Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень (до 19 лет) - ЦСКА М (до 19 лет)

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Виктория Пльзень (до 19 лет) (последние 9 матчей: +0 =1 -8)
- 10.10.2015 Богемианс-1905 (до 19 лет) 3:2 Виктория Пльзень (до 19 лет) Р
- 26.09.2015 Пардубице (до 19 лет) 2:2 Виктория Пльзень (до 19 лет) Р
- 11.09.2015 Пршибрам (до 19 лет) 4:0 Виктория Пльзень (до 19 лет) Р
- 10.12.2013 Виктория Пльзень (до 19 лет) 0:2 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 27.11.2013 Манчестер Сити (до 19 лет) 3:0 Виктория Пльзень (до 19 лет) ЮЛУ
- 05.11.2013 Виктория Пльзень (до 19 лет) 1:4 Бавария (до 19 лет) ЮЛУ
- 23.10.2013 Бавария (до 19 лет) 4:0 Виктория Пльзень (до 19 лет) ЮЛУ
- 02.10.2013 ЦСКА М (до 19 лет) 5:0 Виктория Пльзень (до 19 лет) ЮЛУ
- 17.09.2013 Виктория Пльзень (до 19 лет) 1:4 Манчестер Сити (до 19 лет) ЮЛУ
ЦСКА М (до 19 лет) (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 05.12.2017 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) 1:0 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 22.11.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 2:0 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 31.10.2017 Базель (до 19 лет) 4:2 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 18.10.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 2:3 Базель (до 19 лет) ЮЛУ
- 27.09.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 1:2 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) ЮЛУ
- 12.09.2017 Бенфика (до 19 лет) 5:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 07.03.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 0:2 Бенфика (до 19 лет) ЮЛУ
- 22.02.2017 ЦСКА М (до 19 лет) 2:1 Русенборг (до 19 лет) ЮЛУ
- 07.12.2016 Тоттенхэм (до 19 лет) 0:0 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 22.11.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 2:1 Байер Л (до 19 лет) ЮЛУ
- 02.11.2016 Монако (до 19 лет) 0:5 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 18.10.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 4:1 Монако (до 19 лет) ЮЛУ
- 27.09.2016 ЦСКА М (до 19 лет) 3:2 Тоттенхэм (до 19 лет) ЮЛУ
- 14.09.2016 Байер Л (до 19 лет) 2:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 08.12.2015 ПСВ (до 19 лет) 2:1 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 25.11.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 1:2 Вольфсбург (до 19 лет) ЮЛУ
- 03.11.2015 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) 0:0 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
- 21.10.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 4:0 Манчестер Юнайтед (до 19 лет) ЮЛУ
- 30.09.2015 ЦСКА М (до 19 лет) 0:0 ПСВ (до 19 лет) ЮЛУ
- 15.09.2015 Вольфсбург (до 19 лет) 2:4 ЦСКА М (до 19 лет) ЮЛУ
Последние игры между собой
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Текстовая онлайн трансляция матча Виктория Пльзень (до 19 лет) - ЦСКА М (до 19 лет)До начала игры, которая состоится 19.09.2018, осталось 1 час 32 минуты.
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Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча Юношеской лиги УЕФА, "Виктория" - ЦСКА. Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
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