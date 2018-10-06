Стадион: Сарденья Арена
14' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
1:0
22' ГолПедру Жоау III
25' Желтая карточкаПизакане Фабио
35' Желтая карточкаДейкс Митчелл
67' Желтая карточкаДессена Даниэле
67' Желтая карточкаОквонкво Орджи
2:0
68' ГолПаволетти Леонардо
90' Желтая карточкаСантандер Федерико
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
94'
Калабрези Артуро из команды Болонья играет слишком грубо. Фариас Диего оказался на газоне.
93'
Сванберг Маттиас нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
93'
92'
Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
92'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Матьелло Федерико из команды Болонья навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
91'
Фариас Диего из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Фариас Диего из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
90'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
90'
Рефери не любит споров - именно за это Сантандер Федерико сейчас получил желтую
90'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Дессена Даниэле
89'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Кастро Лукас из команды Кальяри сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
88'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
87'
87'
Тактическая замена. Педру Жоау III уходит с поля и его заменяет Фариас Диего
86'
Скорупски Лукаш выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Дессена Даниэле из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
86'
85'
85'
85'
Дессена Даниэле из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
85'
84'
Сванберг Маттиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Голкипер мог бы сыграть и получше
84'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Матч возобновлен
83'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
83'
Судья сигнализирует, что Крейчи Ладислав из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
83'
82'
Сванберг Маттиас из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Фараго Паоло пострадал.
81'
81'
81'
81'
Орсолини Риккардо не смог попасть в створ ударом издали
80'
Болонья имеет хороший шанс забить.
80'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
80'
Краньо Алессио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
Кальяри контролирует мяч.
78'
77'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
77'
Брадарич Филип из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
75'
Ионице Артур получил травму и заменен. Дессена Даниэле выходит на поле.
75'
Тактическая замена. Фальчинелли Диего уходит с поля и его заменяет Оквонкво Орджи
75'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
75'
Сантандер Федерико из команды Болонья в офсайде
75'
Педру Жоау III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
74'
Матч возобновлен
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Пизакане Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой справа.
73'
73'
Матч возобновлен
73'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
73'
72'
Джемаили Блерим нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
72'
Пизакане Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
70'
70'
70'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
68'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
68'
ГОООООЛ - Паволетти Леонардо Кальяри забивает ударом головой
68'
Кастро Лукас из команды Кальяри увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
68'
68'
Надь Адам не смог попасть в створ ударом издали
67'
Матч возобновлен
67'
Оквонкво Орджи получает желтую карточку за неспортивное поведение
67'
Дессена Даниэле получает желтую карточку за неспортивное поведение
66'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
66'
66'
Фараго Паоло из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
66'
66'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
65'
64'
Барелла Николо из команды Кальяри делает неудачный навес.
64'
63'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Романья Филиппо
63'
63'
Матьелло Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
62'
Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой в створ, мяч срикошетил, но вратарь спас все равно.
62'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой справа.
62'
Педру Жоау III нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
62'
61'
60'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
60'
Крейчи Ладислав из команды Болонья делает неудачный навес.
60'
Тактическая замена. Де Майо Себастьян уходит с поля и его заменяет Орсолини Риккардо
60'
Крейчи Ладислав из команды Болонья разыграл угловой с левого угла.
59'
Крейчи Ладислав из команды Болонья подал угловой слева.
59'
Надь Адам бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
59'
Болонья имеет хороший шанс забить.
58'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
58'
57'
57'
Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
56'
Болонья контролирует мяч.
55'
Падоин Симоне из команды Кальяри играет слишком грубо. Джемаили Блерим оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
54'
54'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
54'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
53'
53'
Кастро Лукас не смог попасть в створ ударом издали
53'
52'
52'
51'
51'
После дальнего удара, который нанес Матьелло Федерико мяч отбит вратарем
51'
51'
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
49'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
49'
48'
47'
Сванберг Маттиас возвращается на поле.
47'
Романья Филиппо возвращается на поле.
47'
Матч возобновится спорным мячом
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Романья Филиппо получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Сванберг Маттиас получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Романья Филиппо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Сванберг Маттиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Дейкс Митчелл получил травму и заменен. Крейчи Ладислав выходит на поле.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
50'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
49'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
49'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
48'
Болонья контролирует мяч.
48'
47'
Шанс! Сантандер Федерико из команды Болонья пробил головой, но мимо
47'
Калабрези Артуро из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
47'
46'
Кастро Лукас из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок из команды Болонья вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
44'
Романья Филиппо наказан за толчок Фальчинелли Диего
44'
44'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
44'
Плохо сыграл Данило Ларанжера - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
43'
43'
43'
43'
Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
42'
42'
42'
42'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
41'
Ионице Артур возвращается на поле.
41'
Матч возобновлен
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Ионице Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Ионице Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
39'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
39'
Калабрези Артуро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Брадарич Филип из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
39'
39'
Фальчинелли Диего нанес удар, но промахнулся очень сильно.
38'
Сантандер Федерико из команды Болонья делает передачу одноклубнику.
38'
Дейкс Митчелл возвращается на поле.
38'
Матч возобновлен
37'
Ох, нехорошо это выглядит. Дейкс Митчелл получил травму и медбригада забирает его с поля.
35'
Дейкс Митчелл получил желтую карточку от судьи
35'
Дейкс Митчелл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
35'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
35'
Дейкс Митчелл из команды Болонья толкнул локтем оппонента. Это Фараго Паоло заработал фол
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
34'
Сантандер Федерико возвращается на поле.
34'
34'
Матч возобновлен
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Сантандер Федерико получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Сантандер Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
32'
Пизакане Фабио из команды Кальяри толкнул локтем оппонента. Это Фальчинелли Диего заработал фол
32'
32'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
Шанс! Педру Жоау III из команды Кальяри пробил головой, но мимо
31'
31'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
30'
Судья сигнализирует, что Сантандер Федерико из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Фараго Паоло
30'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
30'
Паволетти Леонардо задерживает мяч рукой
29'
29'
29'
28'
Матч возобновлен
28'
Срна Дарио получил травму и заменен. Фараго Паоло выходит на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Дейкс Митчелл из команды Болонья делает неудачный навес.
26'
26'
Судья сигнализирует, что Дейкс Митчелл из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Срна Дарио
26'
Матч возобновлен
26'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Пизакане Фабио получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Пизакане Фабио грубо играет против соперника. Пострадал Джемаили Блерим
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
24'
Надь Адам наказан за толчок Кастро Лукас
24'
Судья сигнализирует, что Паволетти Леонардо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Данило Ларанжера
24'
Игрок из команды Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
24'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
23'
22'
Кастро Лукас сделал результативную передачу.
22'
ГОООООЛ - Педру Жоау III Кальяри забивает ударом головой
22'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает отличный кросс...
22'
Романья Филиппо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Дейкс Митчелл из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
21'
После дальнего удара, который нанес Барелла Николо мяч отбит вратарем
21'
Барелла Николо из команды Кальяри идет с мячом вперед на обострение...
21'
Срна Дарио возвращается на поле.
21'
Брадарич Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Джемаили Блерим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
20'
Матч возобновлен
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Срна Дарио получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
19'
Срна Дарио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Срна Дарио из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Сванберг Маттиас пострадал.
18'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
15'
Срна Дарио из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
15'
15'
Педру Жоау III пробил со штрафного прямо в стенку
14'
Де Майо Себастьян получил желтую карточку от судьи
14'
Судья сигнализирует, что Де Майо Себастьян из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
13'
После дальнего удара, который нанес Матьелло Федерико мяч отбит вратарем
12'
Хорошую попытку сделал Паволетти Леонардо. Удар в створ, но вратарь начеку
12'
Кастро Лукас из команды Кальяри делает пас партнеру.
11'
Дейкс Митчелл наказан за толчок Срна Дарио
11'
Джемаили Блерим из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
11'
10'
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
9'
9'
9'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
9'
Матч возобновлен
9'
Матч остановлен
8'
Де Майо Себастьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
8'
Кастро Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Джемаили Блерим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
7'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
7'
Срна Дарио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Матьелло Федерико из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
6'
6'
6'
Брадарич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Падоин Симоне
5'
Контроль мяча: [team1]: 72%, [team2]: 28%.
5'
4'
4'
Фальчинелли Диего из команды Болонья играет слишком грубо. Барелла Николо оказался на газоне.
4'
3'
Барелла Николо возвращается на поле.
3'
Матч возобновится спорным мячом
3'
Ох, нехорошо это выглядит. Барелла Николо получил травму и медбригада забирает его с поля.
3'
Барелла Николо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
3'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
2'
2'
2'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
1'
Матьелло Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Падоин Симоне пострадал.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Кальяри начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sardegna Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Кальяри 2:0 Болонья
Кальяри
61.8% (107)
Ничья:
31.8% (55)
Болонья
6.4% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кальяри:
38.2% (66)
1:1 Ничья:
24.3% (42)
2:1 Кальяри:
18.5% (32)
1:2 Болонья:
5.2% (9)
0:0 Ничья:
4.6% (8)
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