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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 46684
Атлетик Б
1:3
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
19' Желтая карточка
Де Маркос Оскар
26' Желтая карточка
Сусаета Маркель
29' Желтая карточка
Иньиго Мартинес
0:1
30' Пенальти
Оярсабаль Микель
31' Желтая карточка
Уильямс Иньяки
1:1
32' Гол
Муньяин Икер
38' Желтая карточка
Субельдия Игор
39' Желтая карточка
Гарсия Дани
1:2
47' Гол
Сангальи Лука
57' Желтая карточка
Мойя Мигель
67' Желтая карточка
Гарсия Рауль
70' Желтая карточка
Сурутуса Давид
1:3
74' Пенальти
Оярсабаль Микель
83' Желтая карточка
Ильяраменди Асьер
90' Желтая карточка
Баутиста Хон
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Фол, нарушение
94'
Муньяин Икер наказан за толчок Кевин Родригес
94'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
94'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
94'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
94'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
93'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
93'
Баутиста Хон получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Баутиста Хон грубо играет против соперника. Пострадал Иньиго Мартинес
92'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Капа Андер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
92'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
91'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
91'
Капа Андер наказан за толчок Сурутуса Давид
90'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
90'
Гарсия Дани не смог попасть в створ ударом издали
89'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
89'
Капа Андер из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
Угловой
89'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
89'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
88'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
88'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
87'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
87'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
87'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
86'
Капа Андер нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
86'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Морено Эктор
85'
Сан-Хосе Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
84'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
83'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
83'
Рефери не любит споров - именно за это Ильяраменди Асьер сейчас получил желтую
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Баутиста Хон
82'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
81'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
81'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
81'
Головой пробил Адурис Ариц, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
81'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
80'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
80'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
Офсайд
79'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
79'
Муньяин Икер разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
79'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
79'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
79'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
77'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
76'
Тактическая замена. Сангальи Лука уходит с поля и его заменяет Сандро Рамирес
Фол, нарушение
76'
Капа Андер из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сангальи Лука оказался на газоне.
76'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Ильяраменди Асьер задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
Фол, нарушение
73'
ПЕНАЛЬТИ - Унай Симон из команды Атлетик Б привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баутиста Хон.
73'
Йерай Альварес ошибается в защите.
73'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
73'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
72'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
72'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
71'
Адурис Ариц наказан за толчок Ильяраменди Асьер
71'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Йерай Альварес делает длинную передачу вперед
Желтая карточка
70'
Сурутуса Давид получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
70'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
70'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
69'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
68'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Капа Андер
Желтая карточка
67'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
66'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
66'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
66'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
Угловой
65'
Сусаета Маркель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
64'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
63'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
62'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
62'
Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали
62'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
61'
Игрок из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
Угловой
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
61'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
61'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
59'
Гарсия Рауль задерживает мяч рукой
58'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
58'
Баутиста Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Йерай Альварес ошибается в защите.
57'
Сусаета Маркель нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
57'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
57'
Судье надоело, что Мойя Мигель тянет время и он наказал его горчичником
Фол, нарушение
57'
Назначен штрафной. Пострадал Мойя Мигель, его свалил Гарсия Рауль.
56'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Угловой
56'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
56'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
56'
Баутиста Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
55'
Кевин Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
55'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
Фол, нарушение
54'
Оярсабаль Микель задерживает мяч рукой
54'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
54'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
54'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
53'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
52'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Беньят Эчебария навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
52'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
51'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
50'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
50'
Горосабел Андони наказан за толчок Муньяин Икер
50'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
49'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
49'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
49'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Субельдия Игор сделал результативную передачу.
Описание гола
47'
Г О О О О Л - Сангальи Лука изменил счет на табло!
47'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
47'
Отличные скиллы показывает Субельдия Игор, обводя своих соперников
47'
Юри Берчиче ошибается в защите.
47'
Уильямс Иньяки нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
46'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
46'
Кевин Родригес ошибается в защите.
46'
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Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
47'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
Фол, нарушение
45'
Субельдия Игор задерживает мяч рукой
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
44'
Атлетик Б контролирует мяч.
44'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
43'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
43'
Сангальи Лука наказан за толчок Юри Берчиче
42'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
42'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Опасность предотвращена - Навас Рауль из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
41'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
41'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Оярсабаль Микель
40'
Мойя Мигель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Желтая карточка
39'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
39'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Сангальи Лука
39'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
38'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
37'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
37'
Реал Сосьедад начинает контратаку
37'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
36'
Атлетик Б контролирует мяч.
Фол, нарушение
36'
Горосабел Андони наказан за толчок Муньяин Икер
35'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
34'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
Описание гола
32'
ГОЛ! Легко закончил атаку Муньяин Икер из команды Атлетик Б, забив в пустые ворота!
32'
Ариц Элустондо ошибается в защите.
32'
Навас Рауль ошибается в защите.
32'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
32'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
Желтая карточка
31'
Рефери не любит споров - именно за это Уильямс Иньяки сейчас получил желтую
Описание гола
30'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Матч возобновлен
Желтая карточка
29'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
29'
ПЕНАЛЬТИ - Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б привез своей команде пенальти за опасную игру против Сангальи Лука.
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Сангальи Лука нанес удар головой, но Унай Симон спокойно отбил мяч.
27'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Желтая карточка
26'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
26'
Безумный фол. Сусаета Маркель грубо играет против соперника. Пострадал Кевин Родригес
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
Фол, нарушение
25'
Сусаета Маркель наказан за толчок Оярсабаль Микель
25'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
25'
Юри Берчиче наказан за толчок Сангальи Лука
24'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
24'
Атлетик Б контролирует мяч.
24'
Мойя Мигель взял и забрал мяч на выходе
23'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
23'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
22'
Баутиста Хон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
22'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
22'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
21'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
20'
Пардо Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
19'
Де Маркос Оскар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
19'
Судья свистит. Де Маркос Оскар атаковал сзади соперника. Это Сангальи Лука заработал своей команде штрафной
18'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
18'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
17'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
17'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
Атлетик Б контролирует мяч.
17'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
16'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой справа.
16'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
16'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Гарсия Рауль
15'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
14'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
14'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Навас Рауль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Угловой
14'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
13'
Сусаета Маркель нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
12'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
12'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
11'
Атлетик Б имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
11'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Йерай Альварес
10'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
Атлетик Б контролирует мяч.
9'
Удар от ворот произведет Атлетик Б
9'
Баутиста Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
8'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Офсайд
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сусаета Маркель и Гарсия Рауль из команды Атлетик Б.
7'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
6'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.
5'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
5'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
Угловой
5'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
5'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Мойя Мигель сделал классный сейв. Угловой
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
4'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
3'
Удар от ворот произведет Реал Сосьедад
3'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
Фол, нарушение
3'
Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Реал Сосьедад контролирует мяч.
2'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
1'
Ариц Элустондо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад
Атлетик Б
69.4% (127)
Ничья:
24% (44)
Реал Сосьедад
6.6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетик Б:
38.8% (71)
Атлетик Б:
20.8% (38)
Ничья:
19.7% (36)
Атлетик Б:
5.5% (10)
Атлетик Б:
3.3% (6)
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