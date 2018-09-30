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Бенгалуру
1:0
Перерыв
Ченнаин
0'
35' Желтая карточка
Кхабра Харманджот
1:0
41' Гол
Мику Федор
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Мику Федор бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Кхабра Харманджот получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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