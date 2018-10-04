Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер Милан

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Стадион: Паоло Мацца
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СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 01.10.2018 Сампдория 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 27.09.2018 СПАЛ 2013 0:2 Сассуоло СA
- 22.09.2018 Фиорентина 3:0 СПАЛ 2013 СA
- 17.09.2018 СПАЛ 2013 2:0 Аталанта СA
- 02.09.2018 Торино 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 26.08.2018 СПАЛ 2013 1:0 Парма СA
- 19.08.2018 Болонья 0:1 СПАЛ 2013 СA
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 08.08.2018 Перуджа 0:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 04.08.2018 СПАЛ 2013 2:1 Айнтрахт Фр ТМК
- 01.08.2018 СПАЛ 2013 2:1 Горица ТМК
- 28.07.2018 Лацио 3:0 СПАЛ 2013 ТМК
- 21.07.2018 СПАЛ 2013 2:1 Камподарсего ТМК
- 18.07.2018 СПАЛ 2013 6:1 Анкаран ТМК
- 14.07.2018 СПАЛ 2013 7:1 Тамаи ТМК
- 20.05.2018 СПАЛ 2013 3:1 Сампдория СA
- 13.05.2018 Торино 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.05.2018 СПАЛ 2013 2:0 Беневенто СA
- 29.04.2018 Верона 1:3 СПАЛ 2013 СA
- 21.04.2018 СПАЛ 2013 0:3 Рома СA
Интер Милан (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 03.10.2018 ПСВ 1:2 Интер Милан ЛЧ
- 29.09.2018 Интер Милан 2:0 Кальяри СA
- 25.09.2018 Интер Милан 2:1 Фиорентина СA
- 22.09.2018 Сампдория 0:1 Интер Милан СA
- 18.09.2018 Интер Милан 2:1 Тоттенхэм ЛЧ
- 15.09.2018 Интер Милан 0:1 Парма СA
- 01.09.2018 Болонья 0:3 Интер Милан СA
- 26.08.2018 Интер Милан 2:2 Торино СA
- 19.08.2018 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 11.08.2018 Атлетико М 0:1 Интер Милан КЧ
- 04.08.2018 Интер Милан 1:0 Лион КЧ
- 28.07.2018 Челси 1:1 Интер Милан КЧ
- 24.07.2018 Шеффилд Юнайтед 1:1 Интер Милан ТМК
- 21.07.2018 Интер Милан 3:3 Зенит ТМК
- 18.07.2018 Сьон 2:0 Интер Милан ТМК
- 14.07.2018 Лугано 0:3 Интер Милан ТМК
- 20.05.2018 Лацио 2:3 Интер Милан СA
- 12.05.2018 Интер Милан 1:2 Сассуоло СA
- 06.05.2018 Удинезе 0:4 Интер Милан СA
- 28.04.2018 Интер Милан 2:3 Ювентус СA
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|16 - 5
|21
|2.
|Наполи
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 10
|15
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 5
|13
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 5
|13
|5.
|Сассуоло
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 12
|13
|6.
|Дженоа
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 11
|12
|7.
|Лацио
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|8.
|Сампдория
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 4
|11
|9.
|Рома
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|10.
|Парма
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 8
|10
|11.
|Милан
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 9
|9
|12.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 8
|9
|13.
|Торино
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 7
|9
|14.
|Удинезе
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 8
|8
|15.
|Болонья
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Аталанта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 10
|6
|17.
|Кальяри
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|18.
|Эмполи
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|19.
|Фрозиноне
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|1 - 18
|1
|20.
|Кьево
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 16
|-1
-
Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Интер МиланДо начала игры, которая состоится 07.10.2018, осталось 2 дня 20 часов 25 минут.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Интер Милан
СПАЛ 2013
4.3% (3)
Ничья:
8.6% (6)
Интер Милан
87.1% (61)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
38.6% (27)
0:1 Интер Милан:
20% (14)
0:2 Интер Милан:
17.1% (12)
1:1 Ничья:
7.1% (5)
1:3 Интер Милан:
4.3% (3)
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