Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ПАОК

Стадион: Борисов-Арена
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Текстовая онлайн трансляция матча БАТЭ - ПАОКДо начала игры, которая состоится 04.10.2018, осталось 2 дня 19 часов 7 минут.
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Прогнозы на матч БАТЭ - ПАОК
БАТЭ
35.1% (27)
Ничья:
40.3% (31)
ПАОК
24.7% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
36.4% (28)
2:1 БАТЭ:
20.8% (16)
0:1 ПАОК:
10.4% (8)
1:0 БАТЭ:
10.4% (8)
1:2 ПАОК:
7.8% (6)
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