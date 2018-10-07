Стадион: Хосе Сорилья Зрители: 17300
1:0
Конец матча
6' Желтая карточкаMichel Herrero
13' Желтая карточкаГюрлер Сердар
27' Желтая карточкаСемеду Рубен
1:0
28' ГолАлькарас Рубен
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Этчейта Хавьер задерживает мяч рукой
95'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
94'
94'
Шанс! Лонго Самуэле из команды Уэска пробил головой, но мимо
94'
93'
93'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой слева.
93'
Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
92'
Лонго Самуэле нанес удар головой, но Масип Хорди спокойно отбил мяч.
91'
91'
91'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Лонго Самуэле из команды Уэска делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
90'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
90'
90'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
89'
88'
88'
88'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
87'
Судья сигнализирует, что Састре Льюис из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Суарес Леонардо
86'
Отличные скиллы показывает Суарес Леонардо, обводя своих соперников
86'
86'
86'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
85'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид делает неудачный навес.
84'
84'
Матч возобновлен
84'
Чоп Дуйе получил травму и заменен. Борха Фернандес выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
82'
Мичель из команды Вальядолид в офсайде
82'
82'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Лонго Самуэле из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Алькарас Рубен пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
80'
Мичель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
80'
Семеду Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Ануар Туами из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Мичель из команды Вальядолид делает пас партнеру.
79'
78'
78'
Как он промахнулся? Семеду Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
78'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
78'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид играет слишком грубо. Гомес Мойсес II оказался на газоне.
77'
Феррейро Давид наказан за толчок Мойано Хави
77'
Плохо сыграл Мойано Хави - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Хорошую попытку сделал Чоп Дуйе. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Отличные скиллы показывает Чоп Дуйе, обводя своих соперников
76'
75'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
74'
72'
Лонго Самуэле из команды Уэска в офсайде
72'
72'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
71'
Тактическая замена. Агилера Хуан уходит с поля и его заменяет Лонго Самуэле
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
70'
Агилера Хуан из команды Уэска подал угловой справа.
69'
Кучо Эрнандес мяч отрикошетил от ворот
69'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает пас партнеру.
69'
68'
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мирамон Хорхе из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Суарес Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
67'
Судья сигнализирует, что Ануар Туами из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Агилера Хуан
66'
66'
Шанс! Гальяр Алехандро из команды Уэска пробил головой, но мимо
66'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
65'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
64'
64'
Тактическая замена. Пулидо Хорхе уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
63'
Тактическая замена. Унал Энес уходит с поля и его заменяет Ануар Туами
63'
Састре Льюис не смог попасть в створ ударом издали
63'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает пас партнеру.
63'
62'
Опасность! Гальяр Алехандро из команды Уэска отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
62'
62'
61'
60'
Семеду Рубен из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Калеро Фернандо заработал фол
60'
Агилера Хуан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
60'
Алькарас Рубен наказан за толчок Агилера Хуан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Мойано Хави бьет ножницами в створ ворот, но Йованович Александар II не дал случится отличному голу!
59'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
59'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
59'
Мичель из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
58'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
58'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
58'
57'
57'
Тактическая замена. Гюрлер Сердар уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
56'
56'
56'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
55'
54'
54'
54'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
53'
53'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Матч возобновлен
52'
Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
51'
Суарес Леонардо забил ударом головой, но гол не был засчитан
51'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...
50'
Начо Мартинес из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
50'
50'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
49'
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49'
Хорошую попытку сделал Гюрлер Сердар. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
49'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
47'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
47'
47'
Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
47'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
46'
Начо Мартинес делает длинную передачу вперед
46'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
45'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
43'
43'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Пулидо Хорхе делает длинную передачу вперед
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
42'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
42'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
41'
40'
40'
40'
Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
39'
39'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
38'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
37'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
37'
Этчейта Хавьер наказан за толчок Чоп Дуйе
36'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
36'
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
34'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид в офсайде
34'
33'
33'
32'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
32'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
31'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
31'
31'
Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо
31'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
30'
28'
Г О О О О Л Алькарас Рубен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
27'
Семеду Рубен получил желтую карточку от судьи
27'
Безумный фол. Семеду Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Суарес Тони
27'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
26'
Алькарас Рубен наказан за толчок Гюрлер Сердар
26'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
25'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
25'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
24'
Как он промахнулся? Чоп Дуйе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Мичель из команды Вальядолид делает отличный кросс...
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Суарес Леонардо
22'
21'
21'
20'
20'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
19'
18'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
17'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
17'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
15'
Йованович Александар II ошибается в защите.
15'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
15'
Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
13'
Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи
13'
Гюрлер Сердар совершил серьезный фол, на грани карточки
13'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
12'
Унал Энес задерживает мяч рукой
12'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
12'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
12'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
11'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
Гюрлер Сердар из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
9'
8'
8'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
7'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Мичель получил желтую карточку от судьи
6'
Безумный фол. Мичель грубо играет против соперника. Пострадал Састре Льюис
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
4'
Мойано Хави из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
4'
Феррейро Давид наказан за толчок Мойано Хави
4'
Судья сигнализирует, что Састре Льюис из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
3'
3'
3'
3'
2'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Уэска начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Уэска
Вальядолид
90% (153)
Ничья:
8.8% (15)
Уэска
1.2% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Вальядолид:
43.5% (74)
2:1 Вальядолид:
21.8% (37)
2:0 Вальядолид:
18.8% (32)
1:1 Ничья:
8.2% (14)
3:1 Вальядолид:
2.4% (4)
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