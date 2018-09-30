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35' Желтая карточкаКхабра Харманджот
1:0
41' ГолМику Федор
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41'
1:0
Состав команд
Бенгалуру
- Основной состав
- 1 Сандху Гурприт Вратарь
- 5 Хуанан Гонсалес Защитник
- 3 Серран Альберт Защитник
- 2 Rahul Bheke Защитник
- 11 Чхетри Сунил Полузащитник
- 21 Сингх Кумам Полузащитник
- 10 Кхабра Харманджот Полузащитник
- 6 Erik Paartalu Полузащитник
- 7 Мику Федор Нападающий
- 19 Francisco Jiménez Tejada II
- 22 Nishu Kumar
- Запасные игроки
- 18 Thongkhoseim Haokip
- 33 Gursimrat Gill
- 27 Chencho Gyeltshen
- 17 Boithang Haokip III
- 13 Rino Anto
- 15 Bidyananda Singh
- 23 Soram Poirei
Ченнаин
- Основной состав
- 1 Сингх Каранджит Вратарь
- 18 Jerry Lalrinzuala Защитник
- 27 Alves Barreiro Veriato Mailson Защитник
- 14 Кальдерон Иньиго Защитник
- 13 Eli Sabia Защитник
- 7 Нельсон Грегори Полузащитник
- 24 Issac Vanmalsawma Полузащитник
- 28 Germanpreet Singh Полузащитник
- 30 Фернандес Францис Полузащитник
- 19 Аугусто Рафаэль Полузащитник
- 12 Лалпекхлуа Джедже Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Carlos Daniel Salom Нападающий
- 10 Орланди Андреа Нападающий
- 26 Laldinliana Renthlei
- 11 Thoi Singh
- 15 Anirudh Thapa
- 33 Sanjiban Ghosh
- 3 Tondonba Singh
Предыдущие игры
Бенгалуру (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 29.08.2018 Алтын Асыр 2:0 Бенгалуру КАК
- 22.08.2018 Бенгалуру 2:3 Алтын Асыр КАК
- 16.05.2018 Абахани Лимитед 0:4 Бенгалуру КАК
- 02.05.2018 Бенгалуру 5:0 Аиджал КАК
- 25.04.2018 Нью-Радиант 2:0 Бенгалуру КАК
- 10.04.2018 Бенгалуру 1:0 Нью-Радиант КАК
- 05.04.2018 Аиджал 1:3 Бенгалуру КАК
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 14.03.2018 Бенгалуру 1:0 Абахани Лимитед КАК
- 11.03.2018 Бенгалуру 3:1 Пуне Сити СИ
- 07.03.2018 Пуне Сити 0:0 Бенгалуру СИ
- 01.03.2018 Бенгалуру 2:0 Керала Бластерс СИ
- 25.02.2018 Джамшедпур 0:2 Бенгалуру СИ
- 16.02.2018 Бенгалуру 1:1 Пуне Сити СИ
- 09.02.2018 Бенгалуру 2:0 Гоа СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 03.02.2018 Атлетико Калькутта 0:2 Бенгалуру СИ
- 26.01.2018 Бенгалуру 2:1 Нортист Юнайтед СИ
- 18.01.2018 Мумбаи Сити 1:3 Бенгалуру СИ
- 14.01.2018 Дели Динамос 2:0 Бенгалуру СИ
Ченнаин (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 17.03.2018 Бенгалуру 2:3 Ченнаин СИ
- 13.03.2018 Ченнаин 3:0 Гоа СИ
- 10.03.2018 Гоа 1:1 Ченнаин СИ
- 03.03.2018 Ченнаин 1:0 Мумбаи Сити СИ
- 23.02.2018 Керала Бластерс 0:0 Ченнаин СИ
- 18.02.2018 Ченнаин 1:1 Джамшедпур СИ
- 15.02.2018 Гоа 0:1 Ченнаин СИ
- 11.02.2018 Дели Динамос 1:1 Ченнаин СИ
- 06.02.2018 Ченнаин 1:3 Бенгалуру СИ
- 25.01.2018 Атлетико Калькутта 1:2 Ченнаин СИ
- 19.01.2018 Нортист Юнайтед 3:1 Ченнаин СИ
- 13.01.2018 Ченнаин 1:0 Пуне Сити СИ
- 07.01.2018 Ченнаин 2:2 Дели Динамос СИ
- 28.12.2017 Джамшедпур 0:1 Ченнаин СИ
- 22.12.2017 Ченнаин 1:1 Керала Бластерс СИ
- 17.12.2017 Бенгалуру 1:2 Ченнаин СИ
- 10.12.2017 Мумбаи Сити 1:0 Ченнаин СИ
- 07.12.2017 Ченнаин 3:2 Атлетико Калькутта СИ
- 03.12.2017 Пуне Сити 0:1 Ченнаин СИ
- 23.11.2017 Ченнаин 3:0 Нортист Юнайтед СИ
Последние игры между собой
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Мику Федор бьет в цель!
35'
Кхабра Харманджот получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
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