- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
11' Желтая карточкаЛи Сын-Ву
29' Желтая карточкаFabio Eguelfi
0:1
45' ГолAndrea La Mantia
53' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
64' Желтая карточкаJacopo Petriccione
0:2
68' ГолMarco Mancosu
82' Желтая карточкаПаломби Симоне
86' Желтая карточкаSantiago Colombatto
90' Желтая карточкаМеккарьелло Бьяджо
|
11'
29'
45'
0:1
53'
68'
0:2
82'
Состав команд
16
Ли
Сын-Ву
21
Лариби
Карим
Верона 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Сильвестри Марко Вратарь
- 3 Fabio Eguelfi Защитник
- 6 Марроне Лука Защитник
- 17 Крешенци Алессандро Защитник
- 27 Давидович Павел Защитник
- 14 Santiago Colombatto Полузащитник
- 16 Ли Сын-Ву Полузащитник
- 21 Лариби Карим Полузащитник
- 11 Паццини Джампаоло Полузащитник
- 33 Эмпереур Алан Полузащитник
- 7 Матос Ридер Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Тоццо Андреа Вратарь
- 12 Феррари Лоренцо Вратарь
- 2 Караччоло Антонио Защитник
- 24 Кумбулла Мараш Защитник
- 15 Балковец Юре Защитник
- 23 Кальвано Симоне Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 4 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- 9 Рагуза Антонио Нападающий
- 19 Karamoko Cisse Нападающий
- 20 Цаканьи Маттиа Нападающий
- Главный тренер: Пеккья Фабио
Лечче 4-1-3-2
- Основной состав
- 22 Вигорито Мауро Вратарь
- 24 Венути Лоренцо Защитник
- 31 Бово Чезаре Защитник
- 16 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 27 Кальдерони Марко Защитник
- 4 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 23 Табанелли Андреа Полузащитник
- 8 Marco Mancosu Полузащитник
- 30 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 14 Паломби Симоне Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Bleve Вратарь
- 10 Franco Lepore Защитник
- 28 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 15 Antonio Marino Защитник
- 5 Франциско Косенза Защитник
- 6 Andrea Arrigoni Полузащитник
- 13 Хайе Том Нападающий
- 11 Торомино Джузеппе Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 18 Edgaras Dubickas
- 29 Marco Armellino
- 21 Radoslav Tsonev
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
Предыдущие игры
Верона (последние 20 матчей: +6 =1 -13)
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Катания 2:0 Верона К
- 05.08.2018 Верона 4:1 Юве Стабия К
- 18.07.2018 Фиорентина 2:1 Верона ТМК
- 19.05.2018 Ювентус 2:1 Верона СA
- 13.05.2018 Верона 0:1 Удинезе СA
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 23.04.2018 Дженоа 3:1 Верона СA
- 18.04.2018 Верона 0:1 Сассуоло СA
- 15.04.2018 Болонья 2:0 Верона СA
- 08.04.2018 Верона 1:0 Кальяри СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Интер Милан 3:0 Верона СA
- 18.03.2018 Верона 0:5 Аталанта СA
- 10.03.2018 Верона 1:0 Кьево СA
Лечче (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 30.09.2018 Казале 1:2 Лечче СД
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Ливорно 0:3 Лечче СB
- 23.09.2018 Лечче 4:0 Бра СД
- 22.09.2018 Лечче 2:1 Венеция СB
- 16.09.2018 Инверуно 2:4 Лечче СД
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Дженоа 4:0 Лечче К
- 07.08.2018 Лечче 1:0 ФералпиСало К
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 19.05.2018 Ливорно 3:1 Лечче СCС
- 06.05.2018 Грумельезе 2:1 Лечче СД
- 06.05.2018 Монополи 4:1 Лечче СC
- 29.04.2018 Лечче 1:0 Паганезе СC
- 29.04.2018 Лечче 3:2 Романезе СД
- 22.04.2018 Реццато 1:1 Лечче СД
- 15.04.2018 Лечче 2:0 Фонди СC
- 08.04.2018 Лечче 2:0 Дарфо-Боарио СД
Последние игры между собой
Верона: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Лечче: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 22.03.2009 Лечче 0:1 Верона Серия C1 A
- 26.10.2008 Верона 0:0 Лечче Серия C1 A
- 13.04.2008 Верона 2:1 Лечче Серия C1 A
- 12.12.2007 Лечче 0:0 Верона Серия C1 A
Верона
Лечче
-
5 Удары по воротам 6
-
12 Удары в створ 1
-
14 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|6
|3
|3
|0
|9 - 6
|12
|2.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|3.
|Беневенто
|5
|3
|1
|1
|12 - 8
|10
|4.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|5.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|6.
|Кремонезе
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|7.
|Фоджа
|6
|3
|0
|3
|11 - 11
|9
|8.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|9.
|Салернитана
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|10.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Падова
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|15.
|Перуджа
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Карпи
|6
|1
|1
|4
|6 - 12
|4
|18.
|Козенца
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
89'
Лечче делает замену. Табанелли Андреа уходит с поля, а Фьямоцци Риккардо выходит на его замену.
86'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
84'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
84'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Marco Armellino выходит на его замену.
82'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
74'
Верона делает замену. Fabio Eguelfi уходит с поля, а Рагуза Антонио выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Марко Манкосу бьет в цель!
64'
Jacopo Petriccione получил желтую карточку от судьи
56'
Верона делает замену. Ли Сын-Ву уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
53'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
39'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
29'
Fabio Eguelfi получил желтую карточку от судьи
11'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация