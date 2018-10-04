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Стадион:
Айнтрахт Фр
4:1
Конец матча
Лацио
0'
1:0
4' Гол
Да Коста Данни
22' Желтая карточка
Де Гузман Джонатан
1:1
23' Гол
Пароло Марко
23' Желтая карточка
Трапп Кевин
2:1
28' Гол
Костич Филип
36' Желтая карточка
Баста Душан
45' Желтая карточка
Русс Марко
45' Вторая желтая карточка
Баста Душан
3:1
52' Гол
Йович Лука
58' Красная карточка
Корреа Хоакин
73' Желтая карточка
Костич Филип
81' Желтая карточка
Иммобиле Чиро
4:1
90' Гол
Да Коста Данни
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Да Коста Данни бьет в цель!
87'
Айнтрахт Фр делает замену. Де Гузман Джонатан уходит с поля, а Штендера Марк выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
78'
Айнтрахт Фр делает замену. Костич Филип уходит с поля, а Тавата Талеб выходит на его замену.
76'
Лацио делает замену. Лукас Лейва уходит с поля, а Альберто Луис выходит на его замену.
Желтая карточка
73'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
67'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
64'
Лацио делает замену. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля, а Бериша Валон выходит на его замену.
58'
УДАЛЕНИЕ! - Корреа Хоакин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Баста Душан получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Русс Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Баста Душан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Костич Филип бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Трапп Кевин получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Пароло Марко бьет в цель!
Желтая карточка
22'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
18'
Лацио делает замену. Дурмиси Риза уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Да Коста Данни бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 4:1 Лацио
Айнтрахт Фр
26.9% (49)
Ничья:
52.7% (96)
Лацио
20.3% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
44% (80)
Айнтрахт Фр:
15.4% (28)
Лацио:
11.5% (21)
Айнтрахт Фр:
8.2% (15)
Ничья:
7.7% (14)
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