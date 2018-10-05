Стадион: Олимпийский стадион (Турин) Зрители: 18000
11' Желтая карточкаЧано Камилло
1:0
20' ГолРинкон Томас
2:0
46' ГолБазелли Даниэле
53' Желтая карточкаХальвредссон Эмиль
2:1
58' ГолГольданига Эдоардо
59' Желтая карточкаСиригу Сальваторе
60' Желтая карточкаКрайнц Лука
2:2
64' ГолЧано Камилло
69' Желтая карточкаИццо Армандо
3:2
71' ГолБеренгер Алекс
80' Желтая карточкаМейте Суалихо
Новости после матча
Второй тайм
95'
Торино заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
94'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Париджини Витторио оказался на газоне.
94'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
94'
Ринкон Томас из команды Торино отправил кросс в штрафную...
94'
Беренгер Алекс из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
94'
Должен был быть гол! Дзадза Симоне имел отличный шанс, но Спортьелло Марко не дал голу состоятся!
93'
Лукич Саша из команды Торино делает пас партнеру.
93'
Сориано Роберто из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
93'
93'
Влут Рай нанес удар, но промахнулся очень сильно.
93'
Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне отдал передачу, которая была заблокирована.
93'
Спортьелло Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
92'
Дзампано Франческо нанес удар головой, но Сиригу Сальваторе спокойно отбил мяч.
92'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
92'
92'
Белотти Андреа наказан за толчок Гольданига Эдоардо
91'
Дзадза Симоне наказан за толчок Чано Камилло
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Беренгер Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне играет слишком грубо. Сориано Роберто оказался на газоне.
90'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
90'
Судья сигнализирует, что Соддимо Данило из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Париджини Витторио
89'
89'
Белотти Андреа наказан за толчок Гольданига Эдоардо
88'
Хорошую попытку сделал Перица Стипе. Удар в створ, но вратарь начеку
88'
Фрозиноне начинает контратаку
88'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
87'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
87'
87'
86'
Тактическая замена. Мейте Суалихо уходит с поля и его заменяет Сориано Роберто
86'
85'
85'
Соддимо Данило из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
85'
Иццо Армандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
85'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
85'
85'
Тактическая замена. Крайнц Лука уходит с поля и его заменяет Соддимо Данило
84'
Лукич Саша имел все шансы забить, но Спортьелло Марко сделал отличный сейв!
84'
Торино начинает контратаку
84'
Ринкон Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
84'
Перица Стипе мяч отрикошетил от ворот
82'
82'
81'
Назначен штрафной. Пострадал Перица Стипе, его свалил Иццо Армандо.
80'
Глупую желтую получил Мейте Суалихо за то, что отбил ногой мяч после свистка
80'
Судья свистит. Мейте Суалихо атаковал сзади соперника. Это Молинаро Кристиан заработал своей команде штрафной
80'
Судья сигнализирует, что Перица Стипе из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
80'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
80'
79'
Тактическая замена. Базелли Даниэле уходит с поля и его заменяет Лукич Саша
79'
Белотти Андреа из команды Торино направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
78'
Тактическая замена. Кэмпбелл Джоэль уходит с поля и его заменяет Влут Рай
77'
Тактическая замена. Чофани Даниэль уходит с поля и его заменяет Перица Стипе
77'
Шанс! Дзадза Симоне из команды Торино пробил головой, но мимо
77'
ПЕРЕКЛАДИНА! Н'Кулу Николя упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
77'
Париджини Витторио из команды Торино делает пас партнеру.
77'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
77'
Белотти Андреа нанес удар, но тот был заблокирован.
75'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
75'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
75'
Чибсах Юссиф из команды Фрозиноне хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
74'
74'
ШАНС! Дзадза Симоне нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
74'
Иццо Армандо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
73'
Хорошую попытку сделал Париджини Витторио. Удар в створ, но вратарь начеку
73'
72'
Отличный гол забил Беренгер Алекс
71'
ГОООООЛ - Беренгер Алекс из команды Торино забивает из-за штрафной площади
71'
Дзадза Симоне нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
71'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Беренгер Алекс пострадал.
71'
Судья сигнализирует, что Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Н'Кулу Николя
70'
70'
Отличный пас сделал Беренгер Алекс из команды Торино. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
70'
69'
Иццо Армандо снял футболку и вынудил судью показать предупреждение.
68'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
68'
68'
67'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
67'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
66'
Мейте Суалихо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
66'
66'
Париджини Витторио из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
66'
65'
Команда Фрозиноне забила мяч, хотя лучше играли соперники
65'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
65'
Тактическая замена. Эйна Ола уходит с поля и его заменяет Париджини Витторио
64'
Кэмпбелл Джоэль сделал результативную передачу.
64'
ГОООООЛ - Чано Камилло Фрозиноне забивает ударом головой
64'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает отличный кросс...
64'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Чибсах Юссиф
63'
63'
62'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Молинаро Кристиан оказался на газоне.
62'
61'
61'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
60'
Крайнц Лука получил желтую карточку от судьи
60'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Дзадза Симоне пострадал.
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
59'
Рефери не любит споров - именно за это Сиригу Сальваторе сейчас получил желтую
58'
Чофани Даниэль сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне забил гол! Легко это для такого игрока, как Гольданига Эдоардо
58'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне делает навес прямо в штрафную.
57'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
57'
Дзампано Франческо из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
57'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
57'
56'
56'
55'
55'
Какой промах! Гольданига Эдоардо имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
55'
55'
Иццо Армандо наказан за толчок Кэмпбелл Джоэль
55'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
54'
53'
Хальвредссон Эмиль получил желтую карточку от судьи
53'
Хальвредссон Эмиль из команды Фрозиноне опасно и грубо сыграл. Мейте Суалихо пострадал.
53'
Судья свистит. Ринкон Томас атаковал сзади соперника. Это Чано Камилло заработал своей команде штрафной
53'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Эйна Ола из команды Торино поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
51'
51'
Базелли Даниэле из команды Торино навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
50'
Мейте Суалихо нанес удар издали, а Спортьелло Марко отбил его обратно в игру!
50'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
49'
49'
Белотти Андреа из команды Торино играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
49'
49'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
48'
48'
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
Чано Камилло из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
46'
Г О О О О Л - Базелли Даниэле первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
46'
Дзадза Симоне нанес удар, мяч был парирован, но Спортьелло Марко не удержал его в руках.
46'
Отличные скиллы показывает Эйна Ола, обводя своих соперников
46'
Судья свистит. Хальвредссон Эмиль атаковал сзади соперника. Это Дзадза Симоне заработал своей команде штрафной
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
46'
Назначен штрафной. Пострадал Ринкон Томас, его свалил Дзампано Франческо.
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Матч возобновлен
45'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
44'
44'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
44'
44'
44'
Чано Камилло нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
43'
42'
42'
Шанс! Мейте Суалихо из команды Торино пробил головой, но мимо
42'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой слева.
41'
40'
Матч возобновлен
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
39'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
39'
Чано Камилло пробует нанести удар издали, но Сиригу Сальваторе держит все под контролем
39'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Чано Камилло и Чофани Даниэль из команды Фрозиноне.
38'
38'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
37'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
37'
36'
36'
35'
Мейте Суалихо из команды Торино опасно и грубо сыграл. Чано Камилло пострадал.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
34'
Фрозиноне контролирует мяч.
34'
33'
33'
33'
32'
32'
Мейте Суалихо из команды Торино навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
31'
31'
31'
31'
30'
Чофани Даниэль из команды Фрозиноне в офсайде
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
29'
Дзадза Симоне из команды Торино играет слишком грубо. Хальвредссон Эмиль оказался на газоне.
28'
28'
28'
Шанс! Гольданига Эдоардо из команды Фрозиноне пробил головой, но мимо
27'
Чано Камилло из команды Фрозиноне подал угловой слева.
27'
Крайнц Лука из команды Фрозиноне навешивает в штрафную с рикошетом.
27'
26'
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне подал угловой справа.
26'
Базелли Даниэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
26'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне делает навес прямо в штрафную.
26'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Молинаро Кристиан из команды Фрозиноне отправил кросс в штрафную...
25'
Моретти Эмилиано из команды Торино играет слишком грубо. Кэмпбелл Джоэль оказался на газоне.
25'
Белотти Андреа из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
24'
24'
23'
23'
Эйна Ола наказан за толчок Молинаро Кристиан
22'
21'
Отличный гол забил Ринкон Томас
20'
Дзадза Симоне сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Ринкон Томас из команды Торино переиграл вратаря дальним ударом!
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
19'
19'
18'
18'
17'
Кэмпбелл Джоэль наказан за толчок Моретти Эмилиано
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
15'
Чибсах Юссиф наказан за толчок Мейте Суалихо
15'
Крайнц Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
13'
Судья свистит. Гольданига Эдоардо атаковал сзади соперника. Это Дзадза Симоне заработал своей команде штрафной
13'
Судья сигнализирует, что Саламон Бартош из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Белотти Андреа
12'
Фрозиноне контролирует мяч.
11'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
11'
Безумный фол. Чано Камилло грубо играет против соперника. Пострадал Н'Кулу Николя
10'
10'
Белотти Андреа не смог попасть в створ ударом издали
10'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 73%, [team2]: 27%.
10'
10'
Дзадза Симоне не смог попасть в створ ударом издали
9'
9'
9'
Ринкон Томас возвращается на поле.
9'
8'
Матч возобновлен
8'
Ох, нехорошо это выглядит. Ринкон Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
8'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
7'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Кэмпбелл Джоэль из команды Фрозиноне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Фрозиноне начинает контратаку
6'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Белотти Андреа нанес удар в каркас ворот!
6'
Судья сигнализирует, что Чано Камилло из команды Фрозиноне поставил подножку. Пострадал Моретти Эмилиано
5'
Дзадза Симоне задерживает мяч рукой
5'
Контроль мяча: [team1]: 81%, [team2]: 19%.
5'
4'
3'
3'
2'
2'
Игрок из команды Торино вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Торино начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Торино 3:2 Фрозиноне
Торино
96.8% (180)
Ничья:
2.2% (4)
Фрозиноне
1.1% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Торино:
45.7% (85)
1:0 Торино:
24.7% (46)
2:1 Торино:
15.6% (29)
3:0 Торино:
3.8% (7)
3:1 Торино:
3.2% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация