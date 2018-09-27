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Алавес
 
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Реал Мадрид
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид

До начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 57 минут.
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:
Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
Алавес
4.8% (3)
Ничья:
3.2% (2)
Реал Мадрид
92.1% (58)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
36.5% (23)
Реал Мадрид:
22.2% (14)
Реал Мадрид:
14.3% (9)
Реал Мадрид:
6.3% (4)
Реал Мадрид:
6.3% (4)
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