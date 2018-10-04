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Кьево
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Кьево

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 56 минут.
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Прогнозы на матч Милан - Кьево
Милан
93.2% (68)
Ничья:
2.7% (2)
Кьево
4.1% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
42.5% (31)
Милан:
23.3% (17)
Милан:
20.5% (15)
Милан:
4.1% (3)
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