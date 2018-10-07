Стадион: Корнелья-Эль Прат
1:1
Второй тайм: 72'
5' Желтая карточкаДавид Лопес
1:0
7' ГолПерес Эрнан
33' Желтая карточкаMiguelon
1:1
45' ГолЭкамби Карл Токо
45' Желтая карточкаЭрмосо Марио
48' Желтая карточкаФунес Мори
Попробуйте мобильную версию этой трансляции
Второй тайм
72'
Дардер Серхи не смог попасть в створ ударом издали
71'
ШАНС! Гарсия Серхио нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает пас партнеру.
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
70'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
69'
68'
Судья сигнализирует, что Дидак Вилья из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Фунес Мори
67'
Тактическая замена. Экамби Карл Токо уходит с поля и его заменяет Бакка Карлос
66'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Мелендо Оскар
66'
65'
Тактическая замена. Гранеро Эстебан уходит с поля и его заменяет Мелендо Оскар
65'
Коста Хауме из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
65'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
65'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
64'
Гранеро Эстебан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
63'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
63'
Фунес Мори из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
63'
63'
62'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал делает пас партнеру.
62'
62'
Дардер Серхи из команды Эспаньол сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
62'
62'
Лаюн Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
61'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
60'
60'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает неудачный навес.
60'
Контроль мяча: [team1]: 54%, [team2]: 46%.
59'
59'
59'
Какой промах! Дардер Серхи имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
58'
58'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
57'
Дидак Вилья пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
56'
56'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
55'
Перес Эрнан из команды Эспаньол в офсайде
55'
Контроль мяча: [team1]: 53%, [team2]: 47%.
54'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
54'
54'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
54'
53'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
53'
Давид Лопес из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
52'
52'
ШАНС! Хави Лопеc нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
51'
ШАНС! Форнальс Пабло нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судья сигнализирует, что Гранеро Эстебан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Тригерос Мануэль
50'
50'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
49'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
49'
Морено Херард из команды Вильярреал сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
49'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с левого угла.
49'
Виктор Руис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
48'
Фунес Мори получил желтую карточку от судьи
48'
Фунес Мори из команды Вильярреал играет слишком грубо. Дардер Серхи оказался на газоне.
47'
47'
47'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
48'
Матч возобновлен
48'
Рефери не любит споров - именно за это Эрмосо Марио сейчас получил желтую
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
47'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
46'
Фунес Мори сделал результативную передачу.
46'
Г О О О О Л - Экамби Карл Токо изменил счет на табло!
45'
Коста Хауме мяч отрикошетил от ворот
45'
Плохо сыграл Эрмосо Марио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
45'
45'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал разыграл угловой с левого угла.
45'
Тригерос Мануэль нанес удар, но тот был заблокирован.
45'
Фунес Мори мяч отрикошетил от ворот
45'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
44'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
44'
Коста Хауме выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
43'
Гарсия Серхио мяч отрикошетил от ворот
43'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает пас партнеру.
43'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
43'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Коста Хауме и Экамби Карл Токо из команды Вильярреал.
42'
Судья сигнализирует, что Морено Херард из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Дидак Вилья
42'
41'
41'
Хави Лопеc нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
40'
Перес Эрнан из команды Эспаньол делает навес прямо в штрафную.
40'
Хави Лопеc из команды Эспаньол делает пас партнеру.
40'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
40'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол подал угловой слева.
39'
Иглесиас Борха нанес удар издали, а Асенхо Серхио отбил его обратно в игру!
39'
39'
39'
38'
Шанс! Морено Херард из команды Вильярреал пробил головой, но мимо
38'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал подал угловой справа.
38'
Дидак Вилья предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
38'
Форнальс Пабло нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Плохо сыграл Лопес Диего - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
37'
37'
37'
Коста Хауме из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
36'
36'
35'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Эрмосо Марио нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
35'
Давид Лопес мяч отрикошетил от ворот
34'
34'
Морено Херард предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Гранеро Эстебан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
33'
Miguelon получил желтую карточку от судьи
33'
Miguelon из команды Вильярреал играет слишком грубо. Гарсия Серхио оказался на газоне.
33'
Перес Эрнан из команды Эспаньол навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
33'
32'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
32'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол разыграл угловой с правого угла.
32'
Альваро Гонсалес предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Хави Лопеc делает длинную передачу вперед
31'
Дардер Серхи из команды Эспаньол делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
30'
Альваро Гонсалес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Гранеро Эстебан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
30'
30'
29'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
29'
Иглесиас Борха нанес удар, мяч был парирован, но Асенхо Серхио не удержал его в руках.
29'
Перес Эрнан из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
29'
28'
28'
Дидак Вилья из команды Эспаньол навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
28'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
27'
27'
Фунес Мори не смог попасть в створ ударом издали
27'
Miguelon из команды Вильярреал навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
26'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал в офсайде
25'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал отправил кросс в штрафную...
25'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
25'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
25'
25'
Лаюн Мигель нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Судья сигнализирует, что Перес Эрнан из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Форнальс Пабло
24'
Судья сигнализирует, что Тригерос Мануэль из команды Вильярреал поставил подножку. Пострадал Хави Лопеc
24'
Эспаньол начинает контратаку
24'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
23'
Морено Херард из команды Вильярреал делает пас партнеру.
23'
23'
22'
22'
Гарсия Серхио задерживает мяч рукой
22'
Дардер Серхи из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
22'
Форнальс Пабло из команды Вильярреал делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
21'
Судья сигнализирует, что Гарсия Серхио из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Miguelon
21'
Экамби Карл Токо пробует нанести удар издали, но Лопес Диего держит все под контролем
21'
Фунес Мори из команды Вильярреал делает пас партнеру.
20'
Эрмосо Марио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
20'
20'
Матч возобновлен
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
ШАНС! Иглесиас Борха нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
18'
Вильярреал вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
17'
Лопес Диего взял и забрал мяч на выходе
17'
17'
17'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
17'
Рока Марк делает длинную передачу вперед
16'
16'
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
15'
15'
Фунес Мори выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
Асенхо Серхио не дал случится голу! Иглесиас Борха должен был забивать, но Асенхо Серхио сделал отличный сейв
14'
Перес Эрнан из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
13'
13'
13'
12'
12'
Экамби Карл Токо из команды Вильярреал сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Дардер Серхи из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Коста Хауме
10'
Эспаньол вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
После дальнего удара, который нанес Перес Эрнан мяч отбит вратарем
10'
Контроль мяча: [team1]: 49%, [team2]: 51%.
10'
9'
Гранеро Эстебан пробует нанести удар издали, но Асенхо Серхио держит все под контролем
9'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
9'
7'
Иглесиас Борха сделал результативную передачу.
7'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Перес Эрнан из команды команды Эспаньол.
7'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол делает пас партнеру.
7'
Иглесиас Борха из команды Эспаньол идет с мячом вперед на обострение...
7'
Эспаньол начинает контратаку
7'
7'
Лаюн Мигель из команды Вильярреал подал угловой слева.
6'
После штрафного удара,который нанес Лаюн Мигель мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
5'
Давид Лопес получил желтую карточку от судьи
5'
Судья сигнализирует, что Давид Лопес из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Экамби Карл Токо
5'
Гарсия Серхио нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
Плохо сыграл Виктор Руис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
5'
5'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
5'
Иглесиас Борха нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Судья сигнализирует, что Иглесиас Борха из команды Эспаньол поставил подножку. Пострадал Miguelon
4'
3'
Хорошую попытку сделал Иглесиас Борха. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Гарсия Серхио из команды Эспаньол сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
3'
3'
Матч возобновлен
2'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
2'
2'
Дидак Вилья из команды Эспаньол отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Эспаньол вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Вильярреал начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на RCDE Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Эспаньол 1:1 Вильярреал
Эспаньол
40.4% (69)
Ничья:
43.3% (74)
Вильярреал
16.4% (28)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
35.7% (61)
1:0 Эспаньол:
24% (41)
2:1 Эспаньол:
12.9% (22)
1:2 Вильярреал:
9.9% (17)
2:2 Ничья:
3.5% (6)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация