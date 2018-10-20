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Стадион:
Аполлон Смирнис
0:2
Конец матча
АЕК
0'
0:1
37' Гол
Манталос Петрос
42' Желтая карточка
Ливайя Марко
45' Желтая карточка
Симоэш Андре
79' Желтая карточка
Matias Orihuela
83' Желтая карточка
Гало Родриго
0:2
85' Гол
Ливайя Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Аполлон Смирнис делает замену. Panagiotis Triadis уходит с поля, а Giannis Varkas выходит на его замену.
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Ливайя Марко бьет в цель!
Желтая карточка
83'
Гало Родриго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
79'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
78'
Аполлон Смирнис делает замену. Д'Урсо Кристиан уходит с поля, а Gonzalo Gonzalez выходит на его замену.
76'
Аполлон Смирнис делает замену. Жоел Акошта уходит с поля, а Shicabala выходит на его замену.
75'
АЕК делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Бое Лукас выходит на его замену.
62'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Клонаридис Виктор выходит на его замену.
46'
АЕК делает замену. Моран Эрик уходит с поля, а Алеф Салданья выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Симоэш Андре получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Манталос Петрос бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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