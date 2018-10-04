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Стадион:
СПАЛ 2013
 
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Интер Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер Милан

До начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 25 минут.
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:
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Интер Милан
СПАЛ 2013
4.3% (3)
Ничья:
8.6% (6)
Интер Милан
87.1% (61)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
38.6% (27)
Интер Милан:
20% (14)
Интер Милан:
17.1% (12)
Ничья:
7.1% (5)
Интер Милан:
4.3% (3)
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