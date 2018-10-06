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Стадион:
Хетафе
0:0
Перерыв
Леванте
0'
13' Желтая карточка
Дьене Даконам
22' Желтая карточка
Боатенг Эммануэль
26' Желтая карточка
Антунеш Виторину
31' Желтая карточка
Прчич Саньин
33' Желтая карточка
Джейсон
42' Желтая карточка
Робер Пьер
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
46'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе навешивает в штрафную с рикошетом.
46'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
46'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Портильо Франсиско из команды Хетафе разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
46'
Мата Хайме наказан за толчок Ойер Оласабаль
45'
Контроль мяча: [team1]: 57%, [team2]: 43%.
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
45'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
45'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Рочина Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
44'
Видаль Молина из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
43'
Удар от ворот произведет Леванте
Желтая карточка
42'
Судья подбегает и показывает Робер Пьер из команды Леванте отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Портильо Франсиско из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Боатенг Эммануэль
42'
Прчич Саньин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
Антонио Гарсия выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Портильо Франсиско из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
42'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Дьедью Амат из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Прчич Саньин из команды Леванте опасно и грубо сыграл. Мата Хайме пострадал.
41'
Удар от ворот произведет Хетафе
40'
Видаль Молина из команды Хетафе направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
40'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
40'
Удар от ворот произведет Хетафе
39'
Прчич Саньин не смог попасть в створ ударом издали
39'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
38'
Сория Давид взял и забрал мяч на выходе
Угловой
38'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой справа.
38'
Рочина Рубен из команды Леванте делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
37'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Угловой
37'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
37'
Дамиан Суарес мяч отрикошетил от ворот
37'
Кабако Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Дьедью Амат нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Видаль Молина из команды Хетафе делает пас партнеру.
35'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
35'
Удар от ворот произведет Леванте
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе разыграл угловой с левого угла.
35'
Постиго Серхио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
35'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой слева.
35'
Рочина Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Дамиан Суарес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Джейсон - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Джейсон из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
33'
Бруно Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
33'
Удар от ворот произведет Леванте
33'
Дьедью Амат из команды Хетафе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
33'
Плохо сыграл Постиго Серхио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
32'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
31'
Прчич Саньин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Прчич Саньин из команды Леванте поставил подножку. Пострадал Дьедью Амат
31'
Ойер Оласабаль не дал случится голу! Максимович Неманья должен был забивать, но Ойер Оласабаль сделал отличный сейв
31'
ШАНС! Максимович Неманья вышел один-на-один с голкипером...
31'
Постиго Серхио ошибается в защите.
Фол, нарушение
31'
Видаль Молина наказан за толчок Постиго Серхио
31'
Удар от ворот произведет Леванте
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Шанс! Мата Хайме из команды Хетафе пробил головой, но мимо
30'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
30'
Боатенг Эммануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Дамиан Суарес из команды Хетафе подал угловой справа.
30'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Дамиан Суарес из команды Хетафе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Бруно Гонсалес нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
29'
Антунеш Виторину из команды Хетафе подал угловой слева.
29'
Робер Пьер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
29'
Дамиан Суарес из команды Хетафе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
28'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
28'
Бруно Гонсалес из команды Хетафе наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
28'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Рочина Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Антунеш Виторину
27'
Удар от ворот произведет Хетафе
26'
Рочина Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
26'
Антунеш Виторину получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Антунеш Виторину из команды Хетафе опасно и грубо сыграл. Джейсон пострадал.
Фол, нарушение
25'
Дамиан Суарес наказан за толчок Антонио Гарсия
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
25'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
24'
Удар от ворот произведет Леванте
23'
Рочина Рубен из команды Леванте направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
23'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
22'
Боатенг Эммануэль получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
22'
Боатенг Эммануэль наказан за толчок Дьедью Амат
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Дьедью Амат из команды Хетафе поставил подножку. Пострадал Джейсон
22'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
21'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Рочина Рубен из команды Леванте делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
Хетафе контролирует мяч.
20'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
20'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
19'
Антунеш Виторину навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Кабако Эрик грубо играет против соперника. Пострадал Дьедью Амат
18'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
18'
Удар от ворот произведет Хетафе
18'
Боатенг Эммануэль из команды Леванте наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
18'
Антонио Гарсия из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
17'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
17'
Прчич Саньин возвращается на поле.
17'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
16'
Ох, нехорошо это выглядит. Прчич Саньин получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
16'
Прчич Саньин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
15'
Назначен штрафной. Пострадал Прчич Саньин, его свалил Антунеш Виторину.
Фол, нарушение
15'
Кампанья Хосе из команды Леванте играет слишком грубо. Максимович Неманья оказался на газоне.
15'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
15'
Рочина Рубен бьет со штрафного в створ, но Сория Давид держит все под контролем
Желтая карточка
13'
Дьене Даконам получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Безумный фол. Дьене Даконам грубо играет против соперника. Пострадал Джейсон
13'
Робер Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Дамиан Суарес из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
13'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Портильо Франсиско из команды Хетафе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
13'
Видаль Молина нанес удар, мяч был парирован, но Ойер Оласабаль не удержал его в руках.
13'
Отличные скиллы показывает Видаль Молина, обводя своих соперников
12'
Ойер Оласабаль взял и забрал мяч на выходе
12'
Антунеш Виторину из команды Хетафе отправил кросс в штрафную...
11'
Удар от ворот произведет Леванте
11'
Антунеш Виторину из команды Хетафе навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
11'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
10'
Боатенг Эммануэль задерживает мяч рукой
10'
Леванте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
10'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
9'
Дьедью Амат из команды Хетафе сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Антунеш Виторину выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Игрок из команды Леванте вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
8'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Джейсон из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
7'
Леванте контролирует мяч.
7'
Удар от ворот произведет Хетафе
6'
ШАНС! Боатенг Эммануэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
5'
Мата Хайме нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
4'
Хетафе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
3'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Постиго Серхио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Мата Хайме из команды Хетафе делает пас партнеру.
3'
Дьедью Амат из команды Хетафе делает пас партнеру.
Офсайд
3'
Кабако Эрик из команды Леванте в офсайде
3'
Рочина Рубен из команды Леванте отправил кросс в штрафную...
3'
Арамбарри Мауро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
2'
Кампанья Хосе из команды Леванте подал угловой слева.
2'
Дьене Даконам предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
2'
Отличные скиллы показывает Кампанья Хосе, обводя своих соперников
2'
Леванте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Хетафе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Леванте начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Coliseum Alfonso Perez. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Хетафе 0:0 Леванте
Хетафе
79.5% (136)
Ничья:
15.2% (26)
Леванте
5.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Хетафе:
37.4% (64)
Хетафе:
26.9% (46)
Ничья:
12.9% (22)
Хетафе:
11.7% (20)
Леванте:
2.9% (5)
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