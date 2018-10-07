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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Дженоа
1:3
Конец матча
Парма
0'
1:0
6' Гол
Пентек Кшиштоф
1:1
16' Гол
Ригони Лука
1:2
26' Гол
Силигарди Лука
1:3
30' Гол
Чераволо Фабио
50' Желтая карточка
Пентек Кшиштоф
51' Желтая карточка
Алвеш Бруну
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Дейола Алессандро из команды Парма поставил подножку. Пострадал Кришито Доменико
93'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
93'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
93'
Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Маццители Лука из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
92'
Бесса Даниэль из команды Дженоа делает пас партнеру.
92'
Маццители Лука из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
92'
Кришито Доменико из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
91'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Кришито Доменико из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
91'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
90'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
90'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
90'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
89'
Удар от ворот произведет Парма
88'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
88'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
88'
Удар от ворот произведет Парма
87'
ШАНС! Пентек Кшиштоф нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
86'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
86'
Дженоа контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
85'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
85'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
84'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
83'
Удар от ворот произведет Парма
83'
Бираски Давиде не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
83'
Куаме Кристиан из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
83'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Фавилли Андреа из штрафной площади.
82'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
82'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
82'
Парма контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Парма
81'
Шанс! Пентек Кшиштоф из команды Дженоа пробил головой, но мимо
Угловой
80'
Кришито Доменико из команды Дженоа подал угловой слева.
80'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Бесса Даниэль из штрафной площади.
80'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает пас партнеру.
80'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
Фол, нарушение
80'
Да Крус Алессио из команды Парма играет слишком грубо. Сполли Николас оказался на газоне.
79'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
78'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
78'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает пас партнеру.
78'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Удар от ворот произведет Парма
77'
Тактическая замена. Ригони Лука уходит с поля и его заменяет Дейола Алессандро
77'
ШАНС! Куаме Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
76'
Опасность предотвращена - Сандро Раньери из команды Дженоа вступил в отбор удачно
76'
Удар от ворот произведет Парма
75'
Лазович Дарко из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
75'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
75'
Бесса Даниэль из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
75'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
75'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
74'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
74'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
74'
Маццители Лука из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Фавилли Андреа из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
73'
Сандро Раньери наказан за толчок Штулац Лео
72'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
72'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
72'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
71'
Удар от ворот произведет Парма
70'
Тактическая замена. Перейра Педру II уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
70'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Перейра Педру II из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Барилла Антонио
69'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
68'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
67'
Дженоа контролирует мяч.
66'
Чераволо Фабио получил травму и заменен. Да Крус Алессио выходит на поле.
Фол, нарушение
66'
Фавилли Андреа из команды Дженоа играет слишком грубо. Бастони Алессандро оказался на газоне.
66'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Бираски Давиде нанес удар, но тот был заблокирован.
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
65'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
64'
Фавилли Андреа наказан за толчок Гальоло Риккардо
64'
Бесса Даниэль из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
63'
Бесса Даниэль пробует нанести удар издали, но Сепе Луиджи держит все под контролем
63'
Куаме Кристиан из команды Дженоа сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
63'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
62'
Раду Йонуц взял и забрал мяч на выходе
62'
Бастони Алессандро из команды Парма отправил кросс в штрафную...
61'
Удар от ворот произведет Парма
61'
Тактическая замена. Ди Гаудио Антонио уходит с поля и его заменяет Бастони Алессандро
60'
Кришито Доменико решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
60'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Ди Гаудио Антонио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Пентек Кшиштоф
59'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
59'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Чераволо Фабио из команды Парма поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
58'
Хорошую попытку сделал Фавилли Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает пас партнеру.
58'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
58'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
58'
Кришито Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Бираски Давиде из команды Дженоа.
57'
Силигарди Лука из команды Парма делает пас партнеру.
Офсайд
56'
Силигарди Лука из команды Парма в офсайде
56'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Штулац Лео из команды Парма подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
55'
Пентек Кшиштоф предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Силигарди Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Бираски Давиде задерживает мяч рукой
Угловой
55'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
55'
Сполли Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
54'
Головой пробил Гальоло Риккардо, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
54'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
54'
Алвеш Бруну мяч отрикошетил от ворот
Угловой
53'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой слева.
53'
Чераволо Фабио мяч отрикошетил от ворот
53'
Куаме Кристиан из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
52'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Хорошую попытку сделал Фавилли Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
52'
Кришито Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
51'
Алвеш Бруну - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
51'
Алвеш Бруну из команды Парма играет слишком грубо. Пентек Кшиштоф оказался на газоне.
Желтая карточка
50'
Пентек Кшиштоф получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа толкнул локтем оппонента. Это Алвеш Бруну заработал фол
50'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
50'
Удар от ворот произведет Дженоа
49'
Силигарди Лука из команды Парма делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
49'
Бесса Даниэль нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
49'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
48'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
48'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Кришито Доменико из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Ригони Лука
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Фавилли Андреа из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Гальоло Риккардо
47'
Парма контролирует мяч.
46'
Удар от ворот произведет Парма
46'
Лазович Дарко не смог попасть в створ ударом издали
46'
Отличные скиллы показывает Лазович Дарко, обводя своих соперников
46'
Тактическая замена. Хильемарк Оскар уходит с поля и его заменяет Фавилли Андреа
46'
Тактическая замена. Медейруш Юри уходит с поля и его заменяет Бесса Даниэль
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
48'
Медейруш Юри из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
48'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
47'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Кришито Доменико из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
47'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Штулац Лео из команды Парма делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
46'
Сандро Раньери наказан за толчок Ди Гаудио Антонио
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
45'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Перейра Педру II из команды Дженоа.
45'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма идет с мячом вперед на обострение...
45'
Удар от ворот произведет Парма
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Перейра Педру II из команды Дженоа навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
44'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Дженоа контролирует мяч.
43'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
43'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
43'
Барилла Антонио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
Пентек Кшиштоф нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
42'
Куаме Кристиан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
41'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
41'
Удар от ворот произведет Парма
41'
Куаме Кристиан не смог попасть в створ ударом издали
41'
Отличные скиллы показывает Куаме Кристиан, обводя своих соперников
40'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
40'
Матч возобновлен
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
39'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
38'
Штулац Лео пробует нанести удар издали, но Раду Йонуц держит все под контролем
38'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
38'
Матч возобновлен
Офсайд
36'
Кришито Доменико из команды Дженоа в офсайде
36'
Пентек Кшиштоф сделал результативную передачу.
36'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
Описание гола
36'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
36'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
35'
Сандро Раньери нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
35'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
Травма, повреждение
35'
Гобби Массимо возвращается на поле.
35'
Иакопони Симоне предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Офсайд
34'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
34'
Опасность предотвращена - Перейра Педру II из команды Дженоа вступил в отбор удачно
34'
Отличные скиллы показывает Ди Гаудио Антонио, обводя своих соперников
34'
Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
34'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
34'
Ох, нехорошо это выглядит. Гобби Массимо получил травму и медбригада забирает его с поля.
34'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
33'
Сполли Николас нанес удар головой, но Сепе Луиджи спокойно отбил мяч.
33'
Медейруш Юри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Гобби Массимо из команды Парма поставил подножку. Пострадал Куаме Кристиан
32'
Отличный командный гол!
30'
Барилла Антонио сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГОООООЛ - Чераволо Фабио Парма забивает ударом головой
30'
Барилла Антонио из команды Парма отправил кросс в штрафную...
30'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
29'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
29'
Отличные скиллы показывает Ди Гаудио Антонио, обводя своих соперников
29'
Парма контролирует мяч.
28'
Сепе Луиджи взял и забрал мяч на выходе
28'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
26'
Ригони Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Силигарди Лука изменил счет на табло!
26'
Отличные скиллы показывает Силигарди Лука, обводя своих соперников
26'
Парма контролирует мяч.
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Офсайд
25'
Чераволо Фабио из команды Парма в офсайде
25'
Дженоа нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
25'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Сепе Луиджи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
ШТАНГА! Пробил головой Пентек Кшиштоф прямо в каркас ворот!
Угловой
24'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
24'
Сепе Луиджи отбил мяч на угловой после удара Лазович Дарко из штрафной площади.
23'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
23'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
22'
Алвеш Бруну из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
22'
Медейруш Юри из команды Дженоа подал угловой справа.
21'
Сепе Луиджи ошибается в защите.
21'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
21'
Штулац Лео выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
21'
Лазович Дарко из команды Дженоа подал угловой слева.
21'
Ригони Лука предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Медейруш Юри из команды Дженоа делает пас партнеру.
20'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
20'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Бираски Давиде из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
19'
Алвеш Бруну выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
19'
Пентек Кшиштоф из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
18'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Гальоло Риккардо из команды Парма хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
18'
Лазович Дарко из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
18'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
18'
Иакопони Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
17'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
17'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
16'
Силигарди Лука сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
Г О О О О Л - Ригони Лука изменил счет на табло!
16'
Раду Йонуц ошибается в защите.
15'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
Угловой
15'
Силигарди Лука из команды Парма подал угловой справа.
15'
Силигарди Лука из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
15'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Травма, повреждение
15'
Гальоло Риккардо возвращается на поле.
15'
Барилла Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
14'
Медейруш Юри возвращается на поле.
14'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Медейруш Юри получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Гальоло Риккардо получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Медейруш Юри на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Травма, повреждение
11'
Гальоло Риккардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
11'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
11'
Удар от ворот произведет Дженоа
11'
ШАНС! Ди Гаудио Антонио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
11'
Барилла Антонио из команды Парма разыграл угловой с левого угла.
10'
Ди Гаудио Антонио из команды Парма делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
10'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
10'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Раду Йонуц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
9'
Барилла Антонио из команды Парма подал угловой слева.
9'
Сполли Николас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
8'
Парма контролирует мяч.
8'
Парма вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Кришито Доменико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Гобби Массимо из команды Парма отправил кросс в штрафную...
7'
Парма вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Лазович Дарко сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
ГОООООЛ - Пентек Кшиштоф Дженоа забивает ударом головой
6'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Штулац Лео из команды Парма поставил подножку. Пострадал Медейруш Юри
5'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
Фол, нарушение
5'
Назначен штрафной. Пострадал Штулац Лео, его свалил Куаме Кристиан.
4'
Кришито Доменико из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
4'
Лазович Дарко из команды Дженоа разыграл угловой с левого угла.
3'
Алвеш Бруну предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Лазович Дарко из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Дженоа контролирует мяч.
2'
Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
2'
Гальоло Риккардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Дженоа вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
2'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
2'
Дженоа контролирует мяч.
1'
Парма контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Парма начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Дженоа 1:3 Парма
Дженоа
79.7% (137)
Ничья:
15.1% (26)
Парма
5.2% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Дженоа:
35.5% (61)
Дженоа:
34.3% (59)
Ничья:
10.5% (18)
Дженоа:
8.1% (14)
Парма:
2.9% (5)
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Итог Япония. Гонка


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