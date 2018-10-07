Стадион: Атлети Адзурри д'Италия Зрители: 19164
31' Желтая карточкаАндерсен Йоаким
46' Желтая карточкаДе Рон Мартен
50' Желтая карточкаПрает Деннис
0:1
76' ГолТонелли Лоренцо
78' Желтая карточкаЛинетти Кароль
89' Желтая карточкаИличич Йосип
90' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
Второй тайм
95'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Сампдория вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
95'
95'
95'
Судья сигнализирует, что Ковнацки Давид из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
94'
Шанс! Паломино Хосе из команды Аталанта пробил головой, но мимо
94'
94'
Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Иличич Йосип бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
93'
Барроу Муса из команды Аталанта делает пас партнеру.
93'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
93'
93'
93'
93'
92'
Фройлер Ремо из команды Аталанта подал угловой справа.
91'
Берешиньски Бартош совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
91'
Судья свистит. Берешиньски Бартош атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Иличич Йосип из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
Мурру Никола из команды Сампдория толкнул локтем оппонента. Это Хатебур Ханс заработал фол
89'
Иличич Йосип совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
89'
Судья сигнализирует, что Иличич Йосип из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
88'
Толой Рафаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ковнацки Давид из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
88'
88'
88'
Кастань Тимоти из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
88'
87'
Судья сигнализирует, что Экдаль Олбин из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Иличич Йосип
87'
86'
Тактическая замена. Дефрель Грегоре уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
86'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
86'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает передачу одноклубнику.
85'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
85'
85'
85'
85'
84'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
83'
Тактическая замена. Линетти Кароль уходит с поля и его заменяет Баррето Эдгар
83'
83'
Судья сигнализирует, что Манчини Джанлука из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Прает Деннис
82'
82'
82'
82'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
82'
81'
Хатебур Ханс из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Рамирес Гастон пострадал.
80'
Фройлер Ремо из команды Аталанта направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
80'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
80'
79'
79'
Хатебур Ханс из команды Аталанта наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
79'
78'
78'
Линетти Кароль получил желтую карточку от судьи
76'
Рамирес Гастон сделал результативную передачу.
76'
ГОООООЛ - Тонелли Лоренцо Сампдория забивает ударом головой
76'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой слева.
76'
Де Рон Мартен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Сегодняшная посещаемость составляет 19164 болельщиков
75'
Контроль мяча: [team1]: 58%, [team2]: 42%.
75'
74'
74'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
74'
Гомес Алехандро из команды Аталанта отдал передачу, которая была заблокирована.
73'
72'
72'
72'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Паломино Хосе из команды Аталанта.
71'
Отличные скиллы показывает Рамирес Гастон, обводя своих соперников
71'
Сампдория начинает контратаку
71'
71'
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
69'
69'
Судья сигнализирует, что Де Рон Мартен из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Рамирес Гастон
68'
68'
Де Рон Мартен из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
67'
67'
67'
67'
Судья сигнализирует, что Рамирес Гастон из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Фройлер Ремо
66'
Фройлер Ремо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
66'
Матч возобновлен
66'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Барроу Муса
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
64'
Хатебур Ханс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Линетти Кароль из команды Сампдория подал угловой справа.
63'
Голлини Пьерлуиджи отбил мяч на угловой после удара Рамирес Гастон из штрафной площади.
63'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
63'
Де Рон Мартен из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
62'
62'
Толой Рафаэл из команды Аталанта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
62'
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
60'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Рамирес Гастон
60'
60'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
60'
Аталанта нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
59'
59'
Хатебур Ханс из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
58'
58'
58'
Как он промахнулся? Кастань Тимоти имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
58'
Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
58'
57'
Тактическая замена. Пашалич Марио уходит с поля и его заменяет Иличич Йосип
57'
Сапата Дуван задерживает мяч рукой
56'
56'
56'
56'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
55'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
54'
54'
ШАНС! Пашалич Марио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Гомес Алехандро из команды Аталанта делает пас партнеру.
53'
Капрари Джанлука мяч отрикошетил от ворот
52'
Судья сигнализирует, что Гомес Алехандро из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Экдаль Олбин
52'
51'
50'
Прает Деннис совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
50'
Судья свистит. Прает Деннис атаковал сзади соперника. Это Гомес Алехандро заработал своей команде штрафной
50'
50'
Гомес Алехандро из команды Аталанта находит одноклубника четким пасом пяткой.
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
49'
48'
48'
Гомес Алехандро из команды Аталанта в офсайде
48'
Манчини Джанлука из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
Де Рон Мартен совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
46'
Де Рон Мартен из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Линетти Кароль пострадал.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
46'
Капрари Джанлука из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
46'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория пробил со штрафного, но очень мимо цели.
44'
Судья свистит. Толой Рафаэл атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
44'
43'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
43'
43'
Шанс! Манчини Джанлука из команды Аталанта пробил головой, но мимо
42'
42'
Аудеро Эмиль отбил мяч на угловой после удара Толой Рафаэл из штрафной площади.
42'
Пашалич Марио из команды Аталанта делает пас партнеру.
42'
41'
Паломино Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
40'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Гомес Алехандро нанес удар в каркас ворот!
40'
Судья сигнализирует, что Капрари Джанлука из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Хатебур Ханс
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Экдаль Олбин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
39'
Хатебур Ханс из команды Аталанта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Сапата Дуван нанес удар, но тот был заблокирован.
39'
38'
Сапата Дуван из команды Аталанта толкнул локтем оппонента. Это Тонелли Лоренцо заработал фол
38'
Пашалич Марио из команды Аталанта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
37'
37'
37'
36'
36'
36'
36'
Кастань Тимоти из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
35'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
35'
Андерсен Йоаким наказан за толчок Сапата Дуван
35'
35'
Квальярелла Фабио нанес удар, но промахнулся очень сильно.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Пашалич Марио из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
34'
Сапата Дуван из команды Аталанта делает навес прямо в штрафную.
34'
Сапата Дуван из команды Аталанта идет с мячом вперед на обострение...
33'
33'
32'
Гомес Алехандро из команды Аталанта опасно и грубо сыграл. Тонелли Лоренцо пострадал.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Тонелли Лоренцо из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Гомес Алехандро
31'
Андерсен Йоаким - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Назначен штрафной. Пострадал Сапата Дуван, его свалил Андерсен Йоаким.
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Сапата Дуван наказан за толчок Аудеро Эмиль
29'
29'
29'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
28'
Сапата Дуван наказан за толчок Тонелли Лоренцо
28'
ШТАНГА! Пробил головой Сапата Дуван прямо в каркас ворот!
28'
28'
Гомес Алехандро из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
27'
26'
Судья сигнализирует, что Хатебур Ханс из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
26'
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
25'
Тонелли Лоренцо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
25'
Матч возобновлен
25'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
24'
Мазиелло Андреа получил травму и заменен. Манчини Джанлука выходит на поле.
23'
Мазиелло Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
23'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
23'
22'
22'
22'
Как он промахнулся? Хатебур Ханс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
21'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
21'
Аталанта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает неудачный навес.
20'
Мазиелло Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой слева.
20'
Андерсен Йоаким нанес удар головой, но Голлини Пьерлуиджи перевел мяч на угловой!
20'
Линетти Кароль из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
20'
Квальярелла Фабио нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
19'
Прает Деннис из команды Сампдория подал угловой справа.
19'
Голлини Пьерлуиджи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
19'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория делает пас партнеру.
19'
Дефрель Грегоре из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
18'
18'
17'
Судья сигнализирует, что Дефрель Грегоре из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Кастань Тимоти
16'
Сапата Дуван нанес удар головой, но Аудеро Эмиль спокойно отбил мяч.
16'
15'
Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе
15'
Плохо сыграл Андерсен Йоаким - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
15'
Фройлер Ремо из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
15'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
15'
14'
13'
13'
Как он промахнулся? Сапата Дуван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
12'
Пашалич Марио из команды Аталанта сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Аталанта начинает контратаку
12'
11'
Пашалич Марио из команды Аталанта плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
11'
Кастань Тимоти из команды Аталанта делает пас партнеру.
10'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
10'
Дефрель Грегоре наказан за толчок Фройлер Ремо
9'
Голлини Пьерлуиджи взял и забрал мяч на выходе
9'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Де Рон Мартен наказан за толчок Экдаль Олбин
7'
Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
6'
Пашалич Марио из команды Аталанта в офсайде
6'
5'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сапата Дуван из команды Аталанта отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
5'
4'
Судья сигнализирует, что Фройлер Ремо из команды Аталанта поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
4'
3'
3'
Кастань Тимоти из команды Аталанта разыграл угловой с левого угла.
3'
Гомес Алехандро из команды Аталанта навешивает в штрафную с рикошетом.
2'
2'
Матч возобновлен
1'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Сампдория начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Atleti Azzurri d'Italia. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Аталанта 0:1 Сампдория
Аталанта
58.7% (101)
Ничья:
30.2% (52)
Сампдория
11% (19)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Аталанта:
30.2% (52)
1:1 Ничья:
26.2% (45)
1:0 Аталанта:
21.5% (37)
1:2 Сампдория:
6.4% (11)
0:1 Сампдория:
2.9% (5)
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