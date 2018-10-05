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32' Желтая карточкаSebastian Hernandez I
32' Желтая карточкаJarlan Barrera
33' Красная карточкаLeonardo Heredia
33' Вторая желтая карточкаJarlan Barrera
36' Желтая карточкаEmanuel Olivera
1:0
75' ГолФрицлер Матиас
1:1
82' ГолDaniel Moreno
84' Желтая карточкаГодой Эрик
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32'
33'
33'
36'
62'
75'
1:0
82'
1:1
84'
84'
Состав команд
Колон
- Основной состав
- 22 Леонардо Буриан Вратарь
- 2 Gustavo Toledo Защитник
- 4 Годой Эрик Защитник
- 6 Emanuel Olivera Защитник
- 20 Gonzalo Escobar Защитник
- 21 Leonardo Heredia Полузащитник
- 5 Фрицлер Матиас Полузащитник
- 18 Сукулини Франко Полузащитник
- 28 Эстигаррибия Марсело Полузащитник
- 11 Javier Correa Нападающий
- 25 Tomas Chancalay Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Клементе Защитник
- 14 Adrian Jesus Bastia Полузащитник
- 23 Cristian Bernardi Полузащитник
- 10 Руис Алан Нападающий
- 7 Буэно Гонсало Нападающий
- 1 Ignacio Chicco
- 15 Mariano Gonzalez I
Хуниор
- Основной состав
- 1 Виера Себастьян Вратарь
- 20 Marlon Javier Piedrahita Londono Защитник
- 25 Willer Ditta Защитник
- 5 Рафа II Защитник
- 31 Gabriel Fuentes Защитник
- 14 Leonardo Pico Полузащитник
- 24 Victor Cantillo Полузащитник
- 10 Jarlan Barrera Полузащитник
- 7 Sebastian Hernandez I Полузащитник
- 23 Диас Луис Полузащитник
- 18 Jony Gonzalez Нападающий
- Запасные игроки
- 4 David Murillo Защитник
- 29 Гутьеррес Теофило Нападающий
- 28 Enrique Serje
- 3 Deivy Balanta
- 6 James Sanchez
- 12 Jose Chunga
- 11 Daniel Moreno
- Главный тренер: Miguel Lopez
Предыдущие игры
Колон (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Колон 3:1 Годой Крус С
- 15.09.2018 Индепендьенте 3:0 Колон С
- 08.09.2018 Сан-Лоренсо 2:2 Колон К
- 02.09.2018 Колон 0:0 Унион Санта-Фе С
- 25.08.2018 Атлетико Тукуман 2:1 Колон С
- 19.08.2018 Колон 2:2 Тигре С
- 17.08.2018 Колон 0:1 Сан-Паулу КС
- 11.08.2018 Патронато де Парана 0:0 Колон С
- 03.08.2018 Сан-Паулу 0:1 Колон КС
- 22.07.2018 Колон 1:1 Депортиво Морон К
- 15.05.2018 Расинг Авельянеда 1:3 Колон С
- 10.05.2018 Колон 0:1 Велес Сарсфилд С
- 08.05.2018 Колон 0:0 Ривер Плейт С
- 29.04.2018 Бельграно 1:0 Колон С
- 24.04.2018 Колон 4:0 Патронато де Парана С
- 15.04.2018 Чакарита Хуниорс 0:2 Колон С
- 03.04.2018 Годой Крус 2:1 Колон С
- 17.03.2018 Колон 1:2 Ланус С
Хуниор (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 29.09.2018 Леонес 2:2 Хуниор ПАК
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон КС
- 22.09.2018 Хуниор 3:1 Ла Экидад ПАК
- 20.09.2018 Хуниор 0:0 Атлетико Насьональ К
- 17.09.2018 Онсе Кальдас 1:0 Хуниор ПАК
- 14.09.2018 Атлетико Насьональ 1:0 Хуниор К
- 10.09.2018 Мильонариос 1:1 Хуниор ПАК
- 07.09.2018 Хуниор 2:0 Агилас Дорадас ПАК
- 03.09.2018 Депортиво Кали 1:0 Хуниор ПАК
- 31.08.2018 Депортес Куиндио 1:3 Хуниор К
- 26.08.2018 Хуниор 2:1 Индепендьенте Медельин ПАК
- 19.08.2018 Бояка Чико 2:1 Хуниор ПАК
- 16.08.2018 Хуниор 1:0 Депортес Куиндио К
- 13.08.2018 Хуниор 3:0 Атлетико Уила ПАК
- 05.08.2018 Энвигадо 0:1 Хуниор ПАК
- 30.07.2018 Хуниор 3:0 Депортиво Пасто ПАК
- 25.07.2018 Хуниор 1:0 Ланус КС
- 22.07.2018 Атлетико Букараманга 0:0 Хуниор ПАК
- 18.07.2018 Ланус 1:0 Хуниор КС
- 21.05.2018 Индепендьенте Медельин 2:2 Хуниор ПАА
Последние игры между собой
Колон: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Хуниор: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 27.09.2018 Хуниор 1:0 Колон Копа Судамерикана
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
84'
Колон делает замену. Годой Эрик уходит с поля, а Руис Алан выходит на его замену.
84'
Годой Эрик получил желтую карточку от судьи
82'
Г О О О О Л - Daniel Moreno бьет в цель!
79'
Хуниор делает замену. Yony Gonzalez уходит с поля, а Гутьеррес Теофило выходит на его замену.
76'
Хуниор делает замену. Себастьян Эрнандес уходит с поля, а James Sanchez выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Фрицлер Матиас бьет в цель!
74'
Хуниор делает замену. Диас Луис уходит с поля, а Daniel Moreno выходит на его замену.
62'
[player1] получил желтую карточку от судьи
58'
Колон делает замену. Gonzalo Escobar уходит с поля, а Cristian Bernardi выходит на его замену.
58'
Колон делает замену. Сукулини Франко уходит с поля, а Буэно Гонсало выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Эмануэль Оливера получил желтую карточку от судьи
33'
Jarlan Barrera получает вторую желтую карточку. Удаление.
33'
УДАЛЕНИЕ! - Leonardo Heredia увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
32'
Jarlan Barrera получил желтую карточку от судьи
32'
Себастьян Эрнандес получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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