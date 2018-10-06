- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Стадио Адриатико
1:0
37' ГолLeonardo Mancuso
45' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
1:1
51' ГолВиола Николас
2:1
53' ГолPepin I
55' Желтая карточкаДель Гроссо Кристиано
62' Желтая карточкаНочерино Антонио
69' Желтая карточкаМемушай Ледиан
70' Желтая карточкаВиола Николас
74' Желтая карточкаФиорилло Винченцо
|
37'
1:0
51'
1:1
53'
2:1
62'
69'
70'
Состав команд
10
Pepin
I
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 10 Pepin I Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- Фарелли Симоне Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 11 Маджио Кристиан Защитник
- 5 Антей Лука Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 7 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 8 Тельо Андрес Полузащитник
- 10 Виола Николас Полузащитник
- 23 Ночерино Антонио Полузащитник
- 27 Риччи Федерико Нападающий
- 29 Асенсио Рауль Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Lorenzo Montipo Вратарь
- 22 Pier Graziano Gori Вратарь
- 18 Гьямфи Брайт Защитник
- 6 Биллонг Жан-Клод Защитник
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 4 Дель Пинто Лоренцо Полузащитник
- 28 Вольпичелли Джованни Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 17 Cristian Buonaiuto Нападающий
- 9 Кода Массимо Нападающий
- 21 Cy Goddard
- 2 Luca Sparandeo
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
- 18.03.2018 Авеллино 2:2 Пескара СB
Беневенто (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 21.09.2018 Беневенто 4:0 Салернитана СB
- 14.09.2018 Венеция 2:3 Беневенто СB
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 27.08.2018 Беневенто 3:3 Лечче СB
- 11.08.2018 Удинезе 1:2 Беневенто К
- 05.08.2018 Беневенто 3:1 Имолезе К
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 12.05.2018 Беневенто 1:0 Дженоа СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Беневенто 3:3 Удинезе СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
- 18.04.2018 Беневенто 0:3 Аталанта СA
- 15.04.2018 Сассуоло 2:2 Беневенто СA
- 07.04.2018 Беневенто 2:4 Ювентус СA
- 04.04.2018 Беневенто 3:0 Верона СA
- 31.03.2018 Лацио 6:2 Беневенто СA
- 18.03.2018 Беневенто 1:2 Кальяри СA
- 11.03.2018 Фиорентина 1:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Пескара
Беневенто
-
6 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|2.
|Фоджа
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|5.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|6.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|7.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|8.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|9.
|Специя
|6
|3
|0
|3
|7 - 8
|9
|10.
|Палермо
|5
|2
|2
|1
|9 - 6
|8
|11.
|Кротоне
|6
|2
|1
|3
|9 - 10
|7
|12.
|Брешия
|6
|1
|4
|1
|9 - 9
|7
|13.
|Падова
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|14.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Перуджа
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|16.
|Карпи
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Венеция
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|5
|0
|2
|3
|3 - 8
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
82'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
74'
Фиорилло Винченцо получил желтую карточку от судьи
73'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
70'
Виола Николас получил желтую карточку от судьи
69'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
69'
Беневенто делает замену. Виола Николас уходит с поля, а Кода Массимо выходит на его замену.
62'
Беневенто делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
62'
Беневенто делает замену. Риччи Федерико уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
62'
Ночерино Антонио получил желтую карточку от судьи
55'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
53'
Г О О О О Л - Pepin бьет в цель!
51'
Г О О О О Л - Виола Николас бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация