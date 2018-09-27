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Текстовая онлайн трансляция матча Эмполи - Рома

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 57 минут.
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:
Прогнозы на матч Эмполи - Рома
Эмполи
3.2% (2)
Ничья:
7.9% (5)
Рома
88.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
39.7% (25)
Рома:
22.2% (14)
Рома:
19% (12)
Ничья:
6.3% (4)
Рома:
3.2% (2)
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