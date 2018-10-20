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Стадион: Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras
0:2
Конец матча
0:1
37' ГолМанталос Петрос
42' Желтая карточкаЛивайя Марко
45' Желтая карточкаСимоэш Андре
79' Желтая карточкаMatias Orihuela
83' Желтая карточкаГало Родриго
0:2
85' ГолЛивайя Марко
|
37'
0:1
42'
45'
76'
79'
83'
85'
0:2
Состав команд
18
Joel
Acosta
12
Гало
Родриго
23
Хульт
Никлас
39
Моран
Эрик
10
Ливайя
Марко
Аполлон Смирнис 4-3-3
- Основной состав
- 1 Уандерсон Силва Вратарь
- 25 Giannis Stathis Защитник
- 5 Nikolaos Vafeas Защитник
- 4 Michalis Kyrgias Защитник
- 3 Matias Orihuela Защитник
- 30 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 10 Коне Эммануэль Полузащитник
- 6 Klodian Gino Полузащитник
- 8 Томас Бединелли Нападающий
- 18 Joel Acosta Нападающий
- 21 Panagiotis Triadis Нападающий
- Запасные игроки
- 90 Васич Васо Вратарь
- 44 Лукич Андрей Защитник
- 14 Шикабала Махмуд Полузащитник
- 45 Варкас Яннис Полузащитник
- 19 Boris Garros Полузащитник
- 20 Gonzalo Gonzalez Полузащитник
- 29 Leonidas Rossi
- Главный тренер: Alberto Monteagudo
АЕК 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Баркас Василис Вратарь
- 12 Гало Родриго Защитник
- 5 Лабропулос Вассилис Защитник
- 19 Чигринский Дмитрий Защитник
- 23 Хульт Никлас Защитник
- 8 Симоэш Андре Полузащитник
- 39 Моран Эрик Полузащитник
- 14 Бакасетас Тасос Полузащитник
- 10 Ливайя Марко Полузащитник
- 20 Манталос Петрос Полузащитник
- 22 Понсе Эсекиэль Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Цидотас Панайотис Вратарь
- 15 Чосич Урош Защитник
- 2 Бакакис Михалис Защитник
- 95 Алеф Салданья Полузащитник
- 17 Клонаридис Виктор Полузащитник
- 31 Бое Лукас Нападающий
- 9 Якумакис Георгиос Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
Предыдущие игры
Аполлон Смирнис (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 30.09.2018 Аполлон Смирнис 0:2 Паниониос С
- 22.09.2018 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 03.09.2018 Левадиакос 1:0 Аполлон Смирнис С
- 25.08.2018 Аполлон Смирнис 0:1 Лариса С
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис С
- 22.04.2018 Аполлон Смирнис 1:0 Олимпиакос С
- 14.04.2018 Ламия 0:0 Аполлон Смирнис С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 01.04.2018 Аполлон Смирнис 3:0 Лариса С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Ксанти 2:0 Аполлон Смирнис С
- 17.02.2018 АОК Керкира 2:0 Аполлон Смирнис С
- 11.02.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Левадиакос С
- 05.02.2018 Платаниас 1:1 Аполлон Смирнис С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 13.01.2018 Аполлон Смирнис 1:1 Паниониос С
АЕК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 12.10.2018 АЕК 2:1 Ламия К
- 07.10.2018 АЕК 1:1 Олимпиакос С
- 02.10.2018 АЕК 2:3 Бенфика ЛЧ
- 29.09.2018 ОФИ 0:3 АЕК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 19.09.2018 Аякс 3:0 АЕК ЛЧ
- 15.09.2018 АЕК 4:0 Паниониос С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 28.08.2018 АЕК 1:1 Види ЛЧ
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 22.08.2018 Види 1:2 АЕК ЛЧ
- 14.08.2018 АЕК 2:1 Селтик ЛЧ
- 08.08.2018 Селтик 1:1 АЕК ЛЧ
- 31.07.2018 АЕК 3:2 Галатасарай ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК С
- 29.04.2018 АОК Керкира 0:0 АЕК С
- 22.04.2018 АЕК 2:0 Левадиакос С
- 18.04.2018 АЕК 1:0 Лариса К
- 15.04.2018 Платаниас 0:1 АЕК С
Последние игры между собой
Аполлон Смирнис: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 3
АЕК: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 0
- 05.05.2018 Аполлон Смирнис 0:1 АЕК Суперлига
- 16.12.2017 АЕК 0:0 Аполлон Смирнис Суперлига
- 03.06.2015 Аполлон Смирнис 3:3 АЕК Футбольная лига. Повышение
- 09.05.2015 АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига. Повышение
- 02.02.2015 Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига
- 02.02.2015 Аполлон Смирнис 1:1 АЕК Футбольная лига. Юг
- 19.10.2014 АЕК 2:1 Аполлон Смирнис Футбольная лига
Аполлон Смирнис
АЕК
-
3 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 8
-
3 Угловые 1
-
1 Офсайды 5
-
19 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
44 Владение мячом, % 56
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|ПАОК
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|3.
|Атромитос
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|6.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|9 - 2
|12
|7.
|Панаитоликос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ксанти
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|9.
|Паниониос
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Лариса
|1:2
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|11.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|12.
|Ламия
|2:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Астерас
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Левадиакос
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|15.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Аполлон Смирнис делает замену. Panagiotis Triadis уходит с поля, а Giannis Varkas выходит на его замену.
85'
Г О О О О Л - Ливайя Марко бьет в цель!
83'
Гало Родриго получил желтую карточку от судьи
79'
Matias Orihuela получил желтую карточку от судьи
78'
Аполлон Смирнис делает замену. Д'Урсо Кристиан уходит с поля, а Gonzalo Gonzalez выходит на его замену.
76'
Аполлон Смирнис делает замену. Жоел Акошта уходит с поля, а Shicabala выходит на его замену.
75'
АЕК делает замену. Бакасетас Тасос уходит с поля, а Бое Лукас выходит на его замену.
62'
АЕК делает замену. Понсе Эсекиэль уходит с поля, а Клонаридис Виктор выходит на его замену.
46'
АЕК делает замену. Моран Эрик уходит с поля, а Алеф Салданья выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Симоэш Андре получил желтую карточку от судьи
42'
Ливайя Марко получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Манталос Петрос бьет в цель!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gipedo Rizoupolis Georgios Kamaras. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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