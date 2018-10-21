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Стадион: Kleanthis Vikelidis Stadium
1:1
Перерыв
1:0
2' ГолМатео Гарсия
19' Желтая карточкаПрийович Александар
20' Желтая карточкаGiorgos Valerianos
1:1
36' ПенальтиПрийович Александар
37' Желтая карточкаКаньяс Хосе
37' Желтая карточкаБаша Мигьен
|
2'
1:0
24'
36'
1:1
37'
37'
Состав команд
23
Хулиан
Диас
44
Велес
Фран
11
Матео
Гарсия
17
Бруну
Гама
21
Юнес
Хамза
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
98
Лео
Родригес
Арис Салоники 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Хулиан Диас Вратарь
- 27 Manolis Tzanakakis Защитник
- 44 Велес Фран Защитник
- 33 Маврай Мергим Защитник
- 15 Giorgos Valerianos Защитник
- 32 Сиопис Манолис Полузащитник
- 6 Баша Мигьен Полузащитник
- 11 Матео Гарсия Полузащитник
- 7 Nicolas Diguiny Полузащитник
- 17 Бруну Гама Полузащитник
- 21 Юнес Хамза Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Константинидис Димитрис Защитник
- 18 Мартинес Николас II Полузащитник
- 26 Матилья Хавьер Полузащитник
- 10 Коласо Николас Полузащитник
- 9 Thomas Nazlidis Нападающий
- 3 Hugo Sousa
- 1 Alexandros Anagnostopoulos
- Главный тренер: Эррера Пако
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 20 Виейринья Защитник
- 19 Вернблум Понтус Полузащитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 98 Лео Родригес Полузащитник
- 10 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 6 Тошка Алин Защитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 74 Варда Амр Полузащитник
- 11 Карелис Никос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Арис Салоники (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 06.10.2018 Паниониос 1:0 Арис Салоники С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 ПАС Янина 1:0 Арис Салоники С
- 17.09.2018 Арис Салоники 2:0 Левадиакос С
- 02.09.2018 Арис Салоники 2:0 Лариса С
- 27.08.2018 Ламия 0:3 Арис Салоники С
- 04.08.2018 Виллем II 0:1 Арис Салоники ТМК
- 03.08.2018 АДО Ден Хааг 0:2 Арис Салоники ТМК
- 31.07.2018 Де Графсхап 0:1 Арис Салоники ТМК
- 27.05.2018 Анагенниси Кардица 0:1 Арис Салоники ФЛ
- 20.05.2018 Арис Салоники 2:0 Пансерраикос ФЛ
- 16.05.2018 Спарти 0:3 Арис Салоники ФЛ
- 13.05.2018 Арис Салоники 3:0 Верия ФЛ
- 06.05.2018 Арис Салоники 3:0 Ахарнаикос ФЛ
- 29.04.2018 Караискакис 0:2 Арис Салоники ФЛ
- 25.04.2018 Арис Салоники 3:0 Аполлон Лариса ФЛ
- 22.04.2018 Аполлон Понту 0:0 Арис Салоники ФЛ
- 15.04.2018 Арис Салоники 5:2 Панегиалиос ФЛ
- 04.04.2018 ОФИ 2:0 Арис Салоники ФЛ
- 01.04.2018 Арис Салоники 1:0 Докса Драма ФЛ
ПАОК (последние 20 матчей: +12 =4 -4)
- 07.10.2018 ПАОК 2:0 Аполлон Смирнис С
- 04.10.2018 БАТЭ 1:4 ПАОК ЛЕ
- 30.09.2018 Олимпиакос 0:1 ПАОК С
- 23.09.2018 ПАОК 2:0 АЕК С
- 20.09.2018 ПАОК 0:1 Челси ЛЕ
- 15.09.2018 ОФИ 1:3 ПАОК С
- 02.09.2018 Паниониос 0:1 ПАОК С
- 29.08.2018 ПАОК 1:4 Бенфика ЛЧ
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 21.08.2018 Бенфика 1:1 ПАОК ЛЧ
- 14.08.2018 Спартак Москва 0:0 ПАОК ЛЧ
- 08.08.2018 ПАОК 3:2 Спартак Москва ЛЧ
- 01.08.2018 Базель 0:3 ПАОК ЛЧ
- 24.07.2018 ПАОК 2:1 Базель ЛЧ
- 15.07.2018 Ройал Антверпен 3:1 ПАОК ТМК
- 12.07.2018 ПАОК 1:1 Гент ТМК
- 02.07.2018 ПАОК 1:2 Нордшелланн ТМК
- 29.06.2018 ПАОК 2:2 Андерлехт ТМК
- 12.05.2018 АЕК 0:2 ПАОК К
- 05.05.2018 ПАОК 3:0 Платаниас С
Последние игры между собой
Арис Салоники: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 7
ПАОК: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 4
- 16.03.2014 Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига
- 24.11.2013 ПАОК 3:1 Арис Салоники Суперлига
- 03.02.2013 Арис Салоники 2:2 ПАОК Суперлига
- 30.09.2012 ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига
- 19.02.2012 ПАОК 0:0 Арис Салоники Суперлига
- 23.10.2011 Арис Салоники 1:1 ПАОК Суперлига
- 30.01.2011 Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига
- 03.10.2010 ПАОК 0:1 Арис Салоники Суперлига
- 19.05.2010 Арис Салоники 3:2 ПАОК Суперлига
- 02.05.2010 ПАОК 2:0 Арис Салоники Суперлига
- 14.03.2010 Арис Салоники 2:0 ПАОК Суперлига
- 22.11.2009 ПАОК 4:1 Арис Салоники Суперлига
- 28.01.2009 Арис Салоники 0:0 ПАОК Кубок
- 25.01.2009 Арис Салоники 0:0 ПАОК Суперлига
- 14.01.2009 ПАОК 0:0 Арис Салоники Кубок
- 28.09.2008 ПАОК 1:0 Арис Салоники Суперлига
- 10.02.2008 ПАОК 3:0 Арис Салоники Суперлига
- 21.10.2007 Арис Салоники 3:1 ПАОК Суперлига
Арис Салоники
ПАОК
-
2 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|2.
|ПАОК
|1:1
|7
|6
|1
|0
|11 - 2
|19
|3.
|Атромитос
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Олимпиакос
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|6.
|Арис Салоники
|1:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 3
|13
|7.
|Ксанти
|2:0
|7
|3
|3
|1
|7 - 2
|12
|8.
|Панаитоликос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Паниониос
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Лариса
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|11.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|12.
|Ламия
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|Астерас
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|14.
|Левадиакос
|0:2
|7
|1
|0
|6
|2 - 12
|3
|15.
|ОФИ
|6
|0
|2
|4
|5 - 14
|2
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
37'
Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Прийович Александар из команды ПАОК забивает с точки!
24'
Арис делает замену. Велес Фран уходит с поля, а Hugo Sousa выходит на его замену.
20'
Йоргос Валерианос получил желтую карточку от судьи
19'
Прийович Александар получил желтую карточку от судьи
2'
Г О О О О Л - Матео Гарсия бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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