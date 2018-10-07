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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 19164
Аталанта
0:1
Конец матча
Сампдория
0'
31' Желтая карточка
Андерсен Йоаким
46' Желтая карточка
Де Рон Мартен
50' Желтая карточка
Прает Деннис
0:1
76' Гол
Тонелли Лоренцо
78' Желтая карточка
Линетти Кароль
89' Желтая карточка
Иличич Йосип
90' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
90'+5
Второй тайм
95'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
95'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
94'
Шанс! Паломино Хосе из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
94'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
94'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Иличич Йосип бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.
93'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
93'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Угловой
93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
93'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой слева.
Угловой
92'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
Желтая карточка
91'
Берешиньски Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
91'
Судья свистит. Берешиньски Бартош атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
90'
Мурру Никола из команды Сампдория толкнул локтем оппонента. Это Хатебур Ханс заработал фол
Желтая карточка
89'
Иличич Йосип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
89'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
88'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
88'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
88'
Кастань Тимоти из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
87'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
Офсайд
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
86'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
85'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
85'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Баррето Эдгар
83'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
82'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
82'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
82'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
Фол, нарушение
81'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Рамирес Гастон пострадал.
80'
Фройлер Ремо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
Сампдория контролирует мяч.
79'
Удар от ворот произведет Сампдория
79'
Хатебур Ханс из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
78'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
78'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
76'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
Описание гола
76'
ГОООООЛ - Тонелли Лоренцо Сампдория забивает ударом головой
Угловой
76'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
76'
Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 19164 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
Аталанта контролирует мяч.
74'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
74'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
Сампдория контролирует мяч.
72'
Удар от ворот произведет Аталанта
72'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паломино Хосе из команды Аталанта.
71'
Отличные скиллы показывает Рамирес Гастон, обводя своих соперников
71'
Сампдория начинает контратаку
71'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
71'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
68'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
67'
Удар от ворот произведет Сампдория
67'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
67'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
66'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
66'
Матч возобновлен
66'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
64'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
63'
Голлини Пьерлуиджи отбил мяч на угловой после удара Рамирес Гастон из штрафной площади.
63'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
63'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
Удар от ворот произведет Сампдория
62'
Толой Рафаэл из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
Сампдория контролирует мяч.
61'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
60'
Удар от ворот произведет Сампдория
60'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Толой Рафаэл из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
60'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
59'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
58'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
58'
Удар от ворот произведет Сампдория
58'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает пас партнеру.
57'
Тактическая замена. Пашалич Марио уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
Фол, нарушение
57'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
56'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
56'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
56'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Аталанта контролирует мяч.
54'
Удар от ворот произведет Сампдория
54'
ШАНС! Пашалич Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
53'
Капрари Джанлука мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
52'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
51'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
50'
Прает Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
50'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
48'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
48'
Манчини Джанлука из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Сампдория контролирует мяч.
Желтая карточка
46'
Де Рон Мартен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
Фол, нарушение
46'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Линетти Кароль пострадал.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Капрари Джанлука из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Аталанта
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Толой Рафаэл атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
44'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
Удар от ворот произведет Сампдория
43'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
Угловой
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
42'
Аудеро Эмиль отбил мяч на угловой после удара Толой Рафаэл из штрафной площади.
42'
Пашалич Марио из команды Аталанта делает пас партнеру.
42'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
41'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
Удар от ворот произведет Сампдория
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гомес Алехандро нанес удар в каркас ворот!
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
39'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Сапата Дуван из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Тонелли Лоренцо заработал фол
38'
Пашалич Марио из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Тонелли Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
36'
Андерсен Йоаким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
36'
Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
Фол, нарушение
35'
Андерсен Йоаким наказан за толчок Сапата Дуван
35'
Удар от ворот произведет Аталанта
35'
Квальярелла Фабио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Пашалич Марио из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
34'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
34'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
33'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
32'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
32'
Удар от ворот произведет Сампдория
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Тонелли Лоренцо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
Желтая карточка
31'
Андерсен Йоаким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Назначен штрафной. Пострадал Сапата Дуван, его свалил Андерсен Йоаким.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
Фол, нарушение
30'
Сапата Дуван наказан за толчок Аудеро Эмиль
29'
Кастань Тимоти из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
29'
Гомес Алехандро нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
28'
Сапата Дуван наказан за толчок Тонелли Лоренцо
28'
ШТАНГА! Пробил головой Сапата Дуван прямо в каркас ворот!
28'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
27'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
26'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
26'
Удар от ворот произведет Аталанта
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Мазиелло Андреа получил травму и заменен. Манчини Джанлука выходит на поле.
Травма, повреждение
23'
Мазиелло Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Аталанта контролирует мяч.
22'
Удар от ворот произведет Сампдория
22'
Как он промахнулся? Хатебур Ханс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
21'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает неудачный навес.
20'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
20'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
20'
Андерсен Йоаким нанес удар головой, но Голлини Пьерлуиджи перевел мяч на угловой!
20'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
20'
Квальярелла Фабио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
Угловой
19'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
19'
Голлини Пьерлуиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
19'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
18'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
16'
Сапата Дуван нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
Угловой
16'
Гомес Алехандро из команды Аталанта подал угловой справа.
15'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
15'
Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
Аталанта контролирует мяч.
14'
Удар от ворот произведет Сампдория
13'
Аталанта контролирует мяч.
13'
Как он промахнулся? Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Пашалич Марио из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Аталанта начинает контратаку
12'
Аталанта контролирует мяч.
11'
Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
10'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Фройлер Ремо
9'
Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
9'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
8'
Сампдория контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Де Рон Мартен наказан за толчок Экдаль Олбин
7'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Аталанта контролирует мяч.
Офсайд
6'
Пашалич Марио из команды Аталанта в офсайде
6'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
5'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
4'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Аталанта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Угловой
3'
Кастань Тимоти из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
3'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
Удар от ворот произведет Аталанта
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сампдория начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Сампдория
Аталанта
58.7% (101)
Ничья:
30.2% (52)
Сампдория
11% (19)

Вы не участвовали в прогнозе

Аталанта:
30.2% (52)
Ничья:
26.2% (45)
Аталанта:
21.5% (37)
Сампдория:
6.4% (11)
Сампдория:
2.9% (5)
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