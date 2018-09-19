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Виктория Пльзень (до 19 лет)
 
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ЦСКА М (до 19 лет)
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень (до 19 лет) - ЦСКА М (до 19 лет)

До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 1 час 32 минуты.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча Юношеской лиги УЕФА, "Виктория" - ЦСКА. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
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