Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
13' Желтая карточкаДьене Даконам
22' Желтая карточкаБоатенг Эммануэль
26' Желтая карточкаАнтунеш Виторину
31' Желтая карточкаПрчич Саньин
33' Желтая карточкаДжейсон
42' Желтая карточкаРобер Пьер
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
46'
46'
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
46'
Мата Хайме наказан за толчок Ойер Оласабаль
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
45'
44'
Рочина Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
44'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
42'
Судья подбегает и показывает Робер Пьер из команды Леванте отложенную желтую карточку за фол.
42'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
42'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
42'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
41'
Прчич Саньин из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мата Хайме пострадал.
41'
40'
Видаль Молина из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
39'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
39'
38'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
38'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
38'
Рочина Рубен из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
37'
37'
Дамиан Суарес мяч отрикошетил от ворот
37'
36'
Дьедью Амат нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
35'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
35'
Рочина Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Джейсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
33'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
33'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
33'
33'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Плохо сыграл Постиго Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
31'
Прчич Саньин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
31'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
31'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Максимович Неманья должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Максимович Неманья вышел один-на-один с голкипером...
31'
Постиго Серхио ошибается в защите.
31'
Видаль Молина наказан за толчок Постиго Серхио
31'
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
30'
30'
Боатенг Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
30'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Бруно Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
29'
29'
Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
28'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
27'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Антунеш Виторину
27'
26'
Рочина Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
26'
Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Джейсон пострадал.
25'
Дамиан Суарес наказан за толчок Антонио Гарсия
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
24'
23'
Рочина Рубен из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
22'
Боатенг Эммануэль получил желтую карточку от судьи
22'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Дьедью Амат
22'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Джейсон
22'
21'
21'
Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Хетафе контролирует мяч.
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
19'
19'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
18'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
18'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
17'
17'
Прчич Саньин возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Прчич Саньин получил травму и медбригада забирает его с поля.
16'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Назначен штрафной. Пострадал Прчич Саньин, его свалил Антунеш Виторину.
15'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Максимович Неманья оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Рочина Рубен бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
13'
Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
13'
Безумный фол. Дьене Даконам грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
13'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
13'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Видаль Молина нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
13'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
12'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
12'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
11'
11'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Боатенг Эммануэль задерживает мяч рукой
10'
10'
9'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Леванте контролирует мяч.
7'
6'
ШАНС! Боатенг Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
3'
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
3'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
3'
Кабако Эрик из команды Леванте в офсайде
3'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
3'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
2'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леванте
Хетафе
79.5% (136)
Ничья:
15.2% (26)
Леванте
5.3% (9)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Хетафе:
37.4% (64)
2:1 Хетафе:
26.9% (46)
1:1 Ничья:
12.9% (22)
2:0 Хетафе:
11.7% (20)
1:2 Леванте:
2.9% (5)
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