Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кьево

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Стадион: Сан-Сиро
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 04.10.2018 Милан 3:1 Олимпиакос ЛЕ
- 30.09.2018 Сассуоло 1:4 Милан СA
- 27.09.2018 Эмполи 1:1 Милан СA
- 23.09.2018 Милан 2:2 Аталанта СA
- 20.09.2018 Дюделанж 0:1 Милан ЛЕ
- 16.09.2018 Кальяри 1:1 Милан СA
- 08.09.2018 Милан 1:0 Про Пьяченца ТМК
- 31.08.2018 Милан 2:1 Рома СA
- 25.08.2018 Наполи 3:2 Милан СA
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 05.08.2018 Милан 1:0 Барселона КЧ
- 01.08.2018 Тоттенхэм 1:0 Милан КЧ
- 26.07.2018 Милан 1:1 Манчестер Юнайтед КЧ
- 20.07.2018 Милан 2:0 Новара ТМК
- 20.05.2018 Милан 5:1 Фиорентина СA
- 13.05.2018 Аталанта 1:1 Милан СA
- 09.05.2018 Ювентус 4:0 Милан К
- 05.05.2018 Милан 4:1 Верона СA
- 29.04.2018 Болонья 1:2 Милан СA
- 21.04.2018 Милан 0:1 Беневенто СA
Кьево (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 30.09.2018 Кьево 0:1 Торино СA
- 26.09.2018 Дженоа 2:0 Кьево СA
- 23.09.2018 Кьево 0:2 Удинезе СA
- 16.09.2018 Рома 2:2 Кьево СA
- 08.09.2018 Кьево 3:0 Триестина ТМК
- 02.09.2018 Кьево 0:0 Эмполи СA
- 26.08.2018 Фиорентина 6:1 Кьево СA
- 18.08.2018 Кьево 2:3 Ювентус СA
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 04.08.2018 Хоффенхайм 5:0 Кьево ТМК
- 29.07.2018 Наполи 2:0 Кьево ТМК
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 22.07.2018 Виртус Верона 0:2 Кьево ТМК
- 14.07.2018 Топ-22 0:4 Кьево ТМК
- 20.05.2018 Кьево 1:0 Беневенто СA
- 13.05.2018 Болонья 1:2 Кьево СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 28.04.2018 Рома 4:1 Кьево СA
- 22.04.2018 Кьево 1:2 Интер Милан СA
- 18.04.2018 СПАЛ 2013 0:0 Кьево СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Кьево: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
- 18.03.2018 Милан 3:2 Кьево Серия A
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан Серия A
- 04.03.2017 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 16.10.2016 Кьево 1:3 Милан Серия A
- 13.03.2016 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 28.10.2015 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 28.02.2015 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 04.10.2014 Милан 2:0 Кьево Серия A
- 29.03.2014 Милан 3:0 Кьево Серия A
- 10.11.2013 Кьево 0:0 Милан Серия A
- 30.03.2013 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 03.11.2012 Милан 5:1 Кьево Серия A
- 10.04.2012 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 27.11.2011 Милан 4:0 Кьево Серия A
- 20.02.2011 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 16.10.2010 Милан 3:1 Кьево Серия A
- 14.03.2010 Милан 1:0 Кьево Серия A
- 25.10.2009 Кьево 1:2 Милан Серия A
- 11.04.2009 Кьево 0:1 Милан Серия A
- 16.11.2008 Милан 1:0 Кьево Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Дженоа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 4
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Аталанта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 18
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча Милан - КьевоДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Кьево
Милан
93.2% (68)
Ничья:
2.7% (2)
Кьево
4.1% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Милан:
42.5% (31)
1:0 Милан:
23.3% (17)
2:1 Милан:
20.5% (15)
3:0 Милан:
4.1% (3)
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