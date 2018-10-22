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Стадион:
Атромитос
3:2
Конец матча
Астерас
0'
38' Желтая карточка
Яннулис Димитрис
1:0
42' Пенальти
Кулурис Эфтимос
1:1
57' Гол
Вальенте Хосе
2:1
61' Гол в свои ворота
Juan Manuel Munafo
2:2
64' Гол
Michalis Manias
71' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
74' Желтая карточка
Madson
77' Желтая карточка
Калцас Никос
86' Желтая карточка
Триантафиллопулос Костас
3:2
88' Гол
Кулурис Эфтимос
90' Вторая желтая карточка
Madson
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Madson получает вторую желтую карточку. Удаление.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
87'
Астерас делает замену. Michalis Manias уходит с поля, а Franco Bellocq выходит на его замену.
Желтая карточка
86'
Триантафиллопулос Костас получил желтую карточку от судьи
82'
Атромитос делает замену. Bruno Felipe уходит с поля, а Умбидес Хавьер выходит на его замену.
81'
Атромитос делает замену. Угрои Роланд уходит с поля, а Konstantinos Kotsopoulos выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Калцас Никос получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
74'
Madson получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
71'
Мануэль Мунафо получил желтую карточку от судьи
68'
Астерас делает замену. Вальенте Хосе уходит с поля, а Иглесиас Матиас выходит на его замену.
64'
Атромитос делает замену. Теодоре Василакакис уходит с поля, а Armin Mujakic выходит на его замену.
Описание гола
64'
Г О О О О Л - Michalis Manias бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Мануэль Мунафо уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Вальенте Хосе бьет в цель!
46'
Астерас делает замену. Kosmas Tsilianidis уходит с поля, а Marc Fernandez выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос из команды Атромитос забивает с точки!
Желтая карточка
38'
Яннулис Димитрис получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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