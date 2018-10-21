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Стадион:
Арис Салоники
1:1
Перерыв
ПАОК
0'
1:0
2' Гол
Матео Гарсия
19' Желтая карточка
Прийович Александар
20' Желтая карточка
Giorgos Valerianos
1:1
36' Пенальти
Прийович Александар
37' Желтая карточка
Каньяс Хосе
37' Желтая карточка
Баша Мигьен
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Баша Мигьен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Каньяс Хосе получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Прийович Александар из команды ПАОК забивает с точки!
24'
Арис делает замену. Велес Фран уходит с поля, а Hugo Sousa выходит на его замену.
Желтая карточка
20'
Йоргос Валерианос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Прийович Александар получил желтую карточку от судьи
Описание гола
2'
Г О О О О Л - Матео Гарсия бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kleanthis Vikelidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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