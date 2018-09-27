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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ПАОК

До начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч БАТЭ - ПАОК
БАТЭ
35.1% (27)
Ничья:
40.3% (31)
ПАОК
24.7% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.4% (28)
БАТЭ:
20.8% (16)
ПАОК:
10.4% (8)
БАТЭ:
10.4% (8)
ПАОК:
7.8% (6)
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