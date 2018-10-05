Стадион: Сан-Мамес Зрители: 46684
1:3
Конец матча
19' Желтая карточкаДе Маркос Оскар
26' Желтая карточкаСусаета Маркель
29' Желтая карточкаИньиго Мартинес
0:1
30' ПенальтиОярсабаль Микель
31' Желтая карточкаУильямс Иньяки
1:1
32' ГолМуньяин Икер
38' Желтая карточкаСубельдия Игор
39' Желтая карточкаГарсия Дани
1:2
47' ГолСангальи Лука
57' Желтая карточкаМойя Мигель
67' Желтая карточкаГарсия Рауль
70' Желтая карточкаСурутуса Давид
1:3
74' ПенальтиОярсабаль Микель
83' Желтая карточкаИльяраменди Асьер
90' Желтая карточкаБаутиста Хон
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
94'
Муньяин Икер наказан за толчок Кевин Родригес
94'
94'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
94'
94'
93'
93'
Сан-Хосе Микель из команды Атлетик Б сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
93'
93'
Капа Андер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
93'
Баутиста Хон получил желтую карточку от судьи
93'
Безумный фол. Баутиста Хон грубо играет против соперника. Пострадал Иньиго Мартинес
92'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
92'
Капа Андер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
92'
Судья сигнализирует, что Сандро Рамирес из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
92'
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Капа Андер наказан за толчок Сурутуса Давид
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
90'
90'
Гарсия Дани не смог попасть в створ ударом издали
89'
Ильяраменди Асьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Капа Андер из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
89'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
89'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
88'
88'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
88'
88'
87'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
87'
87'
87'
86'
86'
Капа Андер нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
86'
Тактическая замена. Оярсабаль Микель уходит с поля и его заменяет Морено Эктор
85'
Сан-Хосе Микель предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
85'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
84'
84'
Тактическая замена. Беньят Эчебария уходит с поля и его заменяет Сан-Хосе Микель
83'
83'
Рефери не любит споров - именно за это Ильяраменди Асьер сейчас получил желтую
82'
Судья сигнализирует, что Юри Берчиче из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Баутиста Хон
82'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
81'
81'
Гарсия Дани из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
81'
81'
81'
Головой пробил Адурис Ариц, но голкипер отбил его в поле!
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б подал угловой слева.
81'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б отдал передачу, которая была заблокирована.
81'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
80'
80'
80'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
79'
Адурис Ариц из команды Атлетик Б в офсайде
79'
Муньяин Икер разрезает оборону соперника отличным пасом
79'
79'
79'
Беньят Эчебария не смог попасть в створ ударом издали
79'
Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
78'
78'
Судья сигнализирует, что Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Сусаета Маркель
77'
76'
Тактическая замена. Сангальи Лука уходит с поля и его заменяет Сандро Рамирес
76'
Капа Андер из команды Атлетик Б играет слишком грубо. Сангальи Лука оказался на газоне.
76'
76'
75'
Ильяраменди Асьер задерживает мяч рукой
75'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
74'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
73'
ПЕНАЛЬТИ - Унай Симон из команды Атлетик Б привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Баутиста Хон.
73'
Йерай Альварес ошибается в защите.
73'
73'
72'
72'
72'
Унай Симон взял и забрал мяч на выходе
72'
Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
71'
Адурис Ариц наказан за толчок Ильяраменди Асьер
71'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
71'
Йерай Альварес делает длинную передачу вперед
70'
Сурутуса Давид получил желтую карточку от судьи
70'
Сурутуса Давид из команды Реал Сосьедад играет слишком грубо. Сусаета Маркель оказался на газоне.
70'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
70'
69'
69'
Матч возобновлен
68'
Тактическая замена. Гарсия Рауль уходит с поля и его заменяет Адурис Ариц
68'
Тактическая замена. Де Маркос Оскар уходит с поля и его заменяет Капа Андер
67'
Гарсия Рауль получил желтую карточку от судьи
67'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
67'
66'
66'
66'
Тактическая замена. Пардо Рубен уходит с поля и его заменяет Сурутуса Давид
65'
Контроль мяча: [team1]: 64%, [team2]: 36%.
65'
Сусаета Маркель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
65'
Ариц Элустондо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает пас партнеру.
64'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
63'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
62'
62'
Юри Берчиче не смог попасть в створ ударом издали
62'
61'
Игрок из команды Атлетик Б наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой слева.
61'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
61'
61'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
61'
60'
60'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
59'
59'
Гарсия Рауль задерживает мяч рукой
58'
58'
Баутиста Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
58'
Йерай Альварес ошибается в защите.
57'
Сусаета Маркель нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
57'
57'
Судье надоело, что Мойя Мигель тянет время и он наказал его горчичником
57'
Назначен штрафной. Пострадал Мойя Мигель, его свалил Гарсия Рауль.
56'
Голкипер мог бы сыграть и получше
56'
56'
Навас Рауль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
56'
56'
Баутиста Хон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Кевин Родригес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
55'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
54'
Оярсабаль Микель задерживает мяч рукой
54'
54'
54'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
53'
53'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Отличные скиллы показывает Уильямс Иньяки, обводя своих соперников
53'
52'
52'
52'
52'
Судья сигнализирует, что Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Гарсия Дани
52'
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
50'
50'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
50'
Горосабел Андони наказан за толчок Муньяин Икер
50'
Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
49'
49'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Субельдия Игор сделал результативную передачу.
47'
Г О О О О Л - Сангальи Лука изменил счет на табло!
47'
Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад делает отличный кросс...
47'
Отличные скиллы показывает Субельдия Игор, обводя своих соперников
47'
Юри Берчиче ошибается в защите.
47'
Уильямс Иньяки нанес удар головой, но Мойя Мигель спокойно отбил мяч.
46'
46'
Кевин Родригес ошибается в защите.
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 46684 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
47'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
47'
46'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
45'
Субельдия Игор задерживает мяч рукой
45'
Судья сигнализирует, что Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
44'
44'
43'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б пробил со штрафного, но очень мимо цели.
43'
Сангальи Лука наказан за толчок Юри Берчиче
42'
42'
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
41'
Опасность предотвращена - Навас Рауль из команды Реал Сосьедад вступил в отбор удачно
41'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
41'
41'
Де Маркос Оскар наказан за толчок Оярсабаль Микель
40'
40'
40'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
40'
39'
Гарсия Дани получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Гарсия Дани грубо играет против соперника. Пострадал Сангальи Лука
39'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Кевин Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
38'
Субельдия Игор получил желтую карточку от судьи
38'
Судья сигнализирует, что Субельдия Игор из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Уильямс Иньяки
37'
37'
Реал Сосьедад начинает контратаку
37'
36'
36'
Горосабел Андони наказан за толчок Муньяин Икер
35'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
34'
34'
34'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
33'
Судья сигнализирует, что Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
32'
ГОЛ! Легко закончил атаку Муньяин Икер из команды Атлетик Б, забив в пустые ворота!
32'
Ариц Элустондо ошибается в защите.
32'
Навас Рауль ошибается в защите.
32'
32'
31'
Рефери не любит споров - именно за это Уильямс Иньяки сейчас получил желтую
30'
Г О О О О Л - Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад забивает с точки!
30'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
30'
Матч возобновлен
29'
Иньиго Мартинес получил желтую карточку от судьи
29'
ПЕНАЛЬТИ - Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б привез своей команде пенальти за опасную игру против Сангальи Лука.
28'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
27'
Сангальи Лука нанес удар головой, но Унай Симон спокойно отбил мяч.
27'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад пробил со штрафного, но очень мимо цели.
26'
Сусаета Маркель получил желтую карточку от судьи
26'
Безумный фол. Сусаета Маркель грубо играет против соперника. Пострадал Кевин Родригес
25'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
25'
Сусаета Маркель наказан за толчок Оярсабаль Микель
25'
Баутиста Хон из команды Реал Сосьедад нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
25'
Пардо Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Юри Берчиче наказан за толчок Сангальи Лука
24'
24'
24'
23'
23'
Пардо Рубен из команды Реал Сосьедад опасно и грубо сыграл. Гарсия Дани пострадал.
23'
23'
22'
Баутиста Хон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
22'
Оярсабаль Микель из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
22'
22'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
22'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает передачу одноклубнику.
22'
21'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
20'
Пардо Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
19'
Де Маркос Оскар получил желтую карточку от судьи
19'
Судья свистит. Де Маркос Оскар атаковал сзади соперника. Это Сангальи Лука заработал своей команде штрафной
18'
18'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
17'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б разыграл угловой с левого угла.
17'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
17'
17'
16'
16'
Де Маркос Оскар из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Ильяраменди Асьер наказан за толчок Гарсия Рауль
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
15'
14'
Горосабел Андони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Йерай Альварес из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Муньяин Икер из команды Атлетик Б делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
14'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б разыграл угловой с правого угла.
13'
Сусаета Маркель нанес удар и траектории мяча помог рикошет...
13'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б забрасывает мяч в штрафную.
12'
12'
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
11'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
11'
11'
Оярсабаль Микель наказан за толчок Йерай Альварес
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
10'
Сусаета Маркель из команды Атлетик Б направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
9'
9'
9'
Баутиста Хон нанес удар, но промахнулся очень сильно.
8'
Сангальи Лука из команды Реал Сосьедад отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
7'
Реал Сосьедад вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Гарсия Рауль из команды Атлетик Б в офсайде
7'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сусаета Маркель и Гарсия Рауль из команды Атлетик Б.
7'
6'
Йерай Альварес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
5'
Контроль мяча: [team1]: 89%, [team2]: 11%.
5'
5'
Шанс! Иньиго Мартинес из команды Атлетик Б пробил головой, но мимо
5'
Беньят Эчебария из команды Атлетик Б подал угловой справа.
5'
Штрафной исполнил Беньят Эчебария, после его удара Мойя Мигель сделал классный сейв. Угловой
4'
Судья сигнализирует, что Горосабел Андони из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
4'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б идет с мячом вперед на обострение...
3'
3'
Юри Берчиче из команды Атлетик Б делает неудачный навес.
3'
2'
2'
1'
Судья сигнализирует, что Ильяраменди Асьер из команды Реал Сосьедад поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
1'
1'
Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Атлетик Б начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Атлетик Б 1:3 Реал Сосьедад
Атлетик Б
69.4% (127)
Ничья:
24% (44)
Реал Сосьедад
6.6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Атлетик Б:
38.8% (71)
1:0 Атлетик Б:
20.8% (38)
1:1 Ничья:
19.7% (36)
2:0 Атлетик Б:
5.5% (10)
3:1 Атлетик Б:
3.3% (6)
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