
81'
Бешикташ контролирует мяч.
80'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Уйсал Неджип не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус из команды Мальме забивает с точки!
Желтая карточка
76'
Эркин Джанер получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Эркин Джанер дергает за футболку соперника (это был Виннхейм Андреас) и рефери назначает пенальти!
Офсайд
75'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
74'
Рикс Сёрен из команды Мальме играет слишком грубо. Медель Гари оказался на газоне.
73'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
73'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
73'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Кристиансен Андерс уходит с поля и его заменяет Инносент Бонке
Травма, повреждение
71'
Сафари Беранг возвращается на поле.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Бенгтссон Расмус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
Офсайд
71'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
71'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Сафари Беранг получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Куарежма Рикарду
Желтая карточка
69'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
69'
Сафари Беранг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
69'
Безумный фол. Баширу Фуад грубо играет против соперника. Пострадал Уйсал Неджип
68'
Удар от ворот произведет Бешикташ
68'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
67'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Сафари Беранг из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сафари Беранг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Медель Гари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
66'
Медель Гари из команды Бешикташ играет слишком грубо. Траустасон Арнор оказался на газоне.
66'
Далин Юхан не дал случится голу! Вагнер Лав должен был забивать, но Далин Юхан сделал отличный сейв
66'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
64'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
63'
Розенберг Маркус наказан за толчок Пепе Кеплер
63'
Плохо сыграл Нильсен Лассе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
62'
Удар от ворот произведет Мальме
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Баширу Фуад из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
Фол, нарушение
61'
Нильсен Лассе из команды Мальме играет слишком грубо. Бабель Райан оказался на газоне.
Офсайд
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Удар от ворот произведет Мальме
59'
Тактическая замена. Тёре Гёкхан уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
Желтая карточка
58'
Судья подбегает и показывает Пепе Кеплер из команды Бешикташ отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Траустасон Арнор из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
Фол, нарушение
57'
Вида Домагой наказан за толчок Розенберг Маркус
57'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Розенберг Маркус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
56'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Кариус Лорис ошибается в защите.
53'
Кристиансен Андерс сделал результативную передачу.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Эркин Джанер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
53'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
52'
Эркин Джанер наказан за толчок Левицки Оскар
51'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
Угловой
51'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
51'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
50'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
49'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Бешикташ контролирует мяч.
46'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Баширу Фуад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
45'
Баширу Фуад из команды Мальме играет слишком грубо. Медель Гари оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
Офсайд
44'
Рикс Сёрен из команды Мальме в офсайде
43'
Бешикташ контролирует мяч.
42'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
41'
Виннхейм Андреас из команды Мальме играет слишком грубо. Тёре Гёкхан оказался на газоне.
41'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Розенберг Маркус из команды Мальме навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
39'
Отличные скиллы показывает Розенберг Маркус, обводя своих соперников
38'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
37'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
36'
Розенберг Маркус пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
36'
Нильсен Лассе нанес удар головой, но Кариус Лорис спокойно отбил мяч.
36'
Сафари Беранг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
35'
Безумный фол. Тёре Гёкхан грубо играет против соперника. Пострадал Рикс Сёрен
35'
Виннхейм Андреас из команды Мальме делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Фол, нарушение
34'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Баширу Фуад оказался на газоне.
34'
Бешикташ контролирует мяч.
33'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Сафари Беранг
32'
Бешикташ контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Рикс Сёрен из команды Мальме толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
31'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Мальме контролирует мяч.
30'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
29'
Сафари Беранг из команды Мальме подал угловой справа.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Розенберг Маркус из команды Мальме отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
28'
Уйсал Неджип задерживает мяч рукой
28'
Мальме контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Мальме
27'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
27'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Бенгтссон Расмус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
26'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Эркин Джанер из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Вагнер Лав имел все шансы забить, но Далин Юхан сделал отличный сейв!
24'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Бешикташ начинает контратаку
23'
Кристиансен Андерс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Бешикташ контролирует мяч.
23'
Траустасон Арнор нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
22'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
22'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Бенгтссон Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
21'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Офсайд
19'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
19'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Бешикташ начинает контратаку
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кристиансен Андерс
18'
Хорошую попытку сделал Вагнер Лав. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
17'
Ляич Адем из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
17'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Далин Юхан отбил мяч на угловой после удара Тёре Гёкхан из штрафной площади.
Угловой
16'
Ляич Адем из команды Бешикташ разыграл угловой с левого угла.
15'
Должен был быть гол! Ленс Джермейн имел отличный шанс, но Далин Юхан не дал голу состоятся!
15'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
14'
Виннхейм Андреас задерживает мяч рукой
13'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
13'
Розенберг Маркус наказан за толчок Уйсал Неджип
13'
Траустасон Арнор бьет ножницами в створ ворот, но Кариус Лорис не дал случится отличному голу!
13'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Виннхейм Андреас из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
13'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Рикс Сёрен из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
12'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Мальме контролирует мяч.
11'
Мальме контролирует мяч.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
Фол, нарушение
10'
Ленс Джермейн наказан за толчок Кристиансен Андерс
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Нильсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
Бенгтссон Расмус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вагнер Лав и Тёре Гёкхан из команды Бешикташ.
7'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
Офсайд
7'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ в офсайде
6'
Бешикташ контролирует мяч.
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Офсайд
5'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
5'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
5'
Нильсен Лассе наказан за толчок Ленс Джермейн
4'
Удар от ворот произведет Бешикташ
4'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
Вида Домагой выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Рикс Сёрен из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
3'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Мальме контролирует мяч.
3'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
2'
Рикс Сёрен из команды Мальме в офсайде
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Бешикташ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальмё 2:0 Бешикташ
Мальмё
12% (22)
Ничья:
39.7% (73)
Бешикташ
48.4% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.4% (67)
Бешикташ:
28.8% (53)
Бешикташ:
11.4% (21)
Мальмё:
8.7% (16)
Бешикташ:
3.3% (6)
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