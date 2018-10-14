Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Аргентина

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Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - АргентинаДо начала игры, которая состоится 16.10.2018, осталось 2 дня 16 часов 28 минут.
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Прогнозы на матч Бразилия - Аргентина
Бразилия
69.4% (34)
Ничья:
20.4% (10)
Аргентина
10.2% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Бразилия:
44.9% (22)
1:0 Бразилия:
12.2% (6)
3:1 Бразилия:
10.2% (5)
1:1 Ничья:
10.2% (5)
1:2 Аргентина:
8.2% (4)
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