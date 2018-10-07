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  4. Испания
  5. Примера
Стадион:
Эспаньол
1:1
Второй тайм: 72'
Вильярреал
0'
5' Желтая карточка
Давид Лопес
1:0
7' Гол
Перес Эрнан
33' Желтая карточка
Miguelon
1:1
45' Гол
Экамби Карл Токо
45' Желтая карточка
Эрмосо Марио
48' Желтая карточка
Фунес Мори
72'
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Второй тайм
72'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
71'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
71'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
Угловой
70'
Рока Марк из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
70'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Фунес Мори
67'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
66'
Удар от ворот произведет Эспаньол
65'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
65'
Коста Хауме из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Гранеро Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
63'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Фунес Мори из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
63'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
62'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает пас партнеру.
62'
Вильярреал начинает контратаку
62'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
62'
Лаюн Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Вильярреал начинает контратаку
61'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
60'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
60'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
Эспаньол контролирует мяч.
59'
Удар от ворот произведет Вильярреал
59'
Какой промах! Дардер Серхи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
58'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Дидак Вилья пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
56'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Офсайд
55'
Перес Эрнан из команды Эспаньол в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
Удар от ворот произведет Вильярреал
54'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
54'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Эспаньол контролирует мяч.
52'
Удар от ворот произведет Вильярреал
52'
ШАНС! Хави Лопеc нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Удар от ворот произведет Эспаньол
51'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
50'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Вильярреал начинает контратаку
Угловой
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
49'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
48'
Фунес Мори получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
48'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
47'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
47'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
46'
Эспаньол контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Матч возобновлен
Желтая карточка
48'
Рефери не любит споров - именно за это Эрмосо Марио сейчас получил желтую
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
46'
Фунес Мори сделал результативную передачу.
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
45'
Коста Хауме мяч отрикошетил от ворот
45'
Плохо сыграл Эрмосо Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Угловой
45'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
45'
Тригерос Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фунес Мори мяч отрикошетил от ворот
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
44'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
43'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
43'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
43'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Коста Хауме и Экамби Карл Токо из команды Вильярреал.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
42'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
41'
Хави Лопеc нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
40'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
39'
Иглесиас Борха нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
39'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
39'
Вильярреал контролирует мяч.
39'
Удар от ворот произведет Эспаньол
38'
Шанс! Морено Херард из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
Угловой
38'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
38'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Плохо сыграл Лопес Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
37'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает пас партнеру.
37'
Коста Хауме из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
36'
Удар от ворот произведет Вильярреал
35'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Эрмосо Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Давид Лопес мяч отрикошетил от ворот
Угловой
34'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
34'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Miguelon получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
33'
Miguelon из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
33'
Перес Эрнан из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
Угловой
32'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
32'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Хави Лопеc делает длинную передачу вперед
31'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Удар от ворот произведет Вильярреал
31'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Рока Марк из команды Эспаньол делает передачу одноклубнику.
30'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
30'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
30'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
29'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Асенхо Серхио не удержал его в руках.
29'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
29'
Эспаньол контролирует мяч.
28'
Удар от ворот произведет Вильярреал
28'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
Удар от ворот произведет Эспаньол
27'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
27'
Miguelon из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
26'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал в офсайде
25'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
25'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Лаюн Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
24'
Эспаньол начинает контратаку
24'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
23'
Вильярреал начинает контратаку
23'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
22'
Удар от ворот произведет Вильярреал
Фол, нарушение
22'
Гарсия Серхио задерживает мяч рукой
22'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
22'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Miguelon
21'
Экамби Карл Токо пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
21'
Фунес Мори из команды Вильярреал делает пас партнеру.
20'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
Удар от ворот произведет Вильярреал
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
18'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
17'
Коста Хауме из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
17'
Вильярреал контролирует мяч.
17'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Рока Марк делает длинную передачу вперед
16'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
15'
Вильярреал контролирует мяч.
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
Удар от ворот произведет Вильярреал
15'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
14'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой справа.
14'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Иглесиас Борха должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
14'
Перес Эрнан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
13'
Виктор Руис выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
12'
Вильярреал контролирует мяч.
12'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
Miguelon из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
10'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
После дальнего удара, который нанес Перес Эрнан мяч отбит вратарем
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
Эспаньол контролирует мяч.
9'
Гранеро Эстебан пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
9'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
Вильярреал вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Иглесиас Борха сделал результативную передачу.
Описание гола
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Перес Эрнан из команды команды Эспаньол.
7'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает пас партнеру.
7'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
7'
Эспаньол начинает контратаку
7'
Давид Лопес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
6'
После штрафного удара,который нанес Лаюн Мигель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Желтая карточка
5'
Давид Лопес получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
5'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Виктор Руис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
Хави Лопеc из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Miguelon
4'
Эспаньол контролирует мяч.
3'
Хорошую попытку сделал Иглесиас Борха. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Матч возобновлен
2'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
2'
Вильярреал контролирует мяч.
2'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Вильярреал
Эспаньол
40.4% (69)
Ничья:
43.3% (74)
Вильярреал
16.4% (28)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
35.7% (61)
Эспаньол:
24% (41)
Эспаньол:
12.9% (22)
Вильярреал:
9.9% (17)
Ничья:
3.5% (6)
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