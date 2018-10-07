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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 17300
Вальядолид
1:0
Конец матча
Уэска
0'
6' Желтая карточка
Michel Herrero
13' Желтая карточка
Гюрлер Сердар
27' Желтая карточка
Семеду Рубен
1:0
28' Гол
Алькарас Рубен
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Фол, нарушение
95'
Этчейта Хавьер задерживает мяч рукой
95'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
94'
Удар от ворот произведет Вальядолид
94'
Шанс! Лонго Самуэле из команды Уэска пробил головой, но мимо
94'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
93'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
Угловой
93'
Гальяр Алехандро из команды Уэска подал угловой слева.
93'
Мойано Хави предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
93'
Кучо Эрнандес нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
92'
Удар от ворот произведет Уэска
92'
Лонго Самуэле нанес удар головой, но Масип Хорди спокойно отбил мяч.
91'
Састре Льюис из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
91'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
91'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
91'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
91'
Лонго Самуэле из команды Уэска делает пас партнеру.
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
Фол, нарушение
90'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
90'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
90'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
89'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
89'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
88'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
88'
Авила Эсекьель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Алькарас Рубен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Састре Льюис из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Суарес Леонардо
86'
Отличные скиллы показывает Суарес Леонардо, обводя своих соперников
86'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
86'
Вальядолид контролирует мяч.
86'
Кучо Эрнандес из команды Уэска делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
85'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
85'
Удар от ворот произведет Уэска
85'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид делает неудачный навес.
84'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
84'
Матч возобновлен
84'
Чоп Дуйе получил травму и заменен. Борха Фернандес выходит на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Вальядолид начинает контратаку
83'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Офсайд
82'
Мичель из команды Вальядолид в офсайде
82'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
82'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
81'
Лонго Самуэле из команды Уэска опасно и грубо сыграл. Алькарас Рубен пострадал.
80'
Контроль мяча: [team1]: 43%, [team2]: 57%.
80'
Удар от ворот произведет Уэска
Угловой
80'
Мичель навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
80'
Семеду Рубен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Ануар Туами из команды Вальядолид плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
80'
Мичель из команды Вальядолид делает пас партнеру.
79'
Вальядолид начинает контратаку
78'
Удар от ворот произведет Вальядолид
78'
Как он промахнулся? Семеду Рубен имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
78'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
78'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Антонио Ангуло Хесус из команды Вальядолид играет слишком грубо. Гомес Мойсес II оказался на газоне.
Фол, нарушение
77'
Феррейро Давид наказан за толчок Мойано Хави
77'
Плохо сыграл Мойано Хави - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
76'
Авила Эсекьель из команды Уэска навешивает в штрафную с рикошетом.
76'
Хорошую попытку сделал Чоп Дуйе. Удар в створ, но вратарь начеку
76'
Отличные скиллы показывает Чоп Дуйе, обводя своих соперников
76'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
75'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Этчейта Хавьер из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
75'
Контроль мяча: [team1]: 44%, [team2]: 56%.
75'
Мойано Хави выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
74'
Уэска контролирует мяч.
Фол, нарушение
72'
Лонго Самуэле из команды Уэска в офсайде
72'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
72'
Тактическая замена. Суарес Тони уходит с поля и его заменяет Антонио Ангуло Хесус
71'
Тактическая замена. Агилера Хуан уходит с поля и его заменяет Лонго Самуэле
70'
Контроль мяча: [team1]: 45%, [team2]: 55%.
70'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
Угловой
70'
Агилера Хуан из команды Уэска подал угловой справа.
69'
Кучо Эрнандес мяч отрикошетил от ворот
69'
Гальяр Алехандро из команды Уэска делает пас партнеру.
69'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
68'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
68'
Матч возобновлен
68'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
67'
Мирамон Хорхе из команды Уэска сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Суарес Тони выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Ануар Туами из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Агилера Хуан
66'
Удар от ворот произведет Вальядолид
66'
Шанс! Гальяр Алехандро из команды Уэска пробил головой, но мимо
66'
Кучо Эрнандес из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
65'
Контроль мяча: [team1]: 47%, [team2]: 53%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гомес Мойсес II
64'
Удар от ворот произведет Вальядолид
64'
Тактическая замена. Пулидо Хорхе уходит с поля и его заменяет Кучо Эрнандес
63'
Тактическая замена. Унал Энес уходит с поля и его заменяет Ануар Туами
63'
Састре Льюис не смог попасть в створ ударом издали
63'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает пас партнеру.
63'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
62'
Опасность! Гальяр Алехандро из команды Уэска отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
62'
Уэска контролирует мяч.
62'
Вальядолид начинает контратаку
62'
Уэска контролирует мяч.
61'
Удар от ворот произведет Уэска
Фол, нарушение
60'
Семеду Рубен из команды Уэска толкнул локтем оппонента. Это Калеро Фернандо заработал фол
60'
Агилера Хуан из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
60'
Алькарас Рубен наказан за толчок Агилера Хуан
60'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
59'
Мойано Хави бьет ножницами в створ ворот, но Йованович Александар II не дал случится отличному голу!
Угловой
59'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
59'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
59'
Мичель из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
58'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
58'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
58'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
58'
Вальядолид контролирует мяч.
57'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
57'
Тактическая замена. Гюрлер Сердар уходит с поля и его заменяет Гальяр Алехандро
56'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
56'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
56'
Калеро Фернандо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Састре Льюис из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
55'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
55'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Мирамон Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
54'
Кико Франсиско выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Састре Льюис из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Суарес Тони из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Пулидо Хорхе
53'
Удар от ворот произведет Вальядолид
53'
Феррейро Давид из команды Уэска навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
52'
Матч возобновлен
Офсайд
52'
Начо Мартинес из команды Вальядолид в офсайде
52'
Рефери остановил игру и посмотрит видеоповтор эпизода.
51'
Начо Мартинес сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
Суарес Леонардо забил ударом головой, но гол не был засчитан
51'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный кросс...
50'
Начо Мартинес из команды Вальядолид идет с мячом вперед на обострение...
50'
Вальядолид начинает контратаку
50'
Этчейта Хавьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
49'
Сегодняшная посещаемость составляет 17300 болельщиков
49'
Хорошую попытку сделал Гюрлер Сердар. Удар в створ, но вратарь начеку
49'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
49'
Гомес Мойсес II из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
47'
Авила Эсекьель задерживает мяч рукой
47'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
47'
Авила Эсекьель пробует нанести удар издали, но Масип Хорди держит все под контролем
47'
Гюрлер Сердар из команды Уэска делает передачу одноклубнику.
46'
Начо Мартинес делает длинную передачу вперед
46'
Уэска контролирует мяч.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Уэска контролирует мяч.
45'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид отдал передачу, которая была заблокирована.
45'
Вальядолид начинает контратаку
45'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
45'
Уэска контролирует мяч.
43'
Удар от ворот произведет Вальядолид
43'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Пулидо Хорхе делает длинную передачу вперед
42'
Матч возобновлен
42'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
42'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
42'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
41'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
41'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
40'
Масип Хорди взял и забрал мяч на выходе
40'
Пулидо Хорхе из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
40'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
40'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
39'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Авила Эсекьель из команды Уэска делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
38'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
38'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
38'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
37'
Опасность! Начо Мартинес из команды Вальядолид отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
Фол, нарушение
37'
Этчейта Хавьер наказан за толчок Чоп Дуйе
Офсайд
36'
Унал Энес из команды Вальядолид в офсайде
36'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
35'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
35'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
35'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
Офсайд
34'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид в офсайде
34'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
33'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
33'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
32'
Мирамон Хорхе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Начо Мартинес из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Пулидо Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
31'
Унал Энес нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Вальядолид начинает контратаку
31'
Удар от ворот произведет Вальядолид
31'
Шанс! Авила Эсекьель из команды Уэска пробил головой, но мимо
31'
Гомес Мойсес II навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Судья сигнализирует, что Начо Мартинес из команды Вальядолид поставил подножку. Пострадал Гюрлер Сердар
30'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
30'
Уэска контролирует мяч.
30'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
Описание гола
28'
Г О О О О Л Алькарас Рубен закручивает штрафной в сетку! Великолепно
Желтая карточка
27'
Семеду Рубен получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Безумный фол. Семеду Рубен грубо играет против соперника. Пострадал Суарес Тони
27'
Вальядолид имеет хороший шанс забить.
Фол, нарушение
26'
Алькарас Рубен наказан за толчок Гюрлер Сердар
Угловой
26'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой слева.
25'
Алькарас Рубен мяч отрикошетил от ворот
Угловой
25'
Мичель из команды Вальядолид подал угловой справа.
25'
Контроль мяча: [team1]: 52%, [team2]: 48%.
25'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Удар от ворот произведет Уэска
24'
Как он промахнулся? Чоп Дуйе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
24'
Мичель из команды Вальядолид делает отличный кросс...
23'
Матч возобновлен
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Мирамон Хорхе из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Суарес Леонардо
22'
Вальядолид контролирует мяч.
21'
Уэска контролирует мяч.
21'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
20'
Удар от ворот произведет Вальядолид
20'
Авила Эсекьель не смог попасть в створ ударом издали
20'
Контроль мяча: [team1]: 51%, [team2]: 49%.
19'
Уэска контролирует мяч.
19'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
18'
Начо Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Феррейро Давид из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
17'
Семеду Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
17'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
16'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
15'
Йованович Александар II ошибается в защите.
15'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Удар от ворот произведет Уэска
15'
Алькарас Рубен решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Желтая карточка
13'
Гюрлер Сердар получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
13'
Гюрлер Сердар совершил серьезный фол, на грани карточки
13'
Суарес Тони из команды Вальядолид сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
12'
Унал Энес задерживает мяч рукой
12'
Алькарас Рубен из команды Вальядолид делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Суарес Тони из команды Вальядолид отправил кросс в штрафную...
Угловой
12'
Мичель из команды Вальядолид разыграл угловой с левого угла.
12'
Пулидо Хорхе предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
11'
Суарес Леонардо из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
11'
Гюрлер Сердар из команды Уэска направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
10'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
10'
Контроль мяча: [team1]: 50%, [team2]: 50%.
10'
Вальядолид контролирует мяч.
9'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
8'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
8'
Авила Эсекьель нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
7'
Этчейта Хавьер из команды Уэска делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Желтая карточка
6'
Мичель получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
6'
Безумный фол. Мичель грубо играет против соперника. Пострадал Састре Льюис
5'
Контроль мяча: [team1]: 71%, [team2]: 29%.
5'
Чоп Дуйе из команды Вальядолид делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
5'
Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
4'
Мойано Хави из команды Вальядолид навешивает, но мяч уходит за боковую линию.
Фол, нарушение
4'
Феррейро Давид наказан за толчок Мойано Хави
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Састре Льюис из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Алькарас Рубен
3'
Вальядолид контролирует мяч.
3'
Уэска контролирует мяч.
3'
Вальядолид вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
3'
Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
2'
Уэска контролирует мяч.
1'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Вальядолид вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Идеальный солнечный день для футбола
1'
Уэска начинает с центра поля
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Вальядолид 1:0 Уэска
Вальядолид
90% (153)
Ничья:
8.8% (15)
Уэска
1.2% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Вальядолид:
43.5% (74)
Вальядолид:
21.8% (37)
Вальядолид:
18.8% (32)
Ничья:
8.2% (14)
Вальядолид:
2.4% (4)
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Итог Япония. Гонка


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