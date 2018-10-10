Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Бразилия

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Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - БразилияДо начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Бразилия
Саудовская Аравия
4.1% (3)
Ничья:
2.7% (2)
Бразилия
93.2% (68)
Вы не участвовали в прогнозе
0:3 Бразилия:
32.9% (24)
0:2 Бразилия:
15.1% (11)
1:3 Бразилия:
13.7% (10)
1:2 Бразилия:
13.7% (10)
0:4 Бразилия:
8.2% (6)
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