Стадион: Сан-Паоло
1:0
3' ГолУна Адам
38' Желтая карточкаЛокателли Мануэль
42' Желтая карточкаДиавара Амаду
2:0
72' ГолИнсинье Лоренцо
82' Желтая карточкаКулибали Калиду
87' Красная карточкаРожерио да Силва
90' Желтая карточкаКонсильи Андреа
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Второй тайм
94'
Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
93'
Отличный пас сделал Берарди Доменико из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
90'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
90'
Рефери не любит споров - именно за это Консильи Андреа сейчас получил желтую
89'
89'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Кальехон Хосе из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
87'
УДАЛЕНИЕ! - Рожерио да Силва удален за серьёзный фол
87'
Безумный фол. Рожерио да Силва грубо играет против соперника. Пострадал Кальехон Хосе
87'
87'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
86'
86'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
86'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
86'
Оспина Давид из команды Наполи сделал отличный сейв!
86'
Оспина Давид не дал случится голу! Бабакар Хоума должен был забивать, но Оспина Давид сделал отличный сейв
85'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
83'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Кулибали Калиду получает желтую карточку за неспортивное поведение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Бабакар Хоума, его свалил Кулибали Калиду.
82'
81'
81'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Аллан Маркес оказался на газоне.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
79'
78'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает неудачный навес.
78'
78'
Оспина Давид из команды Наполи сделал отличный сейв!
77'
Берарди Доменико нанес удар, мяч был парирован, но Оспина Давид не удержал его в руках.
77'
77'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
74'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
74'
74'
73'
72'
Отличный гол забил Инсинье Лоренцо
72'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
72'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!
72'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
72'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
72'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
71'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
71'
Зелиньски Петр из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Инсинье Лоренцо из команды Наполи.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
69'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Кальехон Хосе
69'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
69'
Малку Кевин из команды Наполи в офсайде
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Хороший удар издали нанес Берарди Доменико, но отличный сейв сделал Оспина Давид. Угловой.
65'
65'
Бурабия Мехди наказан за толчок Рог Марко
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
64'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
64'
63'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.
63'
Джуричич Филип нанес удар, мяч был парирован, но Оспина Давид не удержал его в руках.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Сассуоло начинает контратаку
63'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
63'
Малку Кевин из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
62'
62'
Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
62'
Опасность предотвращена - Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
61'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
61'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
61'
60'
Берарди Доменико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Рог Марко оказался на газоне.
60'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
59'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
58'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой слева.
58'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Консильи Андреа, но его отбил вратарь на угловой.
58'
Альбиоль Рауль делает длинную передачу вперед
57'
Бурабия Мехди задерживает мяч рукой
57'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Тактическая замена. Диавара Амаду уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
55'
Диавара Амаду из команды Наполи играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
54'
Рог Марко из команды Наполи играет слишком грубо. Бурабия Мехди оказался на газоне.
54'
54'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
53'
Боатенг Кевин-Принс наказан за толчок Кулибали Калиду
53'
52'
52'
51'
Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Инсинье Лоренцо
51'
Мертенс Дрис из команды Наполи играет слишком грубо. Маньяни Джанджакомо оказался на газоне.
50'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Оспина Давид держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
50'
49'
Малку Кевин из команды Наполи играет слишком грубо. Джуричич Филип оказался на газоне.
49'
48'
Уна Адам нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
48'
Шанс! Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
47'
47'
47'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
46'
Тактическая замена. Бога Джереми уходит с поля и его заменяет Берарди Доменико
46'
Тактическая замена. Локателли Мануэль уходит с поля и его заменяет Бурабия Мехди
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
45'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
44'
44'
44'
44'
Верди Симоне из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
43'
43'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.
42'
Диавара Амаду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
42'
Диавара Амаду из команды Наполи играет слишком грубо. Джуричич Филип оказался на газоне.
42'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Локателли Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
38'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло играет слишком грубо. Рог Марко оказался на газоне.
38'
38'
37'
37'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
35'
Рог Марко наказан за толчок Джуричич Филип
35'
35'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
35'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
35'
Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Джуричич Филип нанес удар издали, а Оспина Давид отбил его обратно в игру!
34'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
33'
Маньянелли Франческо нарушает правила. Кулибали Калиду пострадал
32'
Лирола Поль из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бога Джереми из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
32'
Отличные скиллы показывает Хюсай Эльсейд, обводя своих соперников
30'
Опасность предотвращена - Рожерио да Силва из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
30'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
30'
Наполи начинает контратаку
30'
Судья сигнализирует, что Диавара Амаду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
28'
Матч возобновится спорным мячом
28'
Маньянелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
27'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Наполи имеет хороший шанс забить.
27'
26'
Кулибали Калиду наказан за толчок Консильи Андреа
26'
26'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
26'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Должен был быть гол! Зелиньски Петр имел отличный шанс, но Консильи Андреа не дал голу состоятся!
25'
ШАНС! Зелиньски Петр вышел один-на-один с голкипером...
24'
24'
23'
23'
Назначен штрафной. Пострадал Консильи Андреа, его свалил Мертенс Дрис.
23'
Диавара Амаду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
22'
21'
21'
21'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
21'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
20'
Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
19'
19'
19'
Мертенс Дрис из команды Наполи попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
18'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
17'
17'
17'
16'
16'
15'
15'
ШАНС! Рог Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Мертенс Дрис из штрафной площади.
15'
Верди Симоне из команды Наполи делает пас партнеру.
14'
Наполи имеет хороший шанс забить.
14'
13'
Как он промахнулся? Мертенс Дрис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
13'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
13'
Наполи начинает контратаку
13'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
12'
12'
Малку Кевин мяч отрикошетил от ворот
12'
Мертенс Дрис нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
12'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Верди Симоне и Мертенс Дрис из команды Наполи.
11'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
10'
9'
8'
Судья сигнализирует, что Рог Марко из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
7'
7'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло в офсайде
7'
6'
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
4'
3'
Фантастический гол, где все сам сделал Уна Адам!
3'
Отличные скиллы показывает Уна Адам, обводя своих соперников
3'
Г О О О О Л - Уна Адам забивает!
3'
Маньяни Джанджакомо ошибается в защите.
2'
Зелиньски Петр нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
2'
Зелиньски Петр из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Наполи начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сассуоло
Наполи
97.7% (167)
Ничья:
2.3% (4)
Сассуоло
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Наполи:
39.8% (68)
2:1 Наполи:
25.1% (43)
1:0 Наполи:
13.5% (23)
3:1 Наполи:
12.3% (21)
3:0 Наполи:
4.7% (8)
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