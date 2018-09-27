Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Вильярреал

Стадион: Открытие Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - ВильярреалДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Спартак Москва - Вильярреал
Спартак Москва
38% (30)
Ничья:
32.9% (26)
Вильярреал
29.1% (23)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
24.1% (19)
2:1 Спартак Москва:
22.8% (18)
1:2 Вильярреал:
20.3% (16)
1:0 Спартак Москва:
5.1% (4)
2:0 Спартак Москва:
5.1% (4)
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