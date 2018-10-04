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45' Желтая карточкаБаширу Фуад
1:0
53' Гол в свои воротаЭркин Джанер
58' Желтая карточкаПепе Кеплер
66' Желтая карточкаМедель Гари
69' Желтая карточкаРикс Сёрен
76' Желтая карточкаЭркин Джанер
2:0
76' ПенальтиРозенберг Маркус
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
96'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
95'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
95'
Судья сигнализирует, что Куарежма Рикарду из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Розенберг Маркус
94'
Судья свистит. Куарежма Рикарду атаковал сзади соперника. Это Рикс Сёрен заработал своей команде штрафной
93'
93'
Вагнер Лав из команды Бешикташ в офсайде
92'
92'
92'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Тактическая замена. Нильсен Лассе уходит с поля и его заменяет Брорссон Франц
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
90'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
89'
Бабель Райан из команды Бешикташ играет слишком грубо. Инносент Бонке оказался на газоне.
89'
Антонссон Маркус нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
88'
Удар от ворот произведет Мальме
88'
Антонссон Маркус из команды Мальме играет слишком грубо. Пепе Кеплер оказался на газоне.
87'
Удар от ворот произведет Мальме
87'
85'
Удар от ворот произведет Мальме
85'
Тактическая замена. Траустасон Арнор уходит с поля и его заменяет Антонссон Маркус
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
85'
Далин Юхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Озьякуп Огузхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
84'
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84'
83'
82'
Тактическая замена. Генюл Гёкхан уходит с поля и его заменяет Озьякуп Огузхан
82'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ опасно и грубо сыграл. Инносент Бонке пострадал.
82'
82'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
81'
81'
80'
80'
Уйсал Неджип не смог попасть в створ ударом издали
80'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
79'
78'
78'
76'
Г О О О О Л - Розенберг Маркус из команды Мальме забивает с точки!
76'
Эркин Джанер получил желтую карточку от судьи
76'
ПЕНАЛЬТИ! - Эркин Джанер дергает за футболку соперника (это был Виннхейм Андреас) и рефери назначает пенальти!
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
74'
74'
Рикс Сёрен из команды Мальме играет слишком грубо. Медель Гари оказался на газоне.
73'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
73'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
73'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
72'
Тактическая замена. Кристиансен Андерс уходит с поля и его заменяет Инносент Бонке
71'
Сафари Беранг возвращается на поле.
71'
Судья сигнализирует, что Бенгтссон Расмус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Бабель Райан
71'
Пепе Кеплер из команды Бешикташ в офсайде
71'
Куарежма Рикарду навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Сафари Беранг получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
70'
Тактическая замена. Ляич Адем уходит с поля и его заменяет Куарежма Рикарду
69'
Рикс Сёрен получил желтую карточку от судьи
69'
Сафари Беранг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Безумный фол. Баширу Фуад грубо играет против соперника. Пострадал Уйсал Неджип
68'
68'
68'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
67'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
67'
Сафари Беранг из команды Мальме делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
67'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Сафари Беранг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Медель Гари - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
66'
Медель Гари из команды Бешикташ играет слишком грубо. Траустасон Арнор оказался на газоне.
66'
Далин Юхан не дал случится голу! Вагнер Лав должен был забивать, но Далин Юхан сделал отличный сейв
66'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
65'
64'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
63'
Розенберг Маркус наказан за толчок Пепе Кеплер
63'
Плохо сыграл Нильсен Лассе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
62'
Удар от ворот произведет Мальме
61'
Судья сигнализирует, что Баширу Фуад из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Вагнер Лав
61'
Нильсен Лассе из команды Мальме играет слишком грубо. Бабель Райан оказался на газоне.
60'
Бабель Райан из команды Бешикташ в офсайде
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Удар от ворот произведет Мальме
59'
Тактическая замена. Тёре Гёкхан уходит с поля и его заменяет Бабель Райан
58'
Судья подбегает и показывает Пепе Кеплер из команды Бешикташ отложенную желтую карточку за фол.
58'
Судья сигнализирует, что Траустасон Арнор из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Вида Домагой
57'
Вида Домагой наказан за толчок Розенберг Маркус
57'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Судья сигнализирует, что Розенберг Маркус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Ляич Адем
56'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Кариус Лорис ошибается в защите.
53'
Кристиансен Андерс сделал результативную передачу.
53'
Г О О О О Л - Эркин Джанер уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
53'
Эркин Джанер из команды Бешикташ навешивает в штрафную с рикошетом.
52'
52'
Эркин Джанер наказан за толчок Левицки Оскар
51'
51'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ разыграл угловой с правого угла.
51'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
49'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
49'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Баширу Фуад - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
45'
Баширу Фуад из команды Мальме играет слишком грубо. Медель Гари оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
44'
Рикс Сёрен из команды Мальме в офсайде
43'
42'
41'
Виннхейм Андреас из команды Мальме играет слишком грубо. Тёре Гёкхан оказался на газоне.
41'
40'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
40'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
39'
39'
Розенберг Маркус из команды Мальме навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
39'
Отличные скиллы показывает Розенберг Маркус, обводя своих соперников
38'
38'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
36'
Розенберг Маркус пробует нанести удар издали, но Кариус Лорис держит все под контролем
36'
Нильсен Лассе нанес удар головой, но Кариус Лорис спокойно отбил мяч.
36'
Сафари Беранг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
35'
Безумный фол. Тёре Гёкхан грубо играет против соперника. Пострадал Рикс Сёрен
35'
Виннхейм Андреас из команды Мальме делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Уйсал Неджип из команды Бешикташ играет слишком грубо. Баширу Фуад оказался на газоне.
34'
33'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Судья сигнализирует, что Генюл Гёкхан из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Сафари Беранг
32'
32'
Рикс Сёрен из команды Мальме толкнул локтем оппонента. Это Пепе Кеплер заработал фол
31'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
31'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
30'
30'
Мальме контролирует мяч.
30'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
29'
Медель Гари выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Сафари Беранг из команды Мальме подал угловой справа.
29'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
28'
Розенберг Маркус из команды Мальме отдал передачу, которая была заблокирована.
28'
Уйсал Неджип задерживает мяч рукой
28'
Мальме контролирует мяч.
27'
Удар от ворот произведет Мальме
27'
Шанс! Генюл Гёкхан из команды Бешикташ пробил головой, но мимо
27'
Ляич Адем навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Бенгтссон Расмус из команды Мальме поставил подножку. Пострадал Ленс Джермейн
26'
Генюл Гёкхан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Розенберг Маркус из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
25'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
24'
24'
Вагнер Лав имел все шансы забить, но Далин Юхан сделал отличный сейв!
24'
Бешикташ начинает контратаку
23'
Кристиансен Андерс нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
23'
Траустасон Арнор нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
22'
21'
21'
21'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
21'
20'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
19'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
19'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
19'
Бешикташ начинает контратаку
18'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Кристиансен Андерс
18'
Хорошую попытку сделал Вагнер Лав. Удар в створ, но вратарь начеку
17'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает навес прямо в штрафную.
17'
17'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ подал угловой справа.
16'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
16'
Далин Юхан отбил мяч на угловой после удара Тёре Гёкхан из штрафной площади.
15'
Должен был быть гол! Ленс Джермейн имел отличный шанс, но Далин Юхан не дал голу состоятся!
15'
Отличные скиллы показывает Ленс Джермейн, обводя своих соперников
15'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
14'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Виннхейм Андреас задерживает мяч рукой
13'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Розенберг Маркус наказан за толчок Уйсал Неджип
13'
Траустасон Арнор бьет ножницами в створ ворот, но Кариус Лорис не дал случится отличному голу!
13'
13'
Виннхейм Андреас из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
13'
12'
Рикс Сёрен из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
12'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Мальме контролирует мяч.
11'
Мальме контролирует мяч.
10'
Судья сигнализирует, что Уйсал Неджип из команды Бешикташ поставил подножку. Пострадал Траустасон Арнор
10'
Ленс Джермейн наказан за толчок Кристиансен Андерс
10'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
10'
Вагнер Лав из команды Бешикташ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
9'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
Медель Гари нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
9'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ отправил кросс в штрафную...
9'
Ленс Джермейн из команды Бешикташ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
8'
8'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Вагнер Лав и Тёре Гёкхан из команды Бешикташ.
7'
Бешикташ имеет хороший шанс забить.
7'
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
5'
Тёре Гёкхан из команды Бешикташ в офсайде
5'
Генюл Гёкхан из команды Бешикташ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
5'
Нильсен Лассе наказан за толчок Ленс Джермейн
4'
4'
Мальме вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
4'
4'
Рикс Сёрен из команды Мальме отправил кросс в штрафную...
3'
Мальме вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Мальме контролирует мяч.
3'
2'
Рикс Сёрен из команды Мальме в офсайде
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Бешикташ начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Мальмё 2:0 Бешикташ
Мальмё
12% (22)
Ничья:
39.7% (73)
Бешикташ
48.4% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.4% (67)
1:2 Бешикташ:
28.8% (53)
0:1 Бешикташ:
11.4% (21)
2:1 Мальмё:
8.7% (16)
0:2 Бешикташ:
3.3% (6)
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