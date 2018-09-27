  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Лига Европы
  5. Группа G
Стадион:
Спартак Москва
 
Позже
Вильярреал
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Вильярреал

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Вильярреал
Спартак Москва
38% (30)
Ничья:
32.9% (26)
Вильярреал
29.1% (23)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
24.1% (19)
Спартак Москва:
22.8% (18)
Вильярреал:
20.3% (16)
Спартак Москва:
5.1% (4)
Спартак Москва:
5.1% (4)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола


Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация