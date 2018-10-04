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Стадион:
Севилья
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Сельта

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Сельта
Севилья
91% (61)
Ничья:
6% (4)
Сельта
3% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Севилья:
38.8% (26)
Севилья:
20.9% (14)
Севилья:
14.9% (10)
Севилья:
10.4% (7)
Ничья:
4.5% (3)
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