Стадион: Морис Дюфран
1:0
17' ГолЭмон Рено
26' Желтая карточкаЮмлу Мустафа
1:1
32' ГолАйик Онур
2:1
40' ГолДженепо Мусса
82' Вторая желтая карточкаЮмлу Мустафа
90' Желтая карточкаДженепо Мусса
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
94'
Марин Рэзван из команды Стандард играет слишком грубо. Вурал Гюрай оказался на газоне.
94'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Мпоку Поль-Жозе
93'
92'
Цимирот Гойко из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
92'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Дженепо Мусса получил желтую карточку от судьи
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Стандард начинает контратаку
91'
91'
Дженепо Мусса из команды Стандард играет слишком грубо. Лопеш Мигел оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
90'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
90'
90'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
90'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
90'
89'
89'
Регаттен Адриен из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
89'
Отличные скиллы показывает Регаттен Адриен, обводя своих соперников
88'
Са Орланду из команды Стандард в офсайде
88'
Марин Рэзван из команды Стандард делает передачу одноклубнику.
88'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает пас партнеру.
87'
87'
Са Орланду из команды Стандард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
87'
86'
Ману Элвис из команды Акхизарспор в офсайде
86'
Акхизарспор начинает контратаку
86'
Марин Рэзван из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
86'
Мпоку Поль-Жозе из команды Стандард делает пас партнеру.
85'
Жозуэ Филипе наказан за толчок Каванда Луис
85'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
85'
84'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
84'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Марин Рэзван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
83'
Тактическая замена. Эмон Рено уходит с поля и его заменяет Са Орланду
82'
Юмлу Мустафа получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Юмлу Мустафа наказан за толчок Карсела-Гонсалес Мехди
82'
81'
Ману Элвис задерживает мяч рукой
80'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
80'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
80'
Тактическая замена. Селезнёв Евгений уходит с поля и его заменяет Ману Элвис
80'
Судья сигнализирует, что Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Эмон Рено
79'
Судья сигнализирует, что Дженепо Мусса из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Османпаша Джанер
78'
78'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
78'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
77'
Барбоза Элдер наказан за толчок Мпоку Поль-Жозе
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Тактическая замена. Уче Агбо уходит с поля и его заменяет Мпоку Поль-Жозе
75'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
75'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Акхизарспор контролирует мяч.
74'
74'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
72'
Тактическая замена. Айик Онур уходит с поля и его заменяет Регаттен Адриен
72'
72'
Дженепо Мусса из команды Стандард плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
71'
Каванда Луис из команды Стандард делает пас партнеру.
71'
71'
Эмон Рено наказан за толчок Лопеш Мигел
71'
Каванда Луис из команды Стандард делает пас партнеру.
70'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает пас партнеру.
70'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
70'
Вурал Гюрай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
69'
69'
Акхизарспор контролирует мяч.
68'
68'
67'
Акхизарспор начинает контратаку
67'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Судья сигнализирует, что Айик Онур из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Поконьоли Себастьен
66'
Акхизарспор контролирует мяч.
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
65'
Акхизарспор контролирует мяч.
64'
64'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
64'
Лаифис Костас не смог попасть в створ ударом издали
63'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
63'
Матч возобновлен
63'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Акхизарспор контролирует мяч.
62'
61'
Поконьоли Себастьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
61'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лопеш Мигел и Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор.
61'
Акхизарспор контролирует мяч.
60'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Лаифис Костас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
59'
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Уче Агбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Сиссоко Абдулвхаид из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
57'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
57'
57'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
57'
Уче Агбо из команды Стандард толкнул локтем оппонента. Это Жозуэ Филипе заработал фол
56'
Дженепо Мусса из команды Стандард играет слишком грубо. Джевикер Айкут оказался на газоне.
56'
Дженепо Мусса из команды Стандард делает пас партнеру.
55'
55'
Акхизарспор контролирует мяч.
55'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
55'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
54'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
53'
Судья сигнализирует, что Юмлу Мустафа из команды Акхизарспор поставил подножку. Пострадал Карсела-Гонсалес Мехди
53'
52'
Акхизарспор начинает контратаку
52'
51'
Акхизарспор контролирует мяч.
51'
Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор толкнул локтем оппонента. Это Марин Рэзван заработал фол
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
50'
Каванда Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Шанс! Селезнёв Евгений из команды Акхизарспор пробил головой, но мимо
49'
48'
Поконьоли Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Барбоза Элдер мяч отрикошетил от ворот
48'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор делает пас партнеру.
47'
47'
Лаифис Костас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
47'
Айик Онур завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!
47'
ШАНС! Айик Онур вышел один-на-один с голкипером...
47'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Акхизарспор контролирует мяч.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Судья сигнализирует, что Дженепо Мусса из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Лопеш Мигел
47'
Айик Онур из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
47'
Лаифис Костас ошибается в защите.
47'
47'
Жозуэ Филипе нанес удар, но тот был заблокирован.
46'
Селезнёв Евгений возвращается на поле.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
46'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
45'
45'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
44'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Ох, нехорошо это выглядит. Селезнёв Евгений получил травму и медбригада забирает его с поля.
43'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Лопеш Мигел и Айик Онур из команды Акхизарспор.
42'
Цимирот Гойко из команды Стандард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
42'
42'
Хорошую попытку сделал Барбоза Элдер. Удар в створ, но вратарь начеку
41'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
41'
Карсела-Гонсалес Мехди не смог попасть в створ ударом издали
41'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
41'
Кыса Билал получил травму и заменен. Сиссоко Абдулвхаид выходит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Каванда Луис сделал результативную передачу.
40'
ГОООООЛ - Дженепо Мусса Стандард забивает ударом головой
39'
Каванда Луис из команды Стандард делает отличный кросс...
39'
Матч возобновлен
39'
Жозуэ Филипе на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Османпаша Джанер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
38'
37'
37'
37'
37'
Марин Рэзван мяч отрикошетил от ворот
37'
36'
Акхизарспор контролирует мяч.
36'
35'
Акхизарспор контролирует мяч.
35'
Лаифис Костас наказан за толчок Селезнёв Евгений
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
33'
Кыса Билал из команды Акхизарспор направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Акхизарспор контролирует мяч.
32'
Г О О О О Л - Айик Онур забивает!
32'
Головой пробил Селезнёв Евгений, но голкипер отбил его в поле!
32'
31'
Поконьоли Себастьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Лопеш Мигел из команды Акхизарспор делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
31'
Акхизарспор имеет хороший шанс забить.
30'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
30'
Акхизарспор контролирует мяч.
30'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
29'
29'
29'
Акхизарспор контролирует мяч.
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
28'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
27'
27'
Матч возобновлен
26'
Рефери не любит споров - именно за это Юмлу Мустафа сейчас получил желтую
26'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
26'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
25'
Марин Рэзван из команды Стандард направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
24'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
24'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
23'
22'
Жозуэ Филипе не смог попасть в створ ударом издали
22'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
22'
22'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
21'
ШАНС! Барбоза Элдер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
21'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор делает навес прямо в штрафную.
21'
Джевикер Айкут из команды Акхизарспор идет с мячом вперед на обострение...
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
20'
Акхизарспор контролирует мяч.
19'
19'
Жозуэ Филипе из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
19'
19'
Жозуэ Филипе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Судья сигнализирует, что Лаифис Костас из команды Стандард поставил подножку. Пострадал Селезнёв Евгений
17'
Карсела-Гонсалес Мехди сделал результативную передачу.
17'
17'
16'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
16'
Марин Рэзван из команды Стандард разыграл угловой с левого угла.
16'
16'
16'
16'
15'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
15'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
14'
14'
Акхизарспор контролирует мяч.
13'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
13'
Очоа Гильермо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Барбоза Элдер из команды Акхизарспор отправил кросс в штрафную...
12'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
12'
Поконьоли Себастьен из команды Стандард навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
12'
Османпаша Джанер ошибается в защите.
11'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
11'
11'
Селезнёв Евгений выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
10'
10'
Карсела-Гонсалес Мехди из команды Стандард делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
9'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
9'
8'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
7'
Удар от ворот произведет Акхизарспор
6'
5'
Луйиндама Кристиан из команды Стандард отправил кросс в штрафную...
5'
Марин Рэзван пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Контроль мяча: [team1]: 32%, [team2]: 68%.
5'
Османпаша Джанер из команды Акхизарспор играет слишком грубо. Дженепо Мусса оказался на газоне.
4'
Юмлу Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
3'
Вурал Гюрай из команды Акхизарспор навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
3'
Акхизарспор контролирует мяч.
2'
2'
2'
Акхизарспор вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
1'
Акхизарспор вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Акхизарспор начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Maurice Dufrasne. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Стандард 2:1 Акхисар
Стандард
90.1% (164)
Ничья:
7.7% (14)
Акхисар
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Стандард:
30.2% (55)
1:0 Стандард:
24.2% (44)
2:1 Стандард:
24.2% (44)
1:1 Ничья:
4.9% (9)
3:1 Стандард:
4.4% (8)
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