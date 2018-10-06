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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 11539
Леганес
1:0
Конец матча
Райо Вальекано
0'
1:0
14' Гол
Каррильо Гидо
43' Желтая карточка
Медран Альваро
43' Желтая карточка
Оскар Родригес
55' Желтая карточка
Эмбарба Адриан
80' Желтая карточка
Абдулайе Ба
82' Вторая желтая карточка
Медран Альваро
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Леганес вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
94'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
92'
Перес Рубен из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
92'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
92'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес в офсайде
91'
Матч возобновлен
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
91'
Удар от ворот произведет Леганес
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
90'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
90'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
90'
Плохо сыграл Оскар Родригес - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
89'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
89'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Перес Рубен из команды Леганес играет слишком грубо. Рауль де Томас оказался на газоне.
88'
Удивительный сейв сделал Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано! А был бы точно гол!
88'
Почти гол! Гумбау Херард пробил головой по воротам, но Гарсия Альберто спас!
87'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Комесанья Санти из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Гумбау Херард
87'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
86'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
86'
Матч возобновлен
86'
Каррильо Гидо получил травму и заменен. Гумбау Херард выходит на поле.
Травма, повреждение
85'
Каррильо Гидо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
84'
Адвинкула Луис пробует нанести удар издали, но Куэльяр Иван держит все под контролем
84'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Оскар Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
84'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
83'
Весга Микель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Медран Альваро получает вторую желтую карточку. Удаление.
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Медран Альваро грубо играет против соперника. Пострадал Весга Микель
82'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
82'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Угловой
82'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
81'
Гарсия Альберто из команды Райо Вальекано сделал отличный сейв!
81'
Штрафной исполнил Оскар Родригес, после его удара Гарсия Альберто сделал классный сейв. Угловой
Желтая карточка
80'
Абдулайе Ба получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Назначен штрафной. Пострадал Эн-Несири Юссеф, его свалил Абдулайе Ба.
80'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
79'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
79'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
79'
Плохо сыграл Рауль де Томас - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
79'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Угловой
78'
Оскар Родригес из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
78'
Эн-Несири Юссеф из команды Леганес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
78'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
77'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
77'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
76'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
76'
Абдулайе Ба ошибается в защите.
75'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
Фол, нарушение
75'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Морено Алекс оказался на газоне.
74'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
74'
Удар от ворот произведет Леганес
73'
Какой удар! Со штрафного Медран Альваро сотряс перекладину!
Травма, повреждение
73'
Оскар Родригес возвращается на поле.
73'
Тактическая замена. Трехо Оскар уходит с поля и его заменяет Посо Хосе
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Эн-Несири Юссеф из команды Леганес поставил подножку. Пострадал Медран Альваро
72'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
72'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
72'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Оскар Родригес получил травму и медбригада забирает его с поля.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
70'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
Фол, нарушение
70'
Морено Алекс нарушает правила. Эль-Жар Набиль пострадал
Фол, нарушение
70'
Каррильо Гидо задерживает мяч рукой
69'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
69'
Тактическая замена. Майкл Сантос уходит с поля и его заменяет Эн-Несири Юссеф
68'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
68'
Тарин Родриго из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
68'
Тарин Родриго из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
67'
Райо Вальекано контролирует мяч.
67'
Леганес контролирует мяч.
66'
Удар от ворот произведет Леганес
66'
Морено Алекс не смог попасть в створ ударом издали
66'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
65'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
65'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
64'
Комесанья Санти нарушает правила. Майкл Сантос пострадал
64'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
63'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
62'
Омеруо Кеннет из команды Леганес в офсайде
62'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Абдулайе Ба наказан за толчок Майкл Сантос
61'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
61'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
60'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
60'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
60'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
60'
Оскар Родригес не смог попасть в створ ударом издали
59'
Удар от ворот произведет Леганес
Офсайд
59'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано в офсайде
59'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Райо Вальекано контролирует мяч.
58'
Медран Альваро нанес удар головой, но Куэльяр Иван спокойно отбил мяч.
58'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
58'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.
57'
Гарсия Альваро III из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
57'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
57'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
56'
Шанс! Каррильо Гидо из команды Леганес пробил головой, но мимо
Угловой
56'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
56'
Трехо Оскар предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
55'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой справа.
55'
Контроль мяча: [team1]: 46%, [team2]: 54%.
55'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Желтая карточка
55'
Судья подбегает и показывает Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отложенную желтую карточку за фол.
55'
Тарин Родриго из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
55'
Адвинкула Луис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сильва Хонатан из команды Леганес навешивает в штрафную с рикошетом.
54'
Майкл Сантос нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
54'
Леганес начинает контратаку
54'
Амат Хорди из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
54'
Эмбарба Адриан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
53'
Сильва Хонатан делает подножку сопернику.
53'
Райо Вальекано контролирует мяч.
53'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Эмбарба Адриан из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
52'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
52'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой слева.
52'
Тарин Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
51'
Райо Вальекано контролирует мяч.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
50'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
50'
Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Эмбарба Адриан
49'
Тактическая замена. Бебе Тьягу уходит с поля и его заменяет Гарсия Альваро III
49'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Сильва Хонатан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Назначен штрафной. Пострадал Майкл Сантос, его свалил Амат Хорди.
48'
Райо Вальекано контролирует мяч.
47'
Леганес контролирует мяч.
46'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
46'
Сегодняшная посещаемость составляет 11539 болельщиков
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Леганес играла лучше в этом тайме.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
48'
Оскар Родригес нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Майкл Сантос из команды Леганес делает пас партнеру.
48'
Отличные скиллы показывает Майкл Сантос, обводя своих соперников
47'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
47'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Леганес имеет хороший шанс забить.
46'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
46'
Омеруо Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
Фол, нарушение
45'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
45'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
Фол, нарушение
44'
Бебе Тьягу задерживает мяч рукой
44'
Матч возобновлен
Желтая карточка
43'
Оскар Родригес грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
Желтая карточка
43'
Медран Альваро грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
43'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
Фол, нарушение
43'
Оскар Родригес задерживает мяч рукой
43'
Опасность! Перес Рубен из команды Леганес отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
42'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
42'
Каррильо Гидо наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!
42'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Угловой
42'
Оскар Родригес из команды Леганес подал угловой слева.
41'
Адвинкула Луис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
40'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
40'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
40'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
40'
Куэльяр Иван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Плохо сыграл Перес Рубен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Медран Альваро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
38'
Омеруо Кеннет из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
38'
Райо Вальекано контролирует мяч.
37'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
37'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Оскар Родригес из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
37'
Весга Микель нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Леганес начинает контратаку
36'
Удар от ворот произведет Леганес
36'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
35'
Райо Вальекано контролирует мяч.
35'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
Офсайд
34'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
34'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
34'
Леганес начинает контратаку
34'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
34'
Леганес контролирует мяч.
34'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Куэльяр Иван взял и забрал мяч на выходе
32'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
32'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
31'
Эль-Жар Набиль наказан за толчок Морено Алекс
31'
Леганес контролирует мяч.
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
30'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
30'
Матч возобновлен
29'
Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
29'
Бустинса Унаи получил травму и заменен. Омеруо Кеннет выходит на поле.
Травма, повреждение
28'
Ох, нехорошо это выглядит. Бустинса Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
28'
Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано поставил подножку. Пострадал Оскар Родригес
27'
Сиовас Димитрис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
27'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Удар от ворот произведет Леганес
26'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано делает неудачный навес.
25'
Каррильо Гидо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Угловой
25'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано разыграл угловой с левого угла.
25'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
25'
Тарин Родриго предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Майкл Сантос нанес удар издали, а Гарсия Альберто отбил его обратно в игру!
24'
Майкл Сантос из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
23'
Сильва Хонатан из команды Леганес делает неудачный навес.
23'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
22'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Рауль де Томас из команды Райо Вальекано сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
22'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
22'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано делает передачу одноклубнику.
Угловой
22'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано подал угловой справа.
21'
Какута Гаэль из команды Райо Вальекано делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Бебе Тьягу нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Контроль мяча: [team1]: 65%, [team2]: 35%.
20'
Перес Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Морено Алекс из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
20'
Весга Микель нарушает правила. Медран Альваро пострадал
20'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
19'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
19'
Как он промахнулся? Майкл Сантос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
19'
Эль-Жар Набиль разрезает оборону соперника отличным пасом
19'
Райо Вальекано контролирует мяч.
19'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
19'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
18'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Абдулайе Ба из команды Райо Вальекано.
18'
Сильва Хонатан из команды Леганес плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
18'
Оскар Родригес из команды Леганес делает пас партнеру.
17'
Абдулайе Ба выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
17'
Куэльяр Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Комесанья Санти делает скидку назад вдоль ворот
16'
Сильва Хонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Голкипер мог бы сыграть и получше
15'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
15'
Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
15'
Тарин Родриго из команды Леганес играет слишком грубо. Бебе Тьягу оказался на газоне.
Травма, повреждение
15'
Бустинса Унаи возвращается на поле.
15'
Контроль мяча: [team1]: 68%, [team2]: 32%.
14'
Майкл Сантос сделал результативную передачу.
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Каррильо Гидо изменил счет на табло!
14'
Майкл Сантос из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
14'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
14'
Каррильо Гидо из команды Леганес сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
13'
Игрок из команды Леганес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
13'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
13'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Бустинса Унаи получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
12'
Бустинса Унаи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
12'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
12'
Трехо Оскар из команды Райо Вальекано опасно и грубо сыграл. Бустинса Унаи пострадал.
12'
Райо Вальекано начинает контратаку
11'
Райо Вальекано контролирует мяч.
11'
Отличный пас сделал Адвинкула Луис из команды Райо Вальекано. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Фол, нарушение
10'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес опасно и грубо сыграл. Трехо Оскар пострадал.
10'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 69%, [team2]: 31%.
10'
Леганес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
9'
Леганес контролирует мяч.
Офсайд
8'
Майкл Сантос из команды Леганес в офсайде
8'
Перес Рубен делает длинную передачу вперед
8'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
8'
Амат Хорди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сильва Хонатан из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Адвинкула Луис наказан за толчок Оскар Родригес
7'
Леганес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
6'
Удар от ворот произведет Райо Вальекано
5'
Сиовас Димитрис из команды Леганес делает неудачный навес.
5'
Перес Рубен из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Оскар Родригес из команды Леганес разыграл угловой с левого угла.
5'
Оскар Родригес пробил со штрафного прямо в стенку
5'
Контроль мяча: [team1]: 70%, [team2]: 30%.
Фол, нарушение
4'
Комесанья Санти из команды Райо Вальекано играет слишком грубо. Эль-Жар Набиль оказался на газоне.
4'
Какута Гаэль ошибается в защите.
4'
Гарсия Альберто взял и забрал мяч на выходе
3'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Медран Альваро из команды Райо Вальекано в офсайде
3'
Бустинса Унаи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано отправил кросс в штрафную...
3'
Бебе Тьягу из команды Райо Вальекано делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Леганес контролирует мяч.
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес пасует в штрафную, но Гарсия Альберто выходит и ловит мяч.
2'
Эль-Жар Набиль из команды Леганес идет с мячом вперед на обострение...
2'
Морено Алекс ошибается в защите.
1'
Оскар Родригес из команды Леганес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Райо Вальекано вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Леганес начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Butarque. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Леганес 1:0 Райо Вальекано
Леганес
74% (128)
Ничья:
20.2% (35)
Райо Вальекано
5.8% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Леганес:
38.7% (67)
Леганес:
28.9% (50)
Ничья:
16.8% (29)
Леганес:
4% (7)
Райо Вальекано:
3.5% (6)
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