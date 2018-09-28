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Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА М (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет)До начала игры, которая состоится 02.10.2018, осталось 2 дня 12 часов 17 минут.
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Прогнозы на матч ЦСКА М (до 19 лет) - Реал Мадрид (до 19 лет)
ЦСКА М (до 19 лет)
9.3% (5)
Ничья:
14.8% (8)
Реал Мадрид (до 19 лет)
75.9% (41)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид (до 19 лет):
33.3% (18)
0:1 Реал Мадрид (до 19 лет):
14.8% (8)
1:1 Ничья:
11.1% (6)
0:2 Реал Мадрид (до 19 лет):
11.1% (6)
2:1 ЦСКА М (до 19 лет):
5.6% (3)
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