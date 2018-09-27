Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Рома

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Стадион: Карло Кастеллани
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 30.09.2018 Парма 1:0 Эмполи СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 21.09.2018 Сассуоло 3:1 Эмполи СA
- 16.09.2018 Эмполи 0:1 Лацио СA
- 06.09.2018 Ареццо 1:1 Эмполи ТМК
- 02.09.2018 Кьево 0:0 Эмполи СA
- 26.08.2018 Дженоа 2:1 Эмполи СA
- 19.08.2018 Эмполи 2:0 Кальяри СA
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Спортинг Л 1:1 Эмполи ТМК
- 01.08.2018 Эмполи 2:0 Айнтрахт Фр ТМК
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 21.07.2018 Эмполи 0:0 Про Верчелли ТМК
- 18.07.2018 Монтелупо 0:5 Эмполи ТМК
- 14.07.2018 Лампо 0:9 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Эмполи 2:1 Перуджа СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 07.05.2018 Эмполи 1:1 Кремонезе СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Эмполи 1:1 Новара СB
Рома (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 02.10.2018 Рома 5:0 Виктория Пльзень ЛЧ
- 29.09.2018 Рома 3:1 Лацио СA
- 26.09.2018 Рома 4:0 Фрозиноне СA
- 23.09.2018 Болонья 2:0 Рома СA
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 06.09.2018 Беневенто 2:1 Рома ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 27.08.2018 Рома 3:3 Аталанта СA
- 19.08.2018 Торино 0:1 Рома СA
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 01.08.2018 Барселона 2:4 Рома КЧ
- 26.07.2018 Рома 1:4 Тоттенхэм КЧ
- 20.07.2018 Рома 1:1 Авеллино ТМК
- 14.07.2018 Латина 0:9 Рома ТМК
- 20.05.2018 Сассуоло 0:1 Рома СA
- 13.05.2018 Рома 0:0 Ювентус СA
- 06.05.2018 Кальяри 0:1 Рома СA
- 02.05.2018 Рома 4:2 Ливерпуль ЛЧ
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Рома: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
- 01.04.2017 Рома 2:0 Эмполи Серия A
- 30.10.2016 Эмполи 0:0 Рома Серия A
- 27.02.2016 Эмполи 1:3 Рома Серия A
- 17.10.2015 Рома 3:1 Эмполи Серия A
- 31.01.2015 Рома 1:1 Эмполи Серия A
- 20.01.2015 Рома 2:1 Эмполи Кубок
- 13.09.2014 Эмполи 0:1 Рома Серия A
- 22.03.2008 Рома 2:1 Эмполи Серия A
- 04.11.2007 Эмполи 2:2 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Дженоа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 4
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Аталанта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 18
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - РомаДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Эмполи - Рома
Эмполи
3.2% (2)
Ничья:
7.9% (5)
Рома
88.9% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
39.7% (25)
0:1 Рома:
22.2% (14)
0:2 Рома:
19% (12)
1:1 Ничья:
6.3% (4)
1:3 Рома:
3.2% (2)
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