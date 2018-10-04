Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - Сельта

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Стадион: Рамон Санчес Писхуан
Предыдущие игры
Севилья (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 04.10.2018 Краснодар 2:1 Севилья ЛЕ
- 29.09.2018 Эйбар 1:3 Севилья П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 20.09.2018 Севилья 5:1 Стандард ЛЕ
- 16.09.2018 Севилья 0:2 Хетафе П
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 30.08.2018 Севилья 3:0 Сигма Оломоуц ЛЕ
- 26.08.2018 Севилья 0:0 Вильярреал П
- 23.08.2018 Сигма Оломоуц 0:1 Севилья ЛЕ
- 19.08.2018 Райо Вальекано 1:4 Севилья П
- 16.08.2018 Жальгирис 0:5 Севилья ЛЕ
- 12.08.2018 Севилья 1:2 Барселона С
- 09.08.2018 Севилья 1:0 Жальгирис ЛЕ
- 04.08.2018 Севилья 2:1 Экстремадура ТМК
- 02.08.2018 Уйпешт 1:3 Севилья ЛЕ
- 26.07.2018 Севилья 4:0 Уйпешт ЛЕ
- 21.07.2018 Севилья 0:1 Бенфика ТМК
- 17.07.2018 Мурсия 0:2 Севилья ТМК
- 14.07.2018 Севилья 1:1 Борнмут ТМК
Сельта (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 01.10.2018 Сельта 1:1 Хетафе П
- 26.09.2018 Валенсия 1:1 Сельта П
- 22.09.2018 Сельта 3:3 Вальядолид П
- 17.09.2018 Жирона 3:2 Сельта П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 18.08.2018 Сельта 1:1 Эспаньол П
- 11.08.2018 Сельта 1:2 Майнц ТМК
- 04.08.2018 Фулхэм 2:2 Сельта ТМК
- 01.08.2018 Саутгемптон 3:2 Сельта ТМК
- 27.07.2018 Брага 0:0 Сельта ТМК
- 21.07.2018 Сельта 1:1 Кордова ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 05.05.2018 Сельта 1:1 Депортиво П
- 28.04.2018 Вильярреал 4:1 Сельта П
- 21.04.2018 Сельта 1:1 Валенсия П
- 17.04.2018 Сельта 2:2 Барселона П
- 14.04.2018 Леганес 1:0 Сельта П
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья П
Последние игры между собой
Севилья: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 5
Сельта: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 6
- 07.04.2018 Сельта 4:0 Севилья Примера
- 18.11.2017 Севилья 2:1 Сельта Примера
- 27.04.2017 Севилья 2:1 Сельта Примера
- 11.12.2016 Сельта 0:3 Севилья Примера
- 11.02.2016 Сельта 2:2 Севилья Кубок Короля
- 07.02.2016 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 04.02.2016 Севилья 4:0 Сельта Кубок Короля
- 20.09.2015 Севилья 1:2 Сельта Примера
- 10.05.2015 Сельта 1:1 Севилья Примера
- 03.01.2015 Севилья 1:0 Сельта Примера
- 29.03.2014 Сельта 1:0 Севилья Примера
- 03.11.2013 Севилья 0:1 Сельта Примера
- 05.03.2013 Севилья 4:1 Сельта Примера
- 05.10.2012 Сельта 2:0 Севилья Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 5
|12
|6.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|17.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Севилья - СельтаДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 18 часов 26 минут.
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Прогнозы на матч Севилья - Сельта
Севилья
91% (61)
Ничья:
6% (4)
Сельта
3% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Севилья:
38.8% (26)
2:0 Севилья:
20.9% (14)
1:0 Севилья:
14.9% (10)
3:1 Севилья:
10.4% (7)
1:1 Ничья:
4.5% (3)
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