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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
2:1
Конец матча
Беневенто
0'
1:0
37' Гол
Leonardo Mancuso
45' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
1:1
51' Гол
Виола Николас
2:1
53' Гол
Pepin I
55' Желтая карточка
Дель Гроссо Кристиано
62' Желтая карточка
Ночерино Антонио
69' Желтая карточка
Мемушай Ледиан
70' Желтая карточка
Виола Николас
74' Желтая карточка
Фиорилло Винченцо
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
82'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
Желтая карточка
74'
Фиорилло Винченцо получил желтую карточку от судьи
73'
Пескара делает замену. Моначелло Гаетано уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Виола Николас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
69'
Мемушай Ледиан получил желтую карточку от судьи
69'
Беневенто делает замену. Виола Николас уходит с поля, а Кода Массимо выходит на его замену.
62'
Беневенто делает замену. Импрота Риккардо уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
62'
Беневенто делает замену. Риччи Федерико уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Ночерино Антонио получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Дель Гроссо Кристиано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Pepin бьет в цель!
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Виола Николас бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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