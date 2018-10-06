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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кальяри
2:0
Конец матча
Болонья
0'
14' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
1:0
22' Гол
Педру Жоау III
25' Желтая карточка
Пизакане Фабио
35' Желтая карточка
Дейкс Митчелл
67' Желтая карточка
Дессена Даниэле
67' Желтая карточка
Оквонкво Орджи
2:0
68' Гол
Паволетти Леонардо
90' Желтая карточка
Сантандер Федерико
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Фол, нарушение
94'
Калабрези Артуро из команды Болонья играет слишком грубо. Фариас Диего оказался на газоне.
93'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Кальяри
92'
Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
92'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Матьелло Федерико из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
91'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
Угловой
91'
Фариас Диего из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Желтая карточка
90'
Рефери не любит споров - именно за это Сантандер Федерико сейчас получил желтую
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Дессена Даниэле
89'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
89'
Кастро Лукас из команды Кальяри сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Удар от ворот произведет Кальяри
88'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
87'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
86'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дессена Даниэле из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
86'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
85'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Крейчи Ладислав из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
83'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
82'
Сванберг Маттиас из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
81'
Удар от ворот произведет Болонья
81'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Болонья имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
79'
Кальяри контролирует мяч.
78'
Надь Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
77'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Брадарич Филип из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Ионице Артур получил травму и заменен. Дессена Даниэле выходит на поле.
75'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
Офсайд
75'
Сантандер Федерико из команды Болонья в офсайде
75'
Педру Жоау III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
74'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
74'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
73'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
72'
Надь Адам из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
72'
Джемаили Блерим нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
72'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
70'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
70'
Орсолини Риккардо из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
68'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
68'
Кастро Лукас из команды Кальяри увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
Удар от ворот произведет Кальяри
68'
Надь Адам не смог попасть в створ ударом издали
67'
Матч возобновлен
Желтая карточка
67'
Оквонкво Орджи получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
67'
Дессена Даниэле получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
66'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
66'
Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе
66'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
65'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
Удар от ворот произведет Болонья
64'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
64'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
63'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
63'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
Угловой
62'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
Педру Жоау III нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
61'
Удар от ворот произведет Болонья
60'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
60'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Де Майо Себастьян уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
Угловой
60'
Крейчи Ладислав из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
Угловой
59'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
59'
Надь Адам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
Болонья имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
58'
Удар от ворот произведет Кальяри
57'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Болонья контролирует мяч.
Фол, нарушение
55'
Падоин Симоне из команды Кальяри играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
54'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Болонья
53'
Кастро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
53'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
52'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
51'
После дальнего удара, который нанес Матьелло Федерико мяч отбит вратарем
51'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
51'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Удар от ворот произведет Болонья
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Удар от ворот произведет Кальяри
49'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
Крейчи Ладислав из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
Травма, повреждение
47'
Сванберг Маттиас возвращается на поле.
Травма, повреждение
47'
Романья Филиппо возвращается на поле.
47'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Романья Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Сванберг Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Романья Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
46'
Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Дейкс Митчелл получил травму и заменен. Крейчи Ладислав выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
49'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
48'
Болонья контролирует мяч.
48'
Удар от ворот произведет Кальяри
47'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
47'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
47'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Кастро Лукас из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
44'
Плохо сыграл Данило Ларанжера - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
43'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
43'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
Травма, повреждение
41'
Ионице Артур возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Ионице Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
39'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
39'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
39'
Удар от ворот произведет Кальяри
39'
Фальчинелли Диего нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
Травма, повреждение
38'
Дейкс Митчелл возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Дейкс Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
Желтая карточка
35'
Дейкс Митчелл получил желтую карточку от судьи
Травма, повреждение
35'
Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
35'
Дейкс Митчелл из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Фараго Паоло заработал фол
35'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Травма, повреждение
34'
Сантандер Федерико возвращается на поле.
34'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
33'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
32'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Фальчинелли Диего заработал фол
32'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Удар от ворот произведет Болонья
31'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
31'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
31'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
30'
Паволетти Леонардо задерживает мяч рукой
29'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
29'
Удар от ворот произведет Кальяри
28'
Матч возобновлен
28'
Срна Дарио получил травму и заменен. Фараго Паоло выходит на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает неудачный навес.
26'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
25'
Пизакане Фабио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Пизакане Фабио грубо играет против соперника. Пострадал Джемаили Блерим
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
24'
Надь Адам наказан за толчок Кастро Лукас
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Данило Ларанжера
24'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
Кальяри имеет хороший шанс забить.
22'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
Описание гола
22'
ГОООООЛ - Педру Жоау III Кальяри забивает ударом головой
22'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный кросс...
22'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
21'
После дальнего удара, который нанес Барелла Николо мяч отбит вратарем
21'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
Травма, повреждение
21'
Срна Дарио возвращается на поле.
21'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Джемаили Блерим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Срна Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Травма, повреждение
19'
Срна Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Срна Дарио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
18'
Надь Адам из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
17'
Удар от ворот произведет Болонья
17'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
Удар от ворот произведет Кальяри
16'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Болонья вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
15'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Педру Жоау III пробил со штрафного прямо в стенку
Желтая карточка
14'
Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
13'
После дальнего удара, который нанес Матьелло Федерико мяч отбит вратарем
12'
Хорошую попытку сделал Паволетти Леонардо. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Срна Дарио
11'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Болонья
10'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
10'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
9'
Дейкс Митчелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
9'
Матч возобновлен
9'
Матч остановлен
8'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Кастро Лукас из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Джемаили Блерим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
7'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
6'
Скорупски Лукаш взял и забрал мяч на выходе
6'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
6'
Брадарич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
Удар от ворот произведет Болонья
4'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
4'
Фальчинелли Диего из команды Болонья играет слишком грубо. Барелла Николо оказался на газоне.
4'
Болонья вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
3'
Барелла Николо возвращается на поле.
3'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
3'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
Удар от ворот произведет Болонья
2'
Данило Ларанжера выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Матьелло Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 2:0 Болонья
Кальяри
61.8% (107)
Ничья:
31.8% (55)
Болонья
6.4% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Кальяри:
38.2% (66)
Ничья:
24.3% (42)
Кальяри:
18.5% (32)
Болонья:
5.2% (9)
Ничья:
4.6% (8)
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