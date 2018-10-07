Стадион: Луиджи Феррарис
1:0
6' ГолПентек Кшиштоф
1:1
16' ГолРигони Лука
1:2
26' ГолСилигарди Лука
1:3
30' ГолЧераволо Фабио
50' Желтая карточкаПентек Кшиштоф
51' Желтая карточкаАлвеш Бруну
Новости после матча
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
93'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
93'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
93'
Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
92'
Маццители Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
92'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
92'
Кришито Доменико из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
91'
91'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
90'
90'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Удар от ворот произведет Парма
88'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
88'
88'
88'
Удар от ворот произведет Парма
87'
ШАНС! Пентек Кшиштоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
86'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
86'
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
85'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
84'
83'
Удар от ворот произведет Парма
83'
Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали
83'
Куаме Кристиан из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
83'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Фавилли Андреа из штрафной площади.
82'
82'
82'
Парма контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Парма
81'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
80'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
80'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Бесса Даниэль из штрафной площади.
80'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
80'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
80'
Да Крус Алессио из команды Парма играет слишком грубо. Сполли Николас оказался на газоне.
79'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
78'
78'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает пас партнеру.
78'
77'
Удар от ворот произведет Парма
77'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
77'
ШАНС! Куаме Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
76'
Опасность предотвращена - Сандро Раньери из команды Дженоа вступил в отбор удачно
76'
Удар от ворот произведет Парма
75'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
75'
75'
Бесса Даниэль из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
74'
74'
Маццители Лука из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Фавилли Андреа из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Сандро Раньери наказан за толчок Штулац Лео
72'
72'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
72'
72'
71'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
70'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
69'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
69'
69'
68'
68'
67'
66'
Чераволо Фабио получил травму и заменен. Да Крус Алессио выходит на поле.
66'
Фавилли Андреа из команды Дженоа играет слишком грубо. Бастони Алессандро оказался на газоне.
66'
66'
Бираски Давиде нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
64'
Фавилли Андреа наказан за толчок Гальоло Риккардо
64'
63'
Бесса Даниэль пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
63'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
63'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
62'
Бастони Алессандро из команды Парма отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
60'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
60'
Судья сигнализирует, что Ди Гаудио Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
59'
59'
59'
59'
Судья сигнализирует, что Чераволо Фабио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
58'
Хорошую попытку сделал Фавилли Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
58'
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
58'
Кришито Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бираски Давиде из команды Дженоа.
57'
Силигарди Лука из команды Парма делает пас партнеру.
56'
Силигарди Лука из команды Парма в офсайде
56'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Пентек Кшиштоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Бираски Давиде задерживает мяч рукой
55'
55'
Сполли Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Головой пробил Гальоло Риккардо, но голкипер отбил его в поле!
54'
54'
Алвеш Бруну мяч отрикошетил от ворот
53'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.
53'
Чераволо Фабио мяч отрикошетил от ворот
53'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хорошую попытку сделал Фавилли Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
51'
Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
51'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
50'
Пентек Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
50'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Алвеш Бруну заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Удар от ворот произведет Дженоа
49'
Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Бесса Даниэль нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
49'
48'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
48'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
47'
Судья сигнализирует, что Фавилли Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
47'
Парма контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Лазович Дарко, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Фавилли Андреа
46'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Медейруш Юри из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
47'
47'
47'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Штулац Лео из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
46'
Сандро Раньери наказан за толчок Ди Гаудио Антонио
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Перейра Педру II из команды Дженоа.
45'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
45'
Удар от ворот произведет Парма
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
44'
44'
43'
43'
43'
Барилла Антонио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Пентек Кшиштоф нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
42'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Парма
41'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
40'
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Штулац Лео пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
38'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
36'
Кришито Доменико из команды Дженоа в офсайде
36'
Пентек Кшиштоф сделал результативную передачу.
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
36'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
35'
Гобби Массимо возвращается на поле.
35'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
34'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
34'
Опасность предотвращена - Перейра Педру II из команды Дженоа вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Ди Гаудио Антонио, обводя своих соперников
34'
34'
Матч возобновлен
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гобби Массимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сполли Николас нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
33'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
32'
Отличный командный гол!
30'
Барилла Антонио сделал результативную передачу.
30'
ГОООООЛ - Чераволо Фабио Парма забивает ударом головой
30'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
30'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Отличные скиллы показывает Ди Гаудио Антонио, обводя своих соперников
29'
Парма контролирует мяч.
28'
28'
26'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Силигарди Лука изменил счет на табло!
26'
Отличные скиллы показывает Силигарди Лука, обводя своих соперников
26'
Парма контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
25'
Дженоа нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
25'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ШТАНГА! Пробил головой Пентек Кшиштоф прямо в каркас ворот!
24'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
24'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Лазович Дарко из штрафной площади.
23'
23'
22'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
22'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
21'
Сепе Луиджи ошибается в защите.
21'
21'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
21'
Ригони Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает пас партнеру.
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
20'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
19'
19'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гальоло Риккардо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
18'
18'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
18'
17'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Силигарди Лука сделал результативную передачу.
16'
Г О О О О Л - Ригони Лука изменил счет на табло!
16'
Раду Йонуц ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
15'
15'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
15'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
14'
Медейруш Юри возвращается на поле.
14'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Медейруш Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Медейруш Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Дженоа
11'
ШАНС! Ди Гаудио Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Барилла Антонио из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
10'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
9'
Сполли Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Парма контролирует мяч.
8'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
7'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
6'
ГОООООЛ - Пентек Кшиштоф Дженоа забивает ударом головой
6'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
5'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Назначен штрафной. Пострадал Штулац Лео, его свалил Куаме Кристиан.
4'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Лазович Дарко из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
3'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
2'
2'
2'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:3 Парма
Дженоа
79.7% (137)
Ничья:
15.1% (26)
Парма
5.2% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Дженоа:
35.5% (61)
1:0 Дженоа:
34.3% (59)
1:1 Ничья:
10.5% (18)
2:0 Дженоа:
8.1% (14)
1:2 Парма:
2.9% (5)
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