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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Джованни Цини
0:0
Конец матча
18' Желтая карточкаОджер Мозес
53' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
90' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
|
18'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
10
Paulinho
XX
Кремонезе 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 14 Vasile Mogos Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 19 Греко Леандро Полузащитник
- 8 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 4 Арини Мариано Полузащитник
- 11 Кроче Даниэле Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 10 Paulinho XX Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 24 Дель Фабро Дарио Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 17 Мильоре Франческо Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 34 Бултам Реда Полузащитник
- 27 Эммерс Сиан Полузащитник
- 30 Mirko Carretta Полузащитник
- 18 Michele Castagnetti Полузащитник
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 21 Gabriel Strefezza
- 12 Giacomo Volpe
Салернитана 5-3-2
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 3 Витале Луиджи Защитник
- 6 Оджер Мозес Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 23 Кастилья Лука Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 9 Agustin Vuletich Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ваннукки Джанмарко Вратарь
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Защитник
- 29 Пертиконе Романо Защитник
- 7 Андерсон Дхаван Защитник
- 25 Мильорини Марко Защитник
- 20 Палумбо Антонио Полузащитник
- 32 Маццарани Андреа Полузащитник
- 16 Белломо Никола Полузащитник
- 11 Джурич Милан Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 27 Francesco Orlando Нападающий
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +3 =9 -8)
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 23.09.2018 Падова 1:1 Кремонезе СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 05.08.2018 Кремонезе 3:3 Пиза К
- 26.07.2018 Кальяри 1:0 Кремонезе ТМК
- 18.05.2018 Чезена 1:0 Кремонезе СB
- 12.05.2018 Кремонезе 5:1 Венеция СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Кремонезе 1:1 Новара СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 21.04.2018 Кремонезе 1:2 Асколи СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 30.03.2018 Перуджа 1:0 Кремонезе СB
- 25.03.2018 Кремонезе 0:1 Виртус Энтелла СB
- 17.03.2018 Брешия 1:1 Кремонезе СB
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 29.09.2018 Салернитана 1:0 Верона СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 16.09.2018 Салернитана 3:0 Падова СB
- 02.09.2018 Лечче 2:2 Салернитана СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Виртус Энтелла 2:0 Салернитана К
- 05.08.2018 Салернитана 6:1 Реццато К
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Салернитана 1:0 Виртус Энтелла СB
- 01.05.2018 Перуджа 1:1 Салернитана СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Кремонезе 1:1 Салернитана СB
- 14.04.2018 Салернитана 1:1 Чезена СB
- 07.04.2018 Бари 1:1 Салернитана СB
- 29.03.2018 Эмполи 2:0 Салернитана СB
- 25.03.2018 Салернитана 1:0 Новара СB
- 17.03.2018 Фрозиноне 0:0 Салернитана СB
Последние игры между собой
Кремонезе
Салернитана
-
2 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
9 Угловые 2
-
0 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|2.
|Фоджа
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|6.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Падова
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Перуджа
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Карпи
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Guillaume Gigliotti получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кремонезе делает замену. Gaetano Castrovilli уходит с поля, а Крешич Антон выходит на его замену.
88'
Салернитана делает замену. Джаллоу Ламин уходит с поля, а Бокалон Риккардо выходит на его замену.
79'
Кремонезе делает замену. Ренцетти Франческо уходит с поля, а Мильоре Франческо выходит на его замену.
72'
Кремонезе делает замену. Джампетро Перрулли уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
67'
Салернитана делает замену. Агустин Вулетич уходит с поля, а Джурич Милан выходит на его замену.
53'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
51'
Салернитана делает замену. Оджер Мозес уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
18'
Оджер Мозес получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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