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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 10569
Жирона
2:3
Конец матча
Эйбар
0'
6' Желтая карточка
Хуанпе Хуан
11' Желтая карточка
Адай Бенитес
0:1
12' Пенальти
Шарлес Диас
15' Желтая карточка
Порту Кристиан
20' Желтая карточка
Анхель Хосе
34' Желтая карточка
Хордан Хоан
1:1
40' Гол
Стуани Кристиан
41' Желтая карточка
Папа Диоп
2:1
42' Гол
Стуани Кристиан
45' Желтая карточка
Риесго Асьер
2:2
45' Гол
Арбилья Анайц
59' Желтая карточка
Арбилья Анайц
61' Желтая карточка
Паулу Оливейра
2:3
72' Гол
Энрич Серхи
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Угловой
96'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
96'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Угловой
95'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
95'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
94'
Лосано Энтони из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Фол, нарушение
92'
Стуани Кристиан наказан за толчок Папа Диоп
Угловой
91'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
91'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
Удар от ворот произведет Жирона
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Удар от ворот произведет Эйбар
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Робертс Патрик
87'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
87'
Эйбар контролирует мяч.
86'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
86'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
85'
Кукурелья Марк мяч отрикошетил от ворот
85'
Удар от ворот произведет Эйбар
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Альварес Серхио
83'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
82'
После дальнего удара, который нанес Робертс Патрик мяч отбит вратарем
82'
Жирона контролирует мяч.
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 10569 болельщиков
81'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
Угловой
81'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
80'
Думбия Сейду из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
80'
Лосано Энтони из команды Жирона играет слишком грубо. Де Бласис Пабло оказался на газоне.
79'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
78'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
77'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
76'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
75'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
75'
Гарсия Борха I из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
Удар от ворот произведет Жирона
73'
ШАНС! Энрич Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Порро Педро получил травму и заменен. Лосано Энтони выходит на поле.
72'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
Описание гола
72'
ГОООООЛ - Энрич Серхи Эйбар забивает ударом головой
72'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
72'
Порро Педро возвращается на поле.
72'
Энрич Серхи из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
Травма, повреждение
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
71'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Порро Педро
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
69'
Хорошую попытку сделал Порро Педро. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
69'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
68'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
68'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
67'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
67'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
67'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
66'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
65'
Хорошую попытку сделал Орельяна Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Папа Диоп из команды Эйбар делает пас партнеру.
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
65'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
63'
Порту Кристиан мяч отрикошетил от ворот
63'
ШАНС! Порту Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
63'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
61'
Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
61'
Паулу Оливейра задерживает мяч рукой
61'
Удар от ворот произведет Эйбар
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
59'
Арбилья Анайц получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
58'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
58'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Арбилья Анайц из команды Эйбар.
57'
Опасность предотвращена - Арбилья Анайц из команды Эйбар вступил в отбор удачно
57'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
57'
Дмитрович Марко взял и забрал мяч на выходе
57'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
56'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
55'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
54'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
54'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Эйбар
53'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
Удар от ворот произведет Жирона
51'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Эйбар
51'
ШАНС! Порту Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Травма, повреждение
49'
Папа Диоп возвращается на поле.
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
49'
Эйбар контролирует мяч.
48'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
46'
Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Хордан Хоан сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГОООООЛ - Арбилья Анайц Эйбар забивает ударом головой
Угловой
50'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
50'
Соарес Дуглас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
Угловой
48'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
47'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
Жирона контролирует мяч.
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Игрок команды Жирона делает подачу своему товарищу по команде.
Желтая карточка
45'
Риесго Асьер получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Бернардо Эспиноса сделал результативную передачу.
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан изменил счет на табло!
Офсайд
42'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
42'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
42'
Порро Педро из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
42'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
41'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
41'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Порро Педро сделал результативную передачу.
Описание гола
40'
Г О О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
40'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
39'
Жирона контролирует мяч.
39'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
Фол, нарушение
38'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
37'
Жирона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
37'
Удар от ворот произведет Жирона
36'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
35'
Удар от ворот произведет Эйбар
35'
Гранель Алекс нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Желтая карточка
34'
Хордан Хоан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
33'
Удар от ворот произведет Жирона
33'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
33'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
32'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Де Бласис Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Соарес Дуглас задерживает мяч рукой
31'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньеса Марк
30'
Удар от ворот произведет Жирона
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Фол, нарушение
29'
Муньеса Марк наказан за толчок Орельяна Фабиан
Угловой
28'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
28'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Адай Бенитес из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
27'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
26'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
26'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
26'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
24'
Эйбар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
23'
Стуани Кристиан из команды Жирона в офсайде
22'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
Угловой
22'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
22'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
Офсайд
21'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Желтая карточка
20'
Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
19'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Муньеса Марк из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
Удар от ворот произведет Эйбар
17'
Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали
17'
Удар от ворот произведет Жирона
17'
Шарлес Диас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
16'
Удар от ворот произведет Жирона
16'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
16'
Жирона контролирует мяч.
15'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Желтая карточка
15'
Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую
14'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
13'
Удар от ворот произведет Эйбар
13'
Адай Бенитес нанес удар, но тот был заблокирован.
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
Желтая карточка
11'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
11'
ПЕНАЛЬТИ! - Адай Бенитес играет рукой в штрафной! Адай Бенитес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
9'
Порро Педро наказан за толчок Де Бласис Пабло
8'
Жирона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Удар от ворот произведет Жирона
8'
Матч возобновлен
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
8'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
Угловой
7'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой справа.
7'
Гарсия Борха I предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
6'
Хуанпе Хуан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Энрич Серхи пострадал.
Фол, нарушение
6'
Стуани Кристиан наказан за толчок Арбилья Анайц
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
5'
Удар от ворот произведет Жирона
Фол, нарушение
3'
Шарлес Диас из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Соарес Дуглас пострадал.
Офсайд
3'
Гранель Алекс из команды Жирона в офсайде
3'
Жирона контролирует мяч.
2'
Эйбар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Жирона контролирует мяч.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эйбар начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 2:3 Эйбар
Жирона
78.5% (135)
Ничья:
17.4% (30)
Эйбар
4.1% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Жирона:
39% (67)
Жирона:
31.4% (54)
Ничья:
15.7% (27)
Жирона:
6.4% (11)
Эйбар:
2.3% (4)
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