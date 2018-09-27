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Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Севилья

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч Краснодар - Севилья
Краснодар
17.7% (14)
Ничья:
38% (30)
Севилья
44.3% (35)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
29.1% (23)
Ничья:
25.3% (20)
Ничья:
10.1% (8)
Краснодар:
8.9% (7)
Севилья:
6.3% (5)
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