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Стадион: Зоссимадес
0:2
Конец матча
0:1
43' ГолFranco Mazurek
67' Желтая карточкаAlexandros Apostolopoulos
75' Желтая карточкаРоша Луис
80' Желтая карточкаАтанасиадис Стефанос
81' Желтая карточкаAlexandros Malis
87' Желтая карточкаЛиля Анди
89' Желтая карточкаDimitrios Chantakias
0:2
90' ГолFranco Mazurek
90' Желтая карточкаЯкос Эврипидис
|
43'
0:1
75'
81'
87'
90'
0:2
90'
Состав команд
17
Кузык
Орест
15
Какуба
Алекс
20
Роша
Луис
11
Диас
Хорхе
73
Vlad
Morar
ПАС Янина 4-2-3-1
- Основной состав
- 39 Веллидис Маркос Вратарь
- 44 Скондрас Апостолос Защитник
- 8 Цимопулос Темис Защитник
- 6 Михаил Алексиос Защитник
- 88 Николиас Александрос Защитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 3 Лиля Анди Полузащитник
- 7 Якос Эврипидис Полузащитник
- 15 Какуба Алекс Полузащитник
- 10 Крижман Санди Полузащитник
- 28 Georgios Xydas Нападающий
- Запасные игроки
- 93 Михаил Неофитос Вратарь
- 77 Alexandros Apostolopoulos Защитник
- 21 Edwin Castro Полузащитник
- 22 Stefanos Siontis Полузащитник
- 9 Атанасиадис Стефанос Нападающий
- 27 Мистакидис Яннис Нападающий
- 33 Higor Vidal Нападающий
- Главный тренер: Giannis Petrakis
Панаитоликос 4-2-3-1
- Основной состав
- 82 Кириакидис Димитриос Вратарь
- 21 Маринакис Никос Защитник
- 47 Alexandros Malis Защитник
- 88 Аргус Бординьон Защитник
- 20 Роша Луис Защитник
- 17 Marcos Paulo II Полузащитник
- 18 Adrian Oscar Lucero Полузащитник
- 11 Диас Хорхе Полузащитник
- 10 Franco Mazurek Полузащитник
- 94 Виллиан да Силва Полузащитник
- 73 Vlad Morar Нападающий
- Запасные игроки
- 31 Nikos Giannakopoulos Вратарь
- 44 Dimitrios Chantakias Защитник
- 19 Цоканис Тасос Защитник
- 7 Nicolas Mana Полузащитник
- 33 Stathis Vasiloudis Нападающий
- 93 Камара Альхассан Нападающий
- 54 Giorgos Liavas
- Главный тренер: Traianos Dellas
Предыдущие игры
ПАС Янина (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 29.09.2018 Панатинаикос 2:1 ПАС Янина С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 15.09.2018 Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина С
- 02.09.2018 Олимпиакос 5:0 ПАС Янина С
- 25.08.2018 АЕК 2:0 ПАС Янина С
- 06.05.2018 ПАС Янина 3:0 Олимпиакос С
- 29.04.2018 Ламия 2:1 ПАС Янина С
- 22.04.2018 ПАС Янина 0:0 Лариса С
- 15.04.2018 Ксанти 3:0 ПАС Янина С
- 04.04.2018 ПАС Янина 0:1 Аполлон Смирнис С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 03.03.2018 АОК Керкира 1:1 ПАС Янина С
- 24.02.2018 ПАС Янина 0:0 Левадиакос С
- 18.02.2018 Платаниас 0:3 ПАС Янина С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 07.02.2018 Лариса 3:2 ПАС Янина К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Паниониос 0:1 ПАС Янина С
- 25.01.2018 ПАС Янина 1:2 Лариса К
Панаитоликос (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 06.10.2018 Панаитоликос 2:1 Левадиакос С
- 02.10.2018 Панаитоликос 0:1 Панатинаикос К
- 29.09.2018 Лариса 1:0 Панаитоликос С
- 24.09.2018 Панаитоликос 2:2 Ламия С
- 16.09.2018 Ксанти 1:1 Панаитоликос С
- 03.09.2018 Панаитоликос 2:1 ОФИ С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Олимпиакос 4:0 Панаитоликос С
- 22.04.2018 Панаитоликос 1:0 Ламия С
- 15.04.2018 Лариса 4:2 Панаитоликос С
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина С
- 11.03.2018 Ксанти 1:0 Панаитоликос С
- 05.03.2018 Аполлон Смирнис 2:1 Панаитоликос С
- 25.02.2018 Панаитоликос 1:0 АОК Керкира С
- 18.02.2018 Левадиакос 1:2 Панаитоликос С
- 11.02.2018 Панаитоликос 3:0 Платаниас С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 21.01.2018 Панаитоликос 1:1 Паниониос С
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Панаитоликос: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
- 31.03.2018 Панаитоликос 1:0 ПАС Янина Суперлига
- 19.11.2017 ПАС Янина 1:1 Панаитоликос Суперлига
- 11.03.2017 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 31.10.2016 Панаитоликос 1:2 ПАС Янина Суперлига
- 05.03.2016 ПАС Янина 2:0 Панаитоликос Суперлига
- 09.11.2015 Панаитоликос 2:1 ПАС Янина Суперлига
- 18.07.2015 ПАС Янина 4:1 Панаитоликос Разное
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 15.03.2015 ПАС Янина 0:0 Панаитоликос Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 11.01.2015 Панаитоликос 0:0 ПАС Янина Суперлига
- 09.02.2014 ПАС Янина 1:0 Панаитоликос Суперлига
- 07.10.2013 Панаитоликос 2:0 ПАС Янина Суперлига
ПАС Янина
Панаитоликос
-
1 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
5 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|ПАОК
|6
|6
|0
|0
|10 - 1
|18
|3.
|Атромитос
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|6.
|Арис Салоники
|6
|4
|0
|2
|9 - 2
|12
|7.
|Панаитоликос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Ксанти
|6
|2
|3
|1
|5 - 2
|9
|9.
|Паниониос
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Лариса
|1:2
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|11.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|12.
|Ламия
|2:1
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Астерас
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Левадиакос
|6
|1
|0
|5
|2 - 10
|3
|15.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Второй тайм
90'
Якос Эврипидис получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Franco Mazurek бьет в цель!
89'
Dimitrios Chantakias получил желтую карточку от судьи
87'
Лиля Анди получил желтую карточку от судьи
81'
Alexandros Malis получил желтую карточку от судьи
80'
Атанасиадис Стефанос получил желтую карточку от судьи
79'
Панаитоликос делает замену. Vlad Morar уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
75'
Роша Луис получил желтую карточку от судьи
73'
Панаитоликос делает замену. Аргус Бординьон уходит с поля, а Dimitrios Chantakias выходит на его замену.
68'
ПАС Янина делает замену. Georgios Xydas уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
68'
Панаитоликос делает замену. Виллиан да Силва уходит с поля, а Nicolas Mana выходит на его замену.
67'
Alexandros Apostolopoulos получил желтую карточку от судьи
60'
ПАС Янина делает замену. Кузык Орест уходит с поля, а Higor Vidal выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
46'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Alexandros Apostolopoulos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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