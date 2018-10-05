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Крузейро
0:0
Первый тайм: 45+'
Бока Хуниорс
0'
22' Желтая карточка
Перес Пабло II
36' Желтая карточка
Эжидио Перейра
45'+2
Первый тайм
Желтая карточка
36'
Эжидио Перейра получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
22'
Перес Пабло II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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