Стадион: Бутарке Зрители: 11539
1:0
Конец матча
1:0
14' ГолКаррильо Гидо
43' Желтая карточкаМедран Альваро
43' Желтая карточкаОскар Родригес
55' Желтая карточкаЭмбарба Адриан
80' Желтая карточкаАбдулайе Ба
82' Вторая желтая карточкаМедран Альваро
Новости после матча
Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
92'
Перес Рубен из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
92'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
90'
Плохо сыграл Оскар Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
89'
89'
88'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
88'
Удивительный сейв сделал Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано! А был бы точно гол!
88'
Почти гол! Гумбау Херард пробил головой по воротам, но Гарсия Альберто спас!
87'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
87'
86'
86'
Матч возобновлен
86'
Каррильо Гидо получил травму и заменен. Гумбау Херард выходит на поле.
85'
Каррильо Гидо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Адвинкула Луис пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
84'
84'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Матч возобновлен
83'
Весга Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Медран Альваро получает вторую желтую карточку. Удаление.
82'
Безумный фол. Медран Альваро грубо играет против соперника. Пострадал Весга Микель
82'
82'
82'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
82'
81'
Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано сделал отличный сейв!
81'
Штрафной исполнил Оскар Родригес, после его удара Гарсия Альберто сделал классный сейв. Угловой
80'
Абдулайе Ба получил желтую карточку от судьи
80'
Назначен штрафной. Пострадал Эн-Несири Юссеф, его свалил Абдулайе Ба.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
79'
Плохо сыграл Рауль де Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
78'
Оскар Родригес из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
78'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
77'
77'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
76'
76'
Абдулайе Ба ошибается в защите.
75'
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
75'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Алекс оказался на газоне.
74'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
73'
Какой удар! Со штрафного Медран Альваро сотряс перекладину!
73'
Оскар Родригес возвращается на поле.
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
72'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
72'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
72'
Матч возобновлен
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Оскар Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Морено Алекс нарушает правила. Эль-Жар Набиль пострадал
70'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
69'
69'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
68'
68'
Тарин Родриго из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
68'
Тарин Родриго из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
67'
67'
66'
66'
Морено Алекс не смог попасть в створ ударом издали
66'
65'
65'
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
64'
Комесанья Санти нарушает правила. Майкл Сантос пострадал
64'
64'
63'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
62'
Омеруо Кеннет из команды Леганес в офсайде
62'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Абдулайе Ба наказан за толчок Майкл Сантос
61'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
60'
60'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
60'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
59'
59'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
59'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
58'
Медран Альваро нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
58'
58'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.
57'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
57'
57'
56'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
56'
56'
Трехо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Судья подбегает и показывает Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отложенную желтую карточку за фол.
55'
Тарин Родриго из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Майкл Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
54'
54'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
53'
Сильва Хонатан делает подножку сопернику.
53'
53'
53'
52'
52'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
52'
Тарин Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
50'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
49'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
49'
49'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Назначен штрафной. Пострадал Майкл Сантос, его свалил Амат Хорди.
48'
47'
46'
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11539 болельщиков
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Оскар Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Майкл Сантос из команды Леганес делает пас партнеру.
48'
Отличные скиллы показывает Майкл Сантос, обводя своих соперников
47'
47'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
47'
47'
Леганес имеет хороший шанс забить.
46'
46'
46'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
45'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
44'
Бебе Тьягу задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
43'
Оскар Родригес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
43'
Медран Альваро грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
43'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
43'
Оскар Родригес задерживает мяч рукой
43'
Опасность! Перес Рубен из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
42'
Каррильо Гидо наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
42'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
42'
41'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
40'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
40'
40'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
40'
Куэльяр Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Плохо сыграл Перес Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
38'
Омеруо Кеннет из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
38'
37'
37'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
36'
36'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
34'
34'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
34'
34'
34'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
32'
32'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
31'
Эль-Жар Набиль наказан за толчок Морено Алекс
31'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Матч возобновлен
29'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
29'
Бустинса Унаи получил травму и заменен. Омеруо Кеннет выходит на поле.
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бустинса Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.
28'
Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
27'
27'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
27'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
26'
26'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
25'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
25'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Тарин Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Майкл Сантос нанес удар издали, а Гарсия Альберто отбил его обратно в игру!
24'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает неудачный навес.
23'
22'
22'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
22'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.
22'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
21'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Весга Микель нарушает правила. Медран Альваро пострадал
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
19'
Как он промахнулся? Майкл Сантос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Эль-Жар Набиль разрезает оборону соперника отличным пасом
19'
19'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
18'
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано.
18'
Сильва Хонатан из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
17'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
17'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Комесанья Санти делает скидку назад вдоль ворот
16'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Голкипер мог бы сыграть и получше
15'
15'
15'
Тарин Родриго из команды Леганес играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
15'
Бустинса Унаи возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Майкл Сантос сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Каррильо Гидо изменил счет на табло!
14'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
14'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
13'
Матч возобновлен
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Бустинса Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.
12'
Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
12'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
12'
Райо Вальекано начинает контратаку
11'
11'
Отличный пас сделал Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
10'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
9'
8'
8'
Перес Рубен делает длинную передачу вперед
8'
8'
8'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
7'
Адвинкула Луис наказан за толчок Оскар Родригес
7'
6'
6'
5'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает неудачный навес.
5'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
5'
Оскар Родригес из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
5'
Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
4'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
4'
Какута Гаэль ошибается в защите.
4'
3'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
3'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано в офсайде
3'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
3'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
2'
Морено Алекс ошибается в защите.
1'
Оскар Родригес из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Райо Вальекано
Леганес
74% (128)
Ничья:
20.2% (35)
Райо Вальекано
5.8% (10)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Леганес:
38.7% (67)
2:1 Леганес:
28.9% (50)
1:1 Ничья:
16.8% (29)
2:0 Леганес:
4% (7)
1:2 Райо Вальекано:
3.5% (6)
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