Стадион: Коммерцбанк-Арена
4:1
Конец матча
1:0
4' ГолДа Коста Данни
22' Желтая карточкаДе Гузман Джонатан
1:1
23' ГолПароло Марко
23' Желтая карточкаТрапп Кевин
2:1
28' ГолКостич Филип
36' Желтая карточкаБаста Душан
45' Желтая карточкаРусс Марко
45' Вторая желтая карточкаБаста Душан
3:1
52' ГолЙович Лука
58' Красная карточкаКорреа Хоакин
73' Желтая карточкаКостич Филип
81' Желтая карточкаИммобиле Чиро
4:1
90' ГолДа Коста Данни
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Да Коста Данни бьет в цель!
87'
Айнтрахт Фр делает замену. Де Гузман Джонатан уходит с поля, а Штендера Марк выходит на его замену.
81'
Иммобиле Чиро получил желтую карточку от судьи
78'
Айнтрахт Фр делает замену. Костич Филип уходит с поля, а Тавата Талеб выходит на его замену.
76'
Лацио делает замену. Лукас Лейва уходит с поля, а Альберто Луис выходит на его замену.
73'
Костич Филип получил желтую карточку от судьи
67'
Айнтрахт Фр делает замену. Йович Лука уходит с поля, а Ребич Анте выходит на его замену.
64'
Лацио делает замену. Милинкович-Савич Сергей уходит с поля, а Бериша Валон выходит на его замену.
58'
УДАЛЕНИЕ! - Корреа Хоакин увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
52'
Г О О О О Л - Йович Лука бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Баста Душан получает вторую желтую карточку. Удаление.
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Русс Марко получил желтую карточку от судьи
36'
Баста Душан получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Костич Филип бьет в цель!
23'
Трапп Кевин получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Пароло Марко бьет в цель!
22'
Де Гузман Джонатан получил желтую карточку от судьи
18'
Лацио делает замену. Дурмиси Риза уходит с поля, а Лулич Сенад выходит на его замену.
4'
Г О О О О Л - Да Коста Данни бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Commerzbank Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Айнтрахт Фр 4:1 Лацио
Айнтрахт Фр
26.9% (49)
Ничья:
52.7% (96)
Лацио
20.3% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
44% (80)
2:1 Айнтрахт Фр:
15.4% (28)
1:2 Лацио:
11.5% (21)
1:0 Айнтрахт Фр:
8.2% (15)
2:2 Ничья:
7.7% (14)
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