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Галатасарай (до 19 лет)
 
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Локомотив Москва (до 19 лет)
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Текстовая онлайн трансляция матча Галатасарай (до 19 лет) - Локомотив Москва (до 19 лет)

До начала игры, которая состоится 18.09.2018, осталось 1 час 23 минуты.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча юношеской лиги УЕФА, "Галатасарай" - "Локомотив". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.

 
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Прогнозы на матч Галатасарай (до 19 лет) - Локомотив Москва (до 19 лет)
Галатасарай (до 19 лет)
69.7% (23)
Ничья:
12.1% (4)
Локомотив Москва (до 19 лет)
18.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Галатасарай (до 19 лет):
30.3% (10)
Галатасарай (до 19 лет):
27.3% (9)
Локомотив Москва (до 19 лет):
12.1% (4)
Галатасарай (до 19 лет):
9.1% (3)
Ничья:
9.1% (3)
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