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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
1:0
Конец матча
Кротоне
0'
2' Желтая карточка
Будимир Анте
17' Желтая карточка
Райкович Слободан
41' Желтая карточка
Трайковски Александар
41' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
1:0
86' Гол
Несторовски Илья
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
76'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Фалетти Сезар выходит на его замену.
74'
Кротоне делает замену. Будимир Анте уходит с поля, а Фараони Марко выходит на его замену.
71'
Палермо делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
64'
Кротоне делает замену. Стоян Адриан уходит с поля, а Сими Нванкво выходит на его замену.
63'
Палермо делает замену. Хаас Николас уходит с поля, а Рисполи Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Беллучи Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
41'
Трайковски Александар получил желтую карточку от судьи
32'
Кротоне делает замену. Налини Андреа уходит с поля, а Роден Маркус выходит на его замену.
Желтая карточка
17'
Райкович Слободан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
2'
Будимир Анте получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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