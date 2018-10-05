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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 18000
Торино
3:2
Конец матча
Фрозиноне
0'
11' Желтая карточка
Чано Камилло
1:0
20' Гол
Ринкон Томас
2:0
46' Гол
Базелли Даниэле
53' Желтая карточка
Хальвредссон Эмиль
2:1
58' Гол
Гольданига Эдоардо
59' Желтая карточка
Сиригу Сальваторе
60' Желтая карточка
Крайнц Лука
2:2
64' Гол
Чано Камилло
69' Желтая карточка
Иццо Армандо
3:2
71' Гол
Беренгер Алекс
80' Желтая карточка
Мейте Суалихо
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
Торино заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Париджини Витторио оказался на газоне.
94'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
94'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
94'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
94'
Должен был быть гол! Дзадза Симоне имел отличный шанс, но Спортьелло Марко не дал голу состоятся!
93'
Лукич Саша из команды Торино делает пас партнеру.
93'
Сориано Роберто из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
Удар от ворот произведет Торино
93'
Влут Рай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
Спортьелло Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Дзампано Франческо нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
92'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
92'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
91'
Дзадза Симоне наказан за толчок Чано Камилло
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
90'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Соддимо Данило из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
89'
Торино контролирует мяч.
88'
Хорошую попытку сделал Перица Стипе. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Фрозиноне начинает контратаку
88'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
87'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
86'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Удар от ворот произведет Торино
85'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Тактическая замена. Крайнц Лука уходит с поля и его заменяет Соддимо Данило
84'
Лукич Саша имел все шансы забить, но Спортьелло Марко сделал отличный сейв!
84'
Торино начинает контратаку
84'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
84'
Перица Стипе мяч отрикошетил от ворот
83'
Влут Рай из команды Фрозиноне делает пас партнеру.
83'
Влут Рай из команды Фрозиноне идет с мячом вперед на обострение...
82'
Удар от ворот произведет Торино
82'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
81'
Назначен штрафной. Пострадал Перица Стипе, его свалил Иццо Армандо.
Желтая карточка
80'
Глупую желтую получил Мейте Суалихо за то, что отбил ногой мяч после свистка
Фол, нарушение
80'
Судья свистит. Мейте Суалихо атаковал сзади соперника. Это Молинаро Кристиан заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Перица Стипе из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
80'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
79'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
79'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
78'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Влут Рай
77'
Тактическая замена. Чофани Даниэль уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
77'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Н'Кулу Николя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
77'
Париджини Витторио из команды Торино делает пас партнеру.
77'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
77'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
74'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
74'
ШАНС! Дзадза Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
73'
Хорошую попытку сделал Париджини Витторио. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
72'
Отличный гол забил Беренгер Алекс
Описание гола
71'
ГОООООЛ - Беренгер Алекс из команды Торино забивает из-за штрафной площади
71'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
71'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Беренгер Алекс пострадал.
Фол, нарушение
71'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
70'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
70'
Отличный пас сделал Беренгер Алекс из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
69'
Иццо Армандо снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
Офсайд
68'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
68'
Париджини Витторио из команды Торино отправил кросс в штрафную...
68'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Офсайд
67'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
67'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
66'
Мейте Суалихо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
66'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
66'
Париджини Витторио из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
66'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
65'
Команда Фрозиноне забила мяч, хотя лучше играли соперники
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Тактическая замена. Эйна Ола уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
64'
Кэмпбелл Джоэль сделал результативную передачу.
Описание гола
64'
ГОООООЛ - Чано Камилло Фрозиноне забивает ударом головой
64'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный кросс...
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
63'
Удар от ворот произведет Торино
63'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Молинаро Кристиан оказался на газоне.
62'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
61'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
61'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
Желтая карточка
60'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
60'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Дзадза Симоне пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Желтая карточка
59'
Рефери не любит споров - именно за это Сиригу Сальваторе сейчас получил желтую
58'
Чофани Даниэль сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне забил гол! Легко это для такого игрока, как Гольданига Эдоардо
58'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает навес прямо в штрафную.
Угловой
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
57'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Торино контролирует мяч.
56'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Удар от ворот произведет Торино
55'
Какой промах! Гольданига Эдоардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
55'
Чано Камилло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Иццо Армандо наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
54'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
53'
Хальвредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
53'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Мейте Суалихо пострадал.
Фол, нарушение
53'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Чано Камилло заработал своей команде штрафной
53'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
51'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
51'
Базелли Даниэле из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Мейте Суалихо нанес удар издали, а Спортьелло Марко отбил его обратно в игру!
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Торино
49'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
46'
Дзадза Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Спортьелло Марко не удержал его в руках.
46'
Эйна Ола из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
46'
Отличные скиллы показывает Эйна Ола, обводя своих соперников
Фол, нарушение
46'
Судья свистит. Хальвредссон Эмиль атаковал сзади соперника. Это Дзадза Симоне заработал своей команде штрафной
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
46'
Назначен штрафной. Пострадал Ринкон Томас, его свалил Дзампано Франческо.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
Удар от ворот произведет Торино
44'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
44'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
44'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Торино контролирует мяч.
43'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
42'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
42'
Шанс! Мейте Суалихо из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
41'
Торино контролирует мяч.
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Чано Камилло пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Чано Камилло и Чофани Даниэль из команды Фрозиноне.
38'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
37'
Торино контролирует мяч.
36'
Удар от ворот произведет Торино
36'
Торино контролирует мяч.
Фол, нарушение
35'
Мейте Суалихо из команды Торино опасно и грубо сыграл. Чано Камилло пострадал.
35'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Фрозиноне контролирует мяч.
34'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
33'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
32'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
31'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
31'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
31'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
30'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
29'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Хальвредссон Эмиль оказался на газоне.
28'
Торино контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Торино
28'
Шанс! Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
Угловой
27'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
27'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
26'
Моретти Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
26'
Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес прямо в штрафную.
26'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
25'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
24'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
23'
Эйна Ола наказан за толчок Молинаро Кристиан
22'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Отличный гол забил Ринкон Томас
20'
Дзадза Симоне сделал результативную передачу.
Описание гола
20'
Г О О О О Л - Ринкон Томас из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
20'
Торино контролирует мяч.
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
19'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Фрозиноне вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Кэмпбелл Джоэль наказан за толчок Моретти Эмилиано
17'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Торино контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
15'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Мейте Суалихо
15'
Крайнц Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
13'
Судья свистит. Гольданига Эдоардо атаковал сзади соперника. Это Дзадза Симоне заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Саламон Бартош из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
12'
Фрозиноне контролирует мяч.
Желтая карточка
11'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
Безумный фол. Чано Камилло грубо играет против соперника. Пострадал Н'Кулу Николя
10'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
10'
Белотти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
10'
Дзадза Симоне не смог попасть в створ ударом издали
9'
Торино контролирует мяч.
9'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
9'
Ринкон Томас возвращается на поле.
9'
Торино вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
8'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Фрозиноне начинает контратаку
6'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Белотти Андреа нанес удар в каркас ворот!
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
Фол, нарушение
5'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
4'
Торино контролирует мяч.
3'
Торино вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фрозиноне вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Удар от ворот произведет Фрозиноне
2'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Эйна Ола из команды Торино отправил кросс в штрафную...
2'
Торино контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Торино начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 3:2 Фрозиноне
Торино
96.8% (180)
Ничья:
2.2% (4)
Фрозиноне
1.1% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
45.7% (85)
Торино:
24.7% (46)
Торино:
15.6% (29)
Торино:
3.8% (7)
Торино:
3.2% (6)
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