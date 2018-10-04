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  4. Лига Европы
  5. Группа J
Стадион:
Стандард
2:1
Конец матча
Акхисар
0'
1:0
17' Гол
Эмон Рено
26' Желтая карточка
Юмлу Мустафа
1:1
32' Гол
Айик Онур
2:1
40' Гол
Дженепо Мусса
82' Вторая желтая карточка
Юмлу Мустафа
90' Желтая карточка
Дженепо Мусса
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
94'
Марин Рэзван из команды Стандард играет слишком грубо. Вурал Гюрай оказался на газоне.
94'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
93'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Мпоку Поль-Жозе
93'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
92'
Цимирот Гойко из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
92'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
92'
Дженепо Мусса получил желтую карточку от судьи
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Стандард начинает контратаку
91'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
91'
Дженепо Мусса из команды Стандард играет слишком грубо. Лопеш Мигел оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
90'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
90'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
Угловой
90'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
89'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
89'
Отличные скиллы показывает Регаттен Адриен, обводя своих соперников
Офсайд
88'
Са Орланду из команды Стандард в офсайде
88'
Марин Рэзван из команды Стандард делает передачу одноклубнику.
88'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает пас партнеру.
87'
Стандард контролирует мяч.
87'
Са Орланду из команды Стандард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
Офсайд
86'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
86'
Акхизарспор начинает контратаку
86'
Марин Рэзван из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Мпоку Поль-Жозе из команды Стандард делает пас партнеру.
Фол, нарушение
85'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Каванда Луис
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
84'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
84'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Эмон Рено уходит с поля и его заменяет Са Орланду
82'
Юмлу Мустафа получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Стандард контролирует мяч.
Фол, нарушение
81'
Ману Элвис задерживает мяч рукой
80'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Ману Элвис
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Эмон Рено
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Дженепо Мусса из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
78'
Отличные скиллы показывает Дженепо Мусса, обводя своих соперников
78'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Стандард контролирует мяч.
78'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
77'
Барбоза Элдер наказан за толчок Мпоку Поль-Жозе
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Уче Агбо уходит с поля и его заменяет Мпоку Поль-Жозе
75'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Акхизарспор контролирует мяч.
74'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
74'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
72'
Тактическая замена. Айик Онур уходит с поля и его заменяет Регаттен Адриен
72'
Марин Рэзван из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
72'
Дженепо Мусса из команды Стандард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Каванда Луис из команды Стандард делает пас партнеру.
71'
Стандард контролирует мяч.
Фол, нарушение
71'
Эмон Рено наказан за толчок Лопеш Мигел
71'
Каванда Луис из команды Стандард делает пас партнеру.
70'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Вурал Гюрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
69'
Стандард контролирует мяч.
69'
Акхизарспор контролирует мяч.
68'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
67'
Акхизарспор начинает контратаку
67'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Поконьоли Себастьен
66'
Акхизарспор контролирует мяч.
65'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Акхизарспор контролирует мяч.
64'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
64'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
64'
Лаифис Костас не смог попасть в створ ударом издали
63'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Акхизарспор контролирует мяч.
62'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
61'
Поконьоли Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лопеш Мигел и Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор.
61'
Акхизарспор контролирует мяч.
60'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
59'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Уче Агбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
57'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Уче Агбо из команды Стандард толкнул локтем оппонента. Это Жозуэ Филипе заработал фол
Фол, нарушение
56'
Дженепо Мусса из команды Стандард играет слишком грубо. Джевикер Айкут оказался на газоне.
56'
Дженепо Мусса из команды Стандард делает пас партнеру.
55'
Стандард контролирует мяч.
55'
Акхизарспор контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
54'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Карсела-Гонсалес Мехди
53'
Стандард контролирует мяч.
52'
Акхизарспор начинает контратаку
52'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
51'
Акхизарспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
51'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор толкнул локтем оппонента. Это Марин Рэзван заработал фол
50'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Каванда Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
49'
Удар от ворот произведет Стандард
49'
Шанс! Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
Угловой
49'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
48'
Поконьоли Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
48'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
48'
Барбоза Элдер мяч отрикошетил от ворот
48'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
Угловой
47'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
47'
Лаифис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Айик Онур завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
47'
ШАНС! Айик Онур вышел один-на-один с голкипером...
47'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Дженепо Мусса из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Лопеш Мигел
47'
Айик Онур из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
47'
Лаифис Костас ошибается в защите.
47'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
47'
Жозуэ Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
Травма, повреждение
46'
Селезнёв Евгений возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Офсайд
46'
Эмон Рено из команды Стандард в офсайде
46'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
45'
Стандард контролирует мяч.
45'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Селезнёв Евгений получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лопеш Мигел и Айик Онур из команды Акхизарспор.
42'
Цимирот Гойко из команды Стандард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
Стандард контролирует мяч.
42'
Хорошую попытку сделал Барбоза Элдер. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
41'
Карсела-Гонсалес Мехди не смог попасть в створ ударом издали
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Кыса Билал получил травму и заменен. Сиссоко Абдулвхаид выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Каванда Луис сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
ГОООООЛ - Дженепо Мусса Стандард забивает ударом головой
39'
Каванда Луис из команды Стандард делает отличный кросс...
39'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
39'
Жозуэ Филипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Каванда Луис из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
38'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Отличные скиллы показывает Дженепо Мусса, обводя своих соперников
37'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
37'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард подал угловой слева.
37'
Марин Рэзван мяч отрикошетил от ворот
37'
Марин Рэзван из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
36'
Акхизарспор контролирует мяч.
36'
Стандард контролирует мяч.
35'
Акхизарспор контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Лаифис Костас наказан за толчок Селезнёв Евгений
35'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
33'
Кыса Билал из команды Акхизарспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Акхизарспор контролирует мяч.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Айик Онур забивает!
32'
Головой пробил Селезнёв Евгений, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
32'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор подал угловой справа.
31'
Поконьоли Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
30'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Акхизарспор контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
29'
Акхизарспор контролирует мяч.
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
Стандард контролирует мяч.
27'
Матч возобновлен
Желтая карточка
26'
Рефери не любит споров - именно за это Юмлу Мустафа сейчас получил желтую
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
Стандард контролирует мяч.
25'
Отличные скиллы показывает Дженепо Мусса, обводя своих соперников
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Марин Рэзван из команды Стандард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Стандард контролирует мяч.
24'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Стандард
22'
Жозуэ Филипе не смог попасть в створ ударом издали
22'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
22'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
22'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
21'
Стандард контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Стандард
21'
ШАНС! Барбоза Элдер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает навес прямо в штрафную.
21'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
20'
Удар от ворот произведет Стандард
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Акхизарспор контролирует мяч.
19'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
19'
Луйиндама Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Лаифис Костас из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
17'
Карсела-Гонсалес Мехди сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
ГОООООЛ - Эмон Рено Стандард забивает ударом головой
Угловой
17'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард подал угловой слева.
17'
Лопеш Мигел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
Угловой
16'
Марин Рэзван из команды Стандард разыграл угловой с левого угла.
16'
Лопеш Мигел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
16'
Отличные скиллы показывает Дженепо Мусса, обводя своих соперников
16'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Каванда Луис из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
15'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
Стандард контролирует мяч.
14'
Акхизарспор контролирует мяч.
13'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
12'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Османпаша Джанер ошибается в защите.
11'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
11'
Эмон Рено из команды Стандард наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
11'
Каванда Луис из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
11'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
11'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард подал угловой слева.
10'
Лопеш Мигел предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
10'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Стандард контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
6'
Лопеш Мигел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
5'
Марин Рэзван пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
Фол, нарушение
5'
Османпаша Джанер из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Дженепо Мусса оказался на газоне.
4'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Каванда Луис из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
4'
Марин Рэзван из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
4'
Удар от ворот произведет Стандард
3'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Акхизарспор контролирует мяч.
2'
Стандард вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Стандард контролирует мяч.
2'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Стандард вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Акхизарспор начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Стандард 2:1 Акхисар
Стандард
90.1% (164)
Ничья:
7.7% (14)
Акхисар
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Стандард:
30.2% (55)
Стандард:
24.2% (44)
Стандард:
24.2% (44)
Ничья:
4.9% (9)
Стандард:
4.4% (8)
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