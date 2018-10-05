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  4. Копа Судамерикана
  5. 1/8 финала
Колон
1:1
Конец матча
Хуниор
0'
32' Желтая карточка
Sebastian Hernandez I
32' Желтая карточка
Jarlan Barrera
33' Красная карточка
Leonardo Heredia
33' Вторая желтая карточка
Jarlan Barrera
36' Желтая карточка
Emanuel Olivera
62' Желтая карточка
1:0
75' Гол
Фрицлер Матиас
1:1
82' Гол
Daniel Moreno
84' Желтая карточка
Годой Эрик
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Колон делает замену. Годой Эрик уходит с поля, а Руис Алан выходит на его замену.
Желтая карточка
84'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
82'
Г О О О О Л - Daniel Moreno бьет в цель!
79'
Хуниор делает замену. Yony Gonzalez уходит с поля, а Гутьеррес Теофило выходит на его замену.
76'
Хуниор делает замену. Себастьян Эрнандес уходит с поля, а James Sanchez выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Фрицлер Матиас бьет в цель!
74'
Хуниор делает замену. Диас Луис уходит с поля, а Daniel Moreno выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
[player1] получил желтую карточку от судьи
58'
Колон делает замену. Gonzalo Escobar уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
58'
Колон делает замену. Сукулини Франко уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
36'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
33'
Jarlan Barrera получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
УДАЛЕНИЕ! - Leonardo Heredia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
32'
Jarlan Barrera получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
32'
Себастьян Эрнандес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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