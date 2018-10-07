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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Наполи
2:0
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
3' Гол
Уна Адам
38' Желтая карточка
Локателли Мануэль
42' Желтая карточка
Диавара Амаду
2:0
72' Гол
Инсинье Лоренцо
82' Желтая карточка
Кулибали Калиду
87' Красная карточка
Рожерио да Силва
90' Желтая карточка
Консильи Андреа
90'+4
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Второй тайм
94'
Наполи заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Офсайд
93'
Мертенс Дрис из команды Наполи в офсайде
93'
Отличный пас сделал Берарди Доменико из команды Сассуоло. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
91'
Наполи контролирует мяч.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
Офсайд
90'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи в офсайде
Желтая карточка
90'
Рефери не любит споров - именно за это Консильи Андреа сейчас получил желтую
89'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Кальехон Хосе из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
89'
Кальехон Хосе из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
87'
УДАЛЕНИЕ! - Рожерио да Силва удален за серьёзный фол
Фол, нарушение
87'
Безумный фол. Рожерио да Силва грубо играет против соперника. Пострадал Кальехон Хосе
87'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
86'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Хюсай Эльсейд нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи делает навес прямо в штрафную.
86'
Кальехон Хосе из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
86'
Оспина Давид из команды Наполи сделал отличный сейв!
86'
Оспина Давид не дал случится голу! Бабакар Хоума должен был забивать, но Оспина Давид сделал отличный сейв
85'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
85'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
85'
Наполи контролирует мяч.
85'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
83'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
83'
Берарди Доменико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
82'
Кулибали Калиду получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
82'
Назначен штрафной. Пострадал Бабакар Хоума, его свалил Кулибали Калиду.
82'
Наполи контролирует мяч.
81'
Удар от ворот произведет Сассуоло
81'
Отличный пас сделал Хюсай Эльсейд из команды Наполи. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
81'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Аллан Маркес оказался на газоне.
80'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
79'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
79'
Удар от ворот произведет Наполи
78'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло делает неудачный навес.
78'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
78'
Оспина Давид из команды Наполи сделал отличный сейв!
77'
Берарди Доменико нанес удар, мяч был парирован, но Оспина Давид не удержал его в руках.
77'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
77'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
75'
Феррари Джанмарко из команды Сассуоло хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
75'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
75'
Сассуоло контролирует мяч.
75'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
74'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Джуричич Филип из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
74'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
73'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
72'
Отличный гол забил Инсинье Лоренцо
72'
Хюсай Эльсейд сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
Г О О О О Л - Инсинье Лоренцо из команды Наполи переиграл вратаря дальним ударом!
72'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
72'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
72'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Зелиньски Петр из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи разыграл угловой с левого угла.
71'
Зелиньски Петр из команды Наполи отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Зелиньски Петр и Инсинье Лоренцо из команды Наполи.
70'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
70'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Верди Симоне уходит с поля и его заменяет Кальехон Хосе
69'
Тактическая замена. Боатенг Кевин-Принс уходит с поля и его заменяет Бабакар Хоума
Офсайд
69'
Малку Кевин из команды Наполи в офсайде
69'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
68'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Хороший удар издали нанес Берарди Доменико, но отличный сейв сделал Оспина Давид. Угловой.
65'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Фол, нарушение
65'
Бурабия Мехди наказан за толчок Рог Марко
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
64'
Удар от ворот произведет Наполи
64'
Бурабия Мехди не смог попасть в створ ударом издали
64'
Удар от ворот произведет Наполи
63'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.
63'
Джуричич Филип нанес удар, мяч был парирован, но Оспина Давид не удержал его в руках.
63'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Сассуоло начинает контратаку
63'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Малку Кевин из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
63'
Малку Кевин из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
62'
Удар от ворот произведет Наполи
Угловой
62'
Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
62'
Опасность предотвращена - Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
61'
Отличные скиллы показывает Мертенс Дрис, обводя своих соперников
61'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
61'
Наполи контролирует мяч.
Фол, нарушение
60'
Берарди Доменико из команды Сассуоло играет слишком грубо. Рог Марко оказался на газоне.
60'
Опасность предотвращена - Марлон из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
60'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Кулибали Калиду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Бурабия Мехди
Угловой
58'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой слева.
58'
Инсинье Лоренцо из команды Наполи высоко подбросил мяч, чтобы его поймал Консильи Андреа, но его отбил вратарь на угловой.
58'
Альбиоль Рауль делает длинную передачу вперед
Фол, нарушение
57'
Бурабия Мехди задерживает мяч рукой
57'
Матч возобновится спорным мячом
56'
Тактическая замена. Диавара Амаду уходит с поля и его заменяет Аллан Маркес
Фол, нарушение
56'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
55'
Диавара Амаду из команды Наполи играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
55'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
55'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
54'
Рог Марко из команды Наполи играет слишком грубо. Бурабия Мехди оказался на газоне.
54'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
52'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
51'
Тактическая замена. Уна Адам уходит с поля и его заменяет Инсинье Лоренцо
Фол, нарушение
51'
Мертенс Дрис из команды Наполи играет слишком грубо. Маньяни Джанджакомо оказался на газоне.
50'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Оспина Давид держит все под контролем
50'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
50'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
49'
Малку Кевин из команды Наполи играет слишком грубо. Джуричич Филип оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Сассуоло
48'
Уна Адам нанес удар чуть мимо. Близко!
48'
Уна Адам из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
48'
Удар от ворот произведет Наполи
48'
Шанс! Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
48'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
47'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
47'
Джуричич Филип из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Наполи контролирует мяч.
46'
Сассуоло контролирует мяч.
46'
Тактическая замена. Бога Джереми уходит с поля и его заменяет Берарди Доменико
46'
Тактическая замена. Локателли Мануэль уходит с поля и его заменяет Бурабия Мехди
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Наполи играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Удар от ворот произведет Наполи
45'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
45'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
45'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
44'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
44'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
44'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Верди Симоне из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
43'
Удар от ворот произведет Наполи
43'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает неудачный навес.
Желтая карточка
42'
Диавара Амаду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
42'
Диавара Амаду из команды Наполи играет слишком грубо. Джуричич Филип оказался на газоне.
42'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
41'
Удар от ворот произведет Сассуоло
41'
Сассуоло контролирует мяч.
40'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
40'
Уна Адам из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
40'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
40'
Марлон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Желтая карточка
38'
Локателли Мануэль получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
38'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло играет слишком грубо. Рог Марко оказался на газоне.
38'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
38'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
37'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Малку Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Сассуоло контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 42%, [team2]: 58%.
Фол, нарушение
35'
Рог Марко наказан за толчок Джуричич Филип
35'
Кулибали Калиду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Маньяни Джанджакомо из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
35'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
35'
Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Джуричич Филип нанес удар издали, а Оспина Давид отбил его обратно в игру!
34'
Джуричич Филип из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
33'
Маньянелли Франческо нарушает правила. Кулибали Калиду пострадал
32'
Лирола Поль из команды Сассуоло плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бога Джереми из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
32'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
32'
Отличные скиллы показывает Хюсай Эльсейд, обводя своих соперников
30'
Опасность предотвращена - Рожерио да Силва из команды Сассуоло вступил в отбор удачно
30'
Верди Симоне из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
30'
Наполи начинает контратаку
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Диавара Амаду из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
30'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
29'
Наполи контролирует мяч.
28'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
28'
Маньянелли Франческо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Мертенс Дрис из команды Наполи делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
27'
Наполи имеет хороший шанс забить.
27'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
26'
Кулибали Калиду наказан за толчок Консильи Андреа
26'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Мертенс Дрис из команды Наполи сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
26'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой справа.
25'
Матч возобновлен
25'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
25'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
25'
Должен был быть гол! Зелиньски Петр имел отличный шанс, но Консильи Андреа не дал голу состоятся!
25'
ШАНС! Зелиньски Петр вышел один-на-один с голкипером...
25'
Уна Адам из команды Наполи сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
23'
Уна Адам из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
23'
Сассуоло контролирует мяч.
Фол, нарушение
23'
Назначен штрафной. Пострадал Консильи Андреа, его свалил Мертенс Дрис.
23'
Диавара Амаду из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
22'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
21'
Сассуоло контролирует мяч.
21'
Удар от ворот произведет Наполи
21'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
21'
Джуричич Филип из команды Сассуоло подал угловой справа.
20'
Альбиоль Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Хюсай Эльсейд выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Голкипер мог бы сыграть и получше
19'
Рожерио да Силва из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
19'
Удар от ворот произведет Сассуоло
19'
Мертенс Дрис из команды Наполи попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
18'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
18'
Джуричич Филип нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Сассуоло контролирует мяч.
17'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Наполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
16'
Сассуоло контролирует мяч.
15'
Удар от ворот произведет Сассуоло
15'
ШАНС! Рог Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Верди Симоне из команды Наполи подал угловой слева.
15'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
15'
Консильи Андреа отбил мяч на угловой после удара Мертенс Дрис из штрафной площади.
15'
Верди Симоне из команды Наполи делает пас партнеру.
14'
Наполи имеет хороший шанс забить.
14'
Удар от ворот произведет Сассуоло
13'
Как он промахнулся? Мертенс Дрис имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
13'
Зелиньски Петр из команды Наполи делает пас партнеру.
13'
Хюсай Эльсейд из команды Наполи отправил кросс в штрафную...
13'
Наполи начинает контратаку
13'
Альбиоль Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Локателли Мануэль из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
12'
Сассуоло контролирует мяч.
12'
Удар от ворот произведет Сассуоло
12'
Малку Кевин мяч отрикошетил от ворот
12'
Мертенс Дрис нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
12'
Маньяни Джанджакомо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Верди Симоне и Мертенс Дрис из команды Наполи.
11'
Наполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 41%, [team2]: 59%.
10'
Сассуоло контролирует мяч.
10'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
9'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
8'
Судья сигнализирует, что Рог Марко из команды Наполи поставил подножку. Пострадал Рожерио да Силва
7'
Наполи контролирует мяч.
Офсайд
7'
Боатенг Кевин-Принс из команды Сассуоло в офсайде
7'
Сассуоло вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сассуоло контролирует мяч.
5'
Удар от ворот произведет Сассуоло
5'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
4'
Сассуоло контролирует мяч.
4'
Сассуоло вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Фантастический гол, где все сам сделал Уна Адам!
3'
Отличные скиллы показывает Уна Адам, обводя своих соперников
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Уна Адам забивает!
3'
Маньяни Джанджакомо ошибается в защите.
2'
Зелиньски Петр нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
2'
Зелиньски Петр из команды Наполи идет с мячом вперед на обострение...
2'
Наполи контролирует мяч.
1'
Наполи контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Наполи начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Paolo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Наполи 2:0 Сассуоло
Наполи
97.7% (167)
Ничья:
2.3% (4)
Сассуоло
0% (0)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
39.8% (68)
Наполи:
25.1% (43)
Наполи:
13.5% (23)
Наполи:
12.3% (21)
Наполи:
4.7% (8)
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