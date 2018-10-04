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Стадион:
Атлетико М
 
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Бетис
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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Бетис

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 11 минут.
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:
Прогнозы на матч Атлетико М - Бетис
Атлетико М
89.7% (61)
Ничья:
5.9% (4)
Бетис
4.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Атлетико М:
44.1% (30)
Атлетико М:
23.5% (16)
Атлетико М:
13.2% (9)
Атлетико М:
4.4% (3)
Ничья:
4.4% (3)
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