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Саудовская Аравия
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Саудовская Аравия - Бразилия

До начала игры, которая состоится 12.10.2018, осталось 2 дня 14 часов 35 минут.
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Прогнозы на матч Саудовская Аравия - Бразилия
Саудовская Аравия
4.1% (3)
Ничья:
2.7% (2)
Бразилия
93.2% (68)

Вы не участвовали в прогнозе

Бразилия:
32.9% (24)
Бразилия:
15.1% (11)
Бразилия:
13.7% (10)
Бразилия:
13.7% (10)
Бразилия:
8.2% (6)
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