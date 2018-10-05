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  5. Серия B
Стадион:
Верона
0:2
Конец матча
Лечче
0'
11' Желтая карточка
Ли Сын-Ву
29' Желтая карточка
Fabio Eguelfi
0:1
45' Гол
Andrea La Mantia
53' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
64' Желтая карточка
Jacopo Petriccione
0:2
68' Гол
Marco Mancosu
82' Желтая карточка
Паломби Симоне
86' Желтая карточка
Santiago Colombatto
90' Желтая карточка
Меккарьелло Бьяджо
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Меккарьелло Бьяджо получил желтую карточку от судьи
89'
Лечче делает замену. Табанелли Андреа уходит с поля, а Фьямоцци Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Santiago Colombatto получил желтую карточку от судьи
84'
Лечче делает замену. Andrea La Mantia уходит с поля, а Петтинари Стефано выходит на его замену.
84'
Лечче делает замену. Скавоне Мануэль уходит с поля, а Marco Armellino выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Паломби Симоне получил желтую карточку от судьи
74'
Верона делает замену. Fabio Eguelfi уходит с поля, а Рагуза Антонио выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Марко Манкосу бьет в цель!
Желтая карточка
64'
Jacopo Petriccione получил желтую карточку от судьи
56'
Верона делает замену. Ли Сын-Ву уходит с поля, а Цаканьи Маттиа выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Andrea La Mantia бьет в цель!
39'
Верона делает замену. Матос Ридер уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
Желтая карточка
29'
Fabio Eguelfi получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
11'
Ли Сын-Ву получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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