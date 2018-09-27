Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал Мадрид

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Алавес (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.09.2018 Леванте 2:1 Алавес П
- 27.09.2018 Алавес 1:1 Хетафе П
- 22.09.2018 Райо Вальекано 1:5 Алавес П
- 16.09.2018 Вальядолид 0:1 Алавес П
- 07.09.2018 Алавес 0:1 Реал Сосьедад ТМК
- 07.09.2018 Алавес 0:0 Сошо ТМК
- 02.09.2018 Алавес 2:1 Эспаньол П
- 25.08.2018 Алавес 0:0 Бетис П
- 18.08.2018 Барселона 3:0 Алавес П
- 11.08.2018 Уэска 2:1 Алавес ТМК
- 08.08.2018 Реал Сосьедад 1:2 Алавес ТМК
- 04.08.2018 Алавес 1:0 Реал Овьедо ТМК
- 04.08.2018 Алавес 1:0 Вальядолид ТМК
- 01.08.2018 Нумансия 3:1 Алавес ТМК
- 28.07.2018 Алавес 1:1 Алькоркон ТМК
- 25.07.2018 Леганес 1:1 Алавес ТМК
- 21.07.2018 Логроньес 1:1 Алавес ТМК
- 18.07.2018 Расинг 0:0 Алавес ТМК
- 19.05.2018 Севилья 1:0 Алавес П
- 12.05.2018 Алавес 3:1 Атлетик Б П
Реал Мадрид (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
- 01.05.2018 Реал Мадрид 2:2 Бавария ЛЧ
Последние игры между собой
Алавес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Реал Мадрид: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
- 24.02.2018 Реал Мадрид 4:0 Алавес Примера
- 23.09.2017 Алавес 1:2 Реал Мадрид Примера
- 02.04.2017 Реал Мадрид 3:0 Алавес Примера
- 29.10.2016 Алавес 1:4 Реал Мадрид Примера
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 8
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 6
|14
|3.
|Севилья
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|16 - 7
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 4
|12
|5.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|5 - 5
|12
|6.
|Алавес
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|7.
|Эспаньол
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|8.
|Сельта
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|12 - 10
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Жирона
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|12.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 4
|8
|13.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|9 - 10
|8
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|5 - 6
|8
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|11 - 14
|7
|17.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|18.
|Райо Вальекано
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 17
|5
|20.
|Леганес
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 12
|4
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Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Реал МадридДо начала игры, которая состоится 06.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 57 минут.
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Прогнозы на матч Алавес - Реал Мадрид
Алавес
4.8% (3)
Ничья:
3.2% (2)
Реал Мадрид
92.1% (58)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Реал Мадрид:
36.5% (23)
0:2 Реал Мадрид:
22.2% (14)
1:3 Реал Мадрид:
14.3% (9)
0:3 Реал Мадрид:
6.3% (4)
0:1 Реал Мадрид:
6.3% (4)
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