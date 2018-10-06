Стадион: Монтиливи Зрители: 10569
6' Желтая карточкаХуанпе Хуан
11' Желтая карточкаАдай Бенитес
0:1
12' ПенальтиШарлес Диас
15' Желтая карточкаПорту Кристиан
20' Желтая карточкаАнхель Хосе
34' Желтая карточкаХордан Хоан
1:1
40' ГолСтуани Кристиан
41' Желтая карточкаПапа Диоп
2:1
42' ГолСтуани Кристиан
45' Желтая карточкаРиесго Асьер
2:2
45' ГолАрбилья Анайц
59' Желтая карточкаАрбилья Анайц
61' Желтая карточкаПаулу Оливейра
2:3
72' ГолЭнрич Серхи
Новости после матча
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
96'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
96'
Гранель Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
96'
95'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с левого угла.
95'
Кукурелья Марк из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
94'
94'
Лосано Энтони из команды Жирона навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
92'
Стуани Кристиан наказан за толчок Папа Диоп
91'
Хордан Хоан из команды Эйбар разыграл угловой с правого угла.
91'
Хордан Хоан из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
89'
88'
88'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Робертс Патрик
87'
87'
Эйбар контролирует мяч.
86'
86'
Стуани Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
85'
Кукурелья Марк мяч отрикошетил от ворот
85'
85'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
85'
Тактическая замена. Энрич Серхи уходит с поля и его заменяет Альварес Серхио
83'
82'
После дальнего удара, который нанес Робертс Патрик мяч отбит вратарем
82'
81'
Сегодняшная посещаемость составляет 10569 болельщиков
81'
81'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
81'
Тактическая замена. Адай Бенитес уходит с поля и его заменяет Робертс Патрик
80'
Думбия Сейду из команды Жирона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
80'
Лосано Энтони из команды Жирона играет слишком грубо. Де Бласис Пабло оказался на газоне.
79'
Адай Бенитес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Хордан Хоан из команды Эйбар подал угловой слева.
78'
77'
Тактическая замена. Порту Кристиан уходит с поля и его заменяет Думбия Сейду
77'
Тактическая замена. Орельяна Фабиан уходит с поля и его заменяет Кукурелья Марк
76'
76'
75'
75'
Гарсия Борха I из команды Жирона отдал передачу, которая была заблокирована.
75'
Арбилья Анайц выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
74'
73'
ШАНС! Энрич Серхи нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
73'
Порро Педро получил травму и заменен. Лосано Энтони выходит на поле.
72'
Орельяна Фабиан сделал результативную передачу.
72'
ГОООООЛ - Энрич Серхи Эйбар забивает ударом головой
72'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
72'
Порро Педро возвращается на поле.
72'
Энрич Серхи из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
71'
Кике Гарсия из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
71'
Тактическая замена. Шарлес Диас уходит с поля и его заменяет Кике Гарсия
71'
Ох, нехорошо это выглядит. Порро Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Порро Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
70'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
70'
Судья сигнализирует, что Де Бласис Пабло из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Порро Педро
70'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
70'
69'
Хорошую попытку сделал Порро Педро. Удар в створ, но вратарь начеку
69'
Гарсия Борха I из команды Жирона делает пас партнеру.
69'
68'
68'
67'
67'
67'
67'
66'
Пенья Рубен из команды Эйбар делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
65'
Хорошую попытку сделал Орельяна Фабиан. Удар в створ, но вратарь начеку
65'
Контроль мяча: [team1]: 55%, [team2]: 45%.
65'
65'
65'
Матч возобновлен
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
64'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Игрок из команды Жирона вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
64'
Гарсия Борха I нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Дмитрович Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Гранель Алекс из команды Жирона подал угловой справа.
63'
Порту Кристиан мяч отрикошетил от ворот
63'
ШАНС! Порту Кристиан вышел один-на-один с голкипером...
63'
Гарсия Борха I из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
62'
61'
Паулу Оливейра получил желтую карточку от судьи
61'
Паулу Оливейра задерживает мяч рукой
61'
60'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
60'
Гранель Алекс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
59'
Арбилья Анайц получил желтую карточку от судьи
59'
Судья сигнализирует, что Арбилья Анайц из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
58'
58'
58'
57'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Арбилья Анайц из команды Эйбар.
57'
Опасность предотвращена - Арбилья Анайц из команды Эйбар вступил в отбор удачно
57'
Порту Кристиан из команды Жирона идет с мячом вперед на обострение...
57'
57'
56'
Судья сигнализирует, что Паулу Оливейра из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
56'
55'
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
55'
Судья сигнализирует, что Энрич Серхи из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
54'
54'
Пенья Рубен из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
53'
53'
Адай Бенитес из команды Жирона навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Порту Кристиан из команды Жирона делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
52'
51'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает неудачный навес.
51'
51'
ШАНС! Порту Кристиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
50'
49'
Папа Диоп возвращается на поле.
49'
Судья сигнализирует, что Хуанпе Хуан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Шарлес Диас
49'
Эйбар контролирует мяч.
48'
Матч возобновлен
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Папа Диоп получил травму и медбригада забирает его с поля.
46'
Папа Диоп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Судья сигнализирует, что Папа Диоп из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Соарес Дуглас
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
51'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
50'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
50'
Хордан Хоан сделал результативную передачу.
50'
ГОООООЛ - Арбилья Анайц Эйбар забивает ударом головой
50'
50'
Соарес Дуглас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
49'
Судья сигнализирует, что Порту Кристиан из команды Жирона поставил подножку. Пострадал Пенья Рубен
48'
48'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар отдал передачу, которая была заблокирована.
48'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
46'
45'
Матч возобновлен
45'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
45'
Игрок команды Жирона делает подачу своему товарищу по команде.
45'
Риесго Асьер получает желтую карточку за неспортивное поведение
43'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
42'
Бернардо Эспиноса сделал результативную передачу.
42'
Г О О О О Л - Стуани Кристиан изменил счет на табло!
42'
42'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона делает передачу одноклубнику.
42'
42'
Пенья Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
41'
Папа Диоп получил желтую карточку от судьи
41'
Папа Диоп из команды Эйбар играет слишком грубо. Гарсия Борха I оказался на газоне.
40'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
40'
Порро Педро сделал результативную передачу.
40'
Г О О О О О О Л - Стуани Кристиан из команды Жирона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
40'
Порро Педро из команды Жирона делает пас партнеру.
39'
39'
38'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
38'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Бернардо Эспиноса
37'
37'
36'
Пенья Рубен не смог попасть в створ ударом издали
36'
Хуанпе Хуан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
35'
35'
Гранель Алекс нанес удар чуть мимо. Близко!
35'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
34'
Хордан Хоан получил желтую карточку от судьи
34'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
33'
33'
ШАНС! Хордан Хоан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
33'
Анхель Хосе из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
33'
32'
Бернардо Эспиноса выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
32'
Бернардо Эспиноса предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Де Бласис Пабло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Соарес Дуглас задерживает мяч рукой
31'
31'
Судья сигнализирует, что Орельяна Фабиан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Муньеса Марк
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
29'
Муньеса Марк наказан за толчок Орельяна Фабиан
28'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с левого угла.
28'
Пенья Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
27'
Судья сигнализирует, что Хордан Хоан из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гранель Алекс
26'
26'
26'
Порту Кристиан из команды Жирона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
25'
25'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
24'
Судья сигнализирует, что Пенья Рубен из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
24'
23'
22'
Паулу Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
22'
Гранель Алекс из команды Жирона разыграл угловой с правого угла.
22'
Анхель Хосе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Гранель Алекс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Судья сигнализирует, что Анхель Хосе из команды Эйбар поставил подножку. Пострадал Стуани Кристиан
21'
Бернардо Эспиноса из команды Жирона в офсайде
21'
Гранель Алекс из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
20'
Анхель Хосе получил желтую карточку от судьи
20'
Анхель Хосе из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Порту Кристиан пострадал.
19'
Анхель Хосе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Муньеса Марк из команды Жирона отправил кросс в штрафную...
19'
Порту Кристиан из команды Жирона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Де Бласис Пабло из команды Эйбар отправил кросс в штрафную...
18'
17'
Соарес Дуглас не смог попасть в створ ударом издали
17'
17'
Шарлес Диас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
17'
Орельяна Фабиан из команды Эйбар делает пас партнеру.
16'
16'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Де Бласис Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
16'
15'
15'
Рефери не любит споров - именно за это Порту Кристиан сейчас получил желтую
14'
13'
13'
Адай Бенитес нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
Г О О О О Л - Шарлес Диас из команды Эйбар забивает с точки!
11'
Адай Бенитес получил желтую карточку от судьи
11'
ПЕНАЛЬТИ! - Адай Бенитес играет рукой в штрафной! Адай Бенитес вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
10'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
10'
ШАНС! Орельяна Фабиан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Энрич Серхи имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
9'
Порро Педро наказан за толчок Де Бласис Пабло
8'
8'
8'
Матч возобновлен
8'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
8'
Шанс! Энрич Серхи из команды Эйбар пробил головой, но мимо
7'
7'
Гарсия Борха I предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Хордан Хоан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Хуанпе Хуан получил желтую карточку от судьи
6'
Хуанпе Хуан из команды Жирона опасно и грубо сыграл. Энрич Серхи пострадал.
6'
Стуани Кристиан наказан за толчок Арбилья Анайц
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
5'
5'
3'
Шарлес Диас из команды Эйбар опасно и грубо сыграл. Соарес Дуглас пострадал.
3'
Гранель Алекс из команды Жирона в офсайде
3'
2'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Эйбар начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Municipal de Montilivi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Жирона 2:3 Эйбар
Жирона
78.5% (135)
Ничья:
17.4% (30)
Эйбар
4.1% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Жирона:
39% (67)
2:1 Жирона:
31.4% (54)
1:1 Ничья:
15.7% (27)
2:0 Жирона:
6.4% (11)
1:2 Эйбар:
2.3% (4)
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