Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис

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Стадион: Ванда Метрополитано
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Атлетико М (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 03.10.2018 Атлетико М 3:1 Брюгге ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 25.09.2018 Атлетико М 3:0 Уэска П
- 22.09.2018 Хетафе 0:2 Атлетико М П
- 18.09.2018 Монако 1:2 Атлетико М ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетико М 1:1 Эйбар П
- 01.09.2018 Сельта 2:0 Атлетико М П
- 25.08.2018 Атлетико М 1:0 Райо Вальекано П
- 20.08.2018 Валенсия 1:1 Атлетико М П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 08.08.2018 Кальяри 0:1 Атлетико М ТМК
- 05.08.2018 Штуттгарт 1:1 Атлетико М ТМК
- 30.07.2018 ПСЖ 3:2 Атлетико М КЧ
- 26.07.2018 Атлетико М 1:1 Арсенал КЧ
- 20.05.2018 Атлетико М 2:2 Эйбар П
- 16.05.2018 Марсель 0:3 Атлетико М ЛЕ
- 12.05.2018 Хетафе 0:1 Атлетико М П
- 06.05.2018 Атлетико М 0:2 Эспаньол П
- 03.05.2018 Атлетико М 1:0 Арсенал ЛЕ
Бетис (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 04.10.2018 Бетис 3:0 Дюделанж ЛЕ
- 30.09.2018 Бетис 1:0 Леганес П
- 27.09.2018 Жирона 0:1 Бетис П
- 23.09.2018 Бетис 2:2 Атлетик Б П
- 20.09.2018 Олимпиакос 0:0 Бетис ЛЕ
- 15.09.2018 Валенсия 0:0 Бетис П
- 05.09.2018 Мерида 0:4 Бетис ТМК
- 02.09.2018 Бетис 1:0 Севилья П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Бетис 4:0 Лас-Пальмас ТМК
- 09.08.2018 Фрозиноне 1:3 Бетис ТМК
- 04.08.2018 Кардифф Сити 1:2 Бетис ТМК
- 03.08.2018 Борнмут 0:2 Бетис ТМК
- 28.07.2018 Бетис 2:2 Лилль ТМК
- 25.07.2018 Марсель 2:3 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Вулверхэмптон 0:0 Бетис ТМК
- 22.07.2018 Боруссия М 3:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Рот-Вайсс Эссен 1:2 Бетис ТМК
- 21.07.2018 Хаддерсфилд Таун 0:2 Бетис ТМК
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 2
Бетис: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 12
- 22.04.2018 Атлетико М 0:0 Бетис Примера
- 10.12.2017 Бетис 0:1 Атлетико М Примера
- 14.05.2017 Бетис 1:1 Атлетико М Примера
- 14.01.2017 Атлетико М 1:0 Бетис Примера
- 02.04.2016 Атлетико М 5:1 Бетис Примера
- 22.11.2015 Бетис 0:1 Атлетико М Примера
- 15.08.2015 Атлетико М 3:0 Бетис Товарищеские матчи. Клубы
- 23.03.2014 Бетис 0:2 Атлетико М Примера
- 28.10.2013 Атлетико М 5:0 Бетис Примера
- 04.02.2013 Атлетико М 1:0 Бетис Примера
- 24.01.2013 Бетис 1:1 Атлетико М Кубок Короля
- 18.01.2013 Атлетико М 2:0 Бетис Кубок Короля
- 26.09.2012 Бетис 2:4 Атлетико М Примера
- 29.04.2012 Бетис 2:2 Атлетико М Примера
- 18.12.2011 Атлетико М 0:2 Бетис Примера
- 03.05.2009 Бетис 0:2 Атлетико М Примера
- 14.12.2008 Атлетико М 2:0 Бетис Примера
- 19.04.2008 Атлетико М 1:3 Бетис Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 5
|12
|6.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|17.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - БетисДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 11 минут.
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Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Атлетико М
89.7% (61)
Ничья:
5.9% (4)
Бетис
4.4% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Атлетико М:
44.1% (30)
1:0 Атлетико М:
23.5% (16)
2:1 Атлетико М:
13.2% (9)
3:1 Атлетико М:
4.4% (3)
1:1 Ничья:
4.4% (3)
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