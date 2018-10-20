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Стадион:
ПАС Янина
0:2
Конец матча
Панаитоликос
0'
0:1
43' Гол
Franco Mazurek
67' Желтая карточка
Alexandros Apostolopoulos
75' Желтая карточка
Роша Луис
80' Желтая карточка
Атанасиадис Стефанос
81' Желтая карточка
Alexandros Malis
87' Желтая карточка
Лиля Анди
89' Желтая карточка
Dimitrios Chantakias
0:2
90' Гол
Franco Mazurek
90' Желтая карточка
Якос Эврипидис
90'+7
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Якос Эврипидис получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Franco Mazurek бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Dimitrios Chantakias получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
87'
Лиля Анди получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Alexandros Malis получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
80'
Атанасиадис Стефанос получил желтую карточку от судьи
79'
Панаитоликос делает замену. Vlad Morar уходит с поля, а Камара Альхассан выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Роша Луис получил желтую карточку от судьи
73'
Панаитоликос делает замену. Аргус Бординьон уходит с поля, а Dimitrios Chantakias выходит на его замену.
68'
ПАС Янина делает замену. Georgios Xydas уходит с поля, а Атанасиадис Стефанос выходит на его замену.
68'
Панаитоликос делает замену. Виллиан да Силва уходит с поля, а Nicolas Mana выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Alexandros Apostolopoulos получил желтую карточку от судьи
60'
ПАС Янина делает замену. Кузык Орест уходит с поля, а Higor Vidal выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
46'
ПАС Янина делает замену. Скондрас Апостолос уходит с поля, а Alexandros Apostolopoulos выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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