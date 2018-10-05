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0:0
Первый тайм: 45+'
22' Желтая карточкаПерес Пабло II
36' Желтая карточкаЭжидио Перейра
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22'
36'
Состав команд
26
Деде
30
Тиаго
Невес
28
Баркос
Эрнан
Крузейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Фабио Лопес Вратарь
- 6 Эжидио Перейра Защитник
- 3 Лео Ренан Защитник
- 22 Эдилсон Мендеш Защитник
- 26 Деде Защитник
- 8 Энрике Лима Полузащитник
- 30 Тиаго Невес Полузащитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 16 Lucas Silva IV Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 28 Баркос Эрнан Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 17 Raniel Полузащитник
- 12 Рафаэл Пирес
- 18 Rafinha XVII
- 27 Manoel Ribeiro II
- 99 Sassa II
Бока Хуниорс 4-3-3
- Основной состав
- 1 Росси Агустин Вратарь
- 4 Буффарини Хулио Защитник
- 24 Искиэрдос Карлос Защитник
- 6 Магальян Лисандро Защитник
- 20 Олаза Лукас Защитник
- 15 Нандес Найтан Полузащитник
- 16 Барриос Вилмар Полузащитник
- 8 Перес Пабло II Полузащитник
- 7 Павон Кристиан Нападающий
- 22 Вилья Себастьян Нападающий
- 19 Сарате Мауро Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Гольц Паоло Защитник
- 3 Мас Эмануэль Защитник
- 5 Гаго Фернандо Полузащитник
- 10 Кардона Эдвин Полузащитник
- 32 Тевес Карлос Полузащитник
- 17 Абила Рамон Нападающий
- 25 Javier Bustillos
Предыдущие игры
Крузейро (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 30.09.2018 Палмейрас 3:1 Крузейро СA
- 27.09.2018 Крузейро 1:1 Палмейрас К
- 24.09.2018 Крузейро 2:1 Сантос СA
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро СA
- 13.09.2018 Палмейрас 0:1 Крузейро К
- 08.09.2018 Спорт Ресифи 0:0 Крузейро СA
- 06.09.2018 Ботафого 1:1 Крузейро СA
- 03.09.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ СA
- 30.08.2018 Крузейро 0:1 Фламенго КЛ
- 26.08.2018 Крузейро 2:1 Флуминенсе СA
- 23.08.2018 Гремио 1:1 Крузейро СA
- 19.08.2018 Крузейро 1:1 Байя СA
- 16.08.2018 Крузейро 1:2 Сантос К
- 12.08.2018 Фламенго 1:0 Крузейро СA
- 09.08.2018 Фламенго 0:2 Крузейро КЛ
- 05.08.2018 Витория 1:1 Крузейро СA
- 02.08.2018 Сантос 0:1 Крузейро К
- 29.07.2018 Крузейро 0:2 Сан-Паулу СA
- 26.07.2018 Коринтианс 2:0 Крузейро СA
Бока Хуниорс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 01.10.2018 Бока Хуниорс 3:1 Колон С
- 28.09.2018 Бока Хуниорс 0:1 Химнасия Ла-Плата К
- 23.09.2018 Бока Хуниорс 0:2 Ривер Плейт С
- 20.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Крузейро КЛ
- 16.09.2018 Аргентинос Хуниорс 0:1 Бока Хуниорс С
- 08.09.2018 Бока Хуниорс 2:0 Сан-Мартин Тукуман К
- 03.09.2018 Бока Хуниорс 3:0 Велес Сарсфилд С
- 31.08.2018 Либертад 2:4 Бока Хуниорс КЛ
- 27.08.2018 Уракан 0:0 Бока Хуниорс С
- 20.08.2018 Эстудиантес Ла-Плата 2:0 Бока Хуниорс С
- 15.08.2018 Барселона 3:0 Бока Хуниорс ТМК
- 12.08.2018 Бока Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба С
- 09.08.2018 Бока Хуниорс 2:0 Либертад КЛ
- 02.08.2018 Бока Хуниорс 6:0 Альварадо К
- 17.05.2018 Бока Хуниорс 5:0 Альянса Лима КЛ
- 12.05.2018 Уракан 3:3 Бока Хуниорс С
- 10.05.2018 Химнасия Ла-Плата 2:2 Бока Хуниорс С
- 06.05.2018 Бока Хуниорс 2:0 Унион Санта-Фе С
- 03.05.2018 Хуниор 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
Последние игры между собой
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Первый тайм
36'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
22'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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