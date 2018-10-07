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  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Брешия
4:1
Конец матча
Падова
0'
0:1
16' Гол
Daniele Cappelletti
59' Желтая карточка
Andrea Cisco
1:1
61' Гол
Тремолада Лука
2:1
72' Гол
Доннарумма Альфредо
76' Желтая карточка
Романьоли Симоне
84' Желтая карточка
Сабелли Стефано
3:1
86' Пенальти
Доннарумма Альфредо
4:1
89' Гол
Доннарумма Альфредо
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Брешия делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Морозини Леонардо выходит на его замену.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо из команды Брешия забивает с точки!
Желтая карточка
84'
Andrea Cisco получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
84'
Сабелли Стефано получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Романьоли Симоне получил желтую карточку от судьи
73'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Пульцетти Нико уходит с поля, а Маттиа Минессо выходит на его замену.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
65'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Тревизан Тревор уходит с поля, а Сальвиато Симоне выходит на его замену.
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Тремолада Лука бьет в цель!
Желтая карточка
59'
Andrea Cisco получил желтую карточку от судьи
58'
Бианкоскуадати Падова делает замену. Бонаццоли Федерико уходит с поля, а Andrea Cisco выходит на его замену.
46'
Брешия делает замену. Мартинелли Алессандро уходит с поля, а Тремолада Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Брешия делает замену. Гастальделло Даниэле уходит с поля, а Andrea Cistana выходит на его замену.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Даниэле Каппеллетти бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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