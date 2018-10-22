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Стадион: Перистери
38' Желтая карточкаЯннулис Димитрис
1:0
42' ПенальтиКулурис Эфтимос
1:1
57' ГолВальенте Хосе
2:1
61' Гол в свои воротаJuan Manuel Munafo
2:2
64' ГолMichalis Manias
71' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
74' Желтая карточкаMadson
77' Желтая карточкаКалцас Никос
86' Желтая карточкаТриантафиллопулос Костас
3:2
88' ГолКулурис Эфтимос
90' Вторая желтая карточкаMadson
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38'
42'
1:0
57'
1:1
61'
2:1
64'
2:2
74'
77'
88'
3:2
90'
Состав команд
15
Madson
17
Угрои
Роланд
Атромитос 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Медьери Болаж Вратарь
- 23 Сакик Эмануэль Защитник
- 5 Dimitrios Chatziisaias Защитник
- 44 Рисванис Спирос Защитник
- 31 Яннулис Димитрис Защитник
- 6 Бусуладжич Азер Полузащитник
- 15 Madson Полузащитник
- 11 Bruno Felipe II Полузащитник
- 16 Theodore Vasilakakis Полузащитник
- 17 Угрои Роланд Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Aristotle Karasalidis Защитник
- 19 Кивракидис Кириакос Защитник
- 28 Нацос Спиридон Защитник
- 7 Armin Mujakic Полузащитник
- 8 Умбидес Хавьер Полузащитник
- 35 Christos Mandas
- 12 Konstantinos Kotsopoulos
- Главный тренер: Канади Дамир
Астерас 4-2-3-1
- Основной состав
- 30 Georgios Athanasiadis Вратарь
- 37 Влачос Валентинос Защитник
- 5 Триантафиллопулос Костас Защитник
- 4 Triantafyllos Pasalidis Защитник
- 33 Angel Martinez II Защитник
- 8 Juan Manuel Munafo Полузащитник
- 6 Вальенте Хосе Полузащитник
- 23 Калцас Никос Полузащитник
- 10 Тонсо Мартин Полузащитник
- 19 Kosmas Tsilianidis Полузащитник
- 11 Michalis Manias Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Franco Bellocq Полузащитник
- 7 Marc Fernandez Полузащитник
- 17 Иглесиас Матиас Полузащитник
- 27 Giannis Kotsiras Полузащитник
- 1 Nikos Papadopoulos II
- 45 Giannis Christopoulos
- 28 Anastasios Douvikas
- Главный тренер: Savvas Pantelidis
Предыдущие игры
Атромитос (последние 20 матчей: +10 =7 -3)
- 07.10.2018 Атромитос 1:0 ПАС Янина С
- 30.09.2018 Левадиакос 0:2 Атромитос С
- 22.09.2018 Атромитос 2:0 Лариса С
- 16.09.2018 Атромитос 1:0 Ламия С
- 01.09.2018 Атромитос 0:0 Ксанти С
- 25.08.2018 Панаитоликос 1:2 Атромитос С
- 02.08.2018 Атромитос 1:1 Динамо-Брест ЛЕ
- 26.07.2018 Динамо-Брест 4:3 Атромитос ЛЕ
- 17.07.2018 Грасcхоппер 1:1 Атромитос ТМК
- 14.07.2018 Цюрих 0:0 Атромитос ТМК
- 05.05.2018 Атромитос 4:0 АОК Керкира С
- 29.04.2018 Левадиакос 0:1 Атромитос С
- 22.04.2018 Атромитос 4:1 Платаниас С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 10.03.2018 Паниониос 2:2 Атромитос С
- 03.03.2018 Атромитос 1:0 Ксанти С
- 26.02.2018 Атромитос 1:1 АЕК С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 Атромитос 2:2 Олимпиакос С
Астерас (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 06.10.2018 Астерас 1:1 Панатинаикос С
- 30.09.2018 Арис Салоники 2:0 Астерас С
- 22.09.2018 Астерас 2:0 Аполлон Смирнис С
- 16.09.2018 Олимпиакос 2:1 Астерас С
- 01.09.2018 Астерас 0:1 АЕК С
- 25.08.2018 ПАОК 1:0 Астерас С
- 02.08.2018 Астерас 1:1 Хиберниан ЛЕ
- 26.07.2018 Хиберниан 3:2 Астерас ЛЕ
- 06.05.2018 Панаитоликос 0:2 Астерас С
- 29.04.2018 Астерас 2:1 Аполлон Смирнис С
- 22.04.2018 АОК Керкира 1:3 Астерас С
- 14.04.2018 Левадиакос 1:0 Астерас С
- 02.04.2018 Астерас 4:0 Платаниас С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 24.02.2018 Паниониос 0:0 Астерас С
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос С
- 11.02.2018 АЕК 1:0 Астерас С
- 03.02.2018 Астерас 1:1 Ксанти С
- 28.01.2018 Астерас 1:1 Олимпиакос С
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
- 17.02.2018 Астерас 0:1 Атромитос Суперлига
- 11.01.2018 Атромитос 1:0 Астерас Кубок
- 20.12.2017 Астерас 0:1 Атромитос Кубок
- 14.10.2017 Атромитос 1:0 Астерас Суперлига
- 11.02.2017 Астерас 0:1 Атромитос Суперлига
- 25.09.2016 Атромитос 1:0 Астерас Суперлига
- 13.03.2016 Атромитос 2:1 Астерас Суперлига
- 21.11.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 31.05.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 27.05.2015 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 07.03.2015 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 10.11.2014 Атромитос 4:3 Астерас Суперлига
- 13.08.2014 Атромитос 3:2 Астерас Товарищеские матчи. Сборные
- 17.05.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 04.05.2014 Астерас 1:0 Атромитос Суперлига
- 09.02.2014 Атромитос 3:1 Астерас Суперлига
- 05.10.2013 Астерас 2:2 Атромитос Суперлига
- 02.06.2013 Атромитос 0:0 Астерас Суперлига
- 19.05.2013 Астерас 2:1 Атромитос Суперлига
- 17.03.2013 Атромитос 0:2 Астерас Суперлига
Атромитос
Астерас
-
6 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
2 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
50 Владение мячом, % 50
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПАОК
|7
|7
|0
|0
|12 - 2
|21
|2.
|Панатинаикос
|7
|6
|1
|0
|14 - 4
|19
|3.
|Атромитос
|7
|6
|1
|0
|11 - 3
|19
|4.
|АЕК
|7
|5
|1
|1
|13 - 3
|16
|5.
|Олимпиакос
|7
|4
|1
|2
|10 - 4
|13
|6.
|Арис Салоники
|7
|4
|0
|3
|10 - 4
|12
|7.
|Ксанти
|7
|3
|3
|1
|7 - 3
|12
|8.
|Панаитоликос
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|9.
|Паниониос
|7
|2
|1
|4
|5 - 9
|7
|10.
|Лариса
|7
|2
|0
|5
|4 - 10
|6
|11.
|ПАС Янина
|7
|2
|0
|5
|4 - 13
|6
|12.
|Ламия
|7
|1
|3
|3
|6 - 11
|6
|13.
|ОФИ
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|Астерас
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|15.
|Левадиакос
|7
|1
|0
|6
|3 - 12
|3
|16.
|Аполлон Смирнис
|7
|0
|0
|7
|1 - 12
|0
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Madson получает вторую желтую карточку. Удаление.
88'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
87'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Franco Bellocq выходит на его замену.
86'
Триантафиллопулос Костас получил желтую карточку от судьи
82'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
81'
Атромитос делает замену. Угрои Роланд уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
77'
Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
74'
Madson получил желтую карточку от судьи
71'
Мануэль Мунафо получил желтую карточку от судьи
68'
Астерас делает замену. Вальенте Хосе уходит с поля, а Иглесиас Матиас выходит на его замену.
64'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Michalis Manias бьет в цель!
61'
Г О О О О Л - Мануэль Мунафо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
57'
Г О О О О Л - Вальенте Хосе бьет в цель!
46'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Marc Fernandez выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос из команды Атромитос забивает с точки!
38'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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