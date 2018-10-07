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Стадион: Марио Ригамонти
0:1
16' ГолDaniele Cappelletti
59' Желтая карточкаAndrea Cisco
1:1
61' ГолТремолада Лука
2:1
72' ГолДоннарумма Альфредо
76' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
84' Желтая карточкаСабелли Стефано
3:1
86' ПенальтиДоннарумма Альфредо
4:1
89' ГолДоннарумма Альфредо
|
16'
0:1
59'
61'
1:1
72'
2:1
76'
84'
86'
3:1
89'
4:1
Состав команд
Брешия 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 5 Гастальделло Даниэле Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- Запасные игроки
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 28 Franco Ferrari Полузащитник
- 32 Тремолада Лука Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 23 Морозини Леонардо Нападающий
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Падова 4-5-1
- Основной состав
- 22 Мерелли Давиде Вратарь
- 23 Daniele Cappelletti Защитник
- 20 Luca Ravanelli Защитник
- 5 Тревизан Тревор Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 38 Клеменца Лука Полузащитник
- 18 Davide Mazzocco Полузащитник
- 15 Бро Жереми Полузащитник
- 7 Пульцетти Нико Полузащитник
- 28 Капелло Алессандро Полузащитник
- 27 Бонаццоли Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Перизан Самуэле Вратарь
- 3 Sergio Contessa Защитник
- 13 Капелли Даниэле Защитник
- 29 Фольякко Алессандро Защитник
- 32 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 33 Сальвиато Симоне Полузащитник
- 10 Vicenzo Sarno Нападающий
- 26 Andrea Cisco
- 9 Marco Guidone
- 8 Mattia Minesso
- 4 Riccardo Serena
- 14 Eyob Zambataro
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 24.03.2018 Бари 3:0 Брешия СB
Падова (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 01.09.2018 Падова 1:0 Венеция СB
- 26.08.2018 Верона 1:1 Падова СB
- 12.08.2018 Болонья 2:0 Падова К
- 05.08.2018 Падова 1:0 Монца К
- 25.07.2018 Сампдория 1:0 Падова ТМК
- 26.05.2018 Лечче 0:1 Падова СCС
- 12.05.2018 Падова 5:1 Ливорно СCС
- 06.05.2018 Падова 1:0 Губбио СC
- 29.04.2018 Реджана 1:1 Падова СC
- 22.04.2018 Фермана 1:1 Падова СC
- 15.04.2018 Падова 1:1 Альбинолеффе СC
- 08.04.2018 Триестина 1:0 Падова СC
- 31.03.2018 Падова 3:0 Порденоне СC
- 25.03.2018 Местре 0:0 Падова СC
- 21.03.2018 Падова 1:1 ФералпиСало СC
- 12.03.2018 Бассано Виртус 1:2 Падова СC
Последние игры между собой
Брешия: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Падова: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
- 06.08.2017 Брешия 1:0 Падова Кубок
- 17.04.2014 Брешия 1:3 Падова Серия B
- 16.11.2013 Падова 0:0 Брешия Серия B
- 09.02.2013 Падова 0:0 Брешия Серия B
- 14.09.2012 Брешия 0:0 Падова Серия B
- 10.03.2012 Брешия 1:2 Падова Серия B
- 08.10.2011 Падова 2:1 Брешия Серия B
- 30.05.2010 Падова 2:1 Брешия Серия B
- 09.01.2010 Брешия 3:2 Падова Серия B
Брешия
Падова
-
6 Удары по воротам 1
-
10 Удары в створ 8
-
8 Угловые 6
-
7 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|2.
|Фоджа
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Специя
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|6.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|7.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|8.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|9.
|Брешия
|7
|2
|4
|1
|13 - 10
|10
|10.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|11.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|12.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|14.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Карпи
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
89'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Брешия забивает с точки!
84'
Andrea Cisco получил желтую карточку от судьи
84'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
76'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
73'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Маттиа Минессо выходит на его замену.
72'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
65'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Тревизан Тревор уходит с поля, а Сальвиато Симоне выходит на его замену.
61'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
59'
Andrea Cisco получил желтую карточку от судьи
58'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
46'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
16'
Г О О О О Л - Даниэле Каппеллетти бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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