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Стадион: Ренцо Барбера
2' Желтая карточкаБудимир Анте
17' Желтая карточкаРайкович Слободан
41' Желтая карточкаТрайковски Александар
41' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
1:0
86' ГолНесторовски Илья
|
2'
41'
86'
1:0
Состав команд
32
Хаас
Николас
10
Бенали
Ахмед
17
Будимир
Анте
Палермо 4-3-3
- Основной состав
- 1 Бриньоли Альберто Вратарь
- 14 Сальви Алессандро Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 19 Алеесами Хайтам Защитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 32 Хаас Николас Полузащитник
- 10 Трайковски Александар Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 29 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 4 Andrea Accardi Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 3 Рисполи Андреа Защитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 31 Пиррелло Роберто Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 20 Фалетти Сезар Полузащитник
- 27 Маццотта Антонио Полузащитник
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 12 Lorenzo Avogadri
- 13 Andrea Ingegneri
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Кротоне 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Кордац Алекс Вратарь
- 31 Сампиризи Марио Защитник
- 23 Вяйсянен Саули Защитник
- 19 Маркицца Риккардо Защитник
- 7 Фиренце Марко Полузащитник
- 18 Барберис Андреа Полузащитник
- 8 Стоян Адриан Полузащитник
- 26 Мартелла Бруно Полузащитник
- 10 Бенали Ахмед Полузащитник
- 17 Будимир Анте Нападающий
- 9 Налини Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Феста Марко Вратарь
- 27 Вальетти Федерико Защитник
- 3 Куомо Джузеппе Защитник
- 2 Marcos Curado Защитник
- 33 Ромеро Аристотелес Полузащитник
- 6 Роден Маркус Полузащитник
- 21 Дзанеллато Никколо Полузащитник
- 16 Крочата Джованни Полузащитник
- 11 Фараони Марко Полузащитник
- 20 Молина Сальваторе Полузащитник
- 25 Сими Нванкво Нападающий
- 32 Claudio Spinelli
- Главный тренер: Дзенга Вальтер
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Палермо 4:1 Перуджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 31.08.2018 Палермо 2:2 Кремонезе СB
- 25.08.2018 Салернитана 0:0 Палермо СB
- 12.08.2018 Кальяри 2:1 Палермо К
- 05.08.2018 Палермо 2:2 Виченца К
- 16.06.2018 Фрозиноне 2:0 Палермо СB
- 13.06.2018 Палермо 2:1 Фрозиноне СB
- 10.06.2018 Палермо 1:0 Венеция СB
- 06.06.2018 Венеция 1:1 Палермо СB
- 18.05.2018 Салернитана 0:2 Палермо СB
- 12.05.2018 Палермо 0:0 Чезена СB
- 05.05.2018 Тернана 2:3 Палермо СB
- 30.04.2018 Палермо 1:1 Бари СB
- 27.04.2018 Венеция 3:0 Палермо СB
- 21.04.2018 Палермо 3:0 Авеллино СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 14.04.2018 Палермо 1:1 Кремонезе СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
Кротоне (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Кротоне 1:2 Верона СB
- 17.09.2018 Ливорно 0:1 Кротоне СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Ливорно 0:1 Кротоне К
- 05.08.2018 Кротоне 4:0 Джиана Эрминио К
- 20.05.2018 Наполи 2:1 Кротоне СA
- 13.05.2018 Кротоне 2:2 Лацио СA
- 06.05.2018 Кьево 2:1 Кротоне СA
- 29.04.2018 Кротоне 4:1 Сассуоло СA
- 22.04.2018 Удинезе 1:2 Кротоне СA
- 18.04.2018 Кротоне 1:1 Ювентус СA
- 14.04.2018 Дженоа 1:0 Кротоне СA
- 08.04.2018 Кротоне 1:0 Болонья СA
- 04.04.2018 Торино 4:1 Кротоне СA
- 31.03.2018 Фиорентина 2:0 Кротоне СA
- 18.03.2018 Кротоне 0:2 Рома СA
- 11.03.2018 Кротоне 4:1 Сампдория СA
Последние игры между собой
Палермо: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 0
Кротоне: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 2
- 05.02.2017 Палермо 1:0 Кротоне Серия A
- 18.09.2016 Кротоне 1:1 Палермо Серия A
- 30.05.2014 Палермо 0:0 Кротоне Серия B
- 29.12.2013 Кротоне 1:2 Палермо Серия B
Палермо
Кротоне
-
4 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 4
-
3 Угловые 1
-
6 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|7
|4
|3
|0
|11 - 7
|15
|2.
|Фоджа
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Специя
|7
|4
|0
|3
|10 - 9
|12
|4.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|8.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|4
|1
|13 - 10
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Кротоне
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Карпи
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
76'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Фалетти Сезар выходит на его замену.
74'
Кротоне делает замену. Будимир Анте уходит с поля, а Фараони Марко выходит на его замену.
71'
Палермо делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
64'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
63'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Рисполи Андреа выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
41'
Трайковски Александар получил желтую карточку от судьи
32'
Кротоне делает замену. Налини Андреа уходит с поля, а Роден Маркус выходит на его замену.
17'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
2'
Будимир Анте получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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