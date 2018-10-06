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Стадион:
Кремонезе
0:0
Конец матча
Салернитана
0'
18' Желтая карточка
Оджер Мозес
53' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
90' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
88'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
79'
Кремонезе делает замену. Ренцетти Франческо уходит с поля, а Мильоре Франческо выходит на его замену.
72'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
67'
Салернитана делает замену. Агустин Вулетич уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
51'
Салернитана делает замену. Оджер Мозес уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
18'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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