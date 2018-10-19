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  4. Испания
  5. Примера
Стадион: Зрители: 15627
Сельта
0:1
Конец матча
Алавес
0'
11' Желтая карточка
Лагуардия Виктор
58' Желтая карточка
Кабраль Густаво
0:1
58' Гол
Пина Томас
64' Желтая карточка
Кальери Хонатан
88' Желтая карточка
Пина Томас
90' Желтая карточка
Юльсагер Эндрю
90'+6
Новости после матча

Второй тайм
96'
Пачеко Фернандо из команды Алавес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
96'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
96'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
95'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
95'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
94'
Удар от ворот произведет Алавес
94'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
93'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
Травма, повреждение
92'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Желтая карточка
92'
Юльсагер Эндрю получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Юльсагер Эндрю из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
90'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
89'
Удар от ворот произведет Алавес
89'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
89'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
89'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
88'
Пина Томас получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
88'
Пина Томас из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Аспас Яго заработал фол
88'
Удар от ворот произведет Алавес
88'
Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
87'
Удар от ворот произведет Алавес
87'
Тактическая замена. Алонсо Хуниор уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
86'
Браис Мендес из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
86'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
86'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
85'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
85'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
84'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
83'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
82'
Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Алонсо Хуниор пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо ловит мяч
82'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
82'
Мор Эмре из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
81'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
81'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
81'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
81'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
80'
Мубарак Вакасо наказан за толчок Браис Мендес
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
Фол, нарушение
79'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Ронкалья Факундо оказался на газоне.
78'
Сельта контролирует мяч.
78'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
78'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
Удар от ворот произведет Алавес
77'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
77'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
76'
Удар от ворот произведет Сельта
76'
Лагуардия Виктор из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
76'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
Фол, нарушение
75'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Пина Томас
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
Удар от ворот произведет Сельта
74'
Тактическая замена. Кальери Хонатан уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
74'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
73'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
73'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Эккерт Деннис
72'
Браис Мендес нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
72'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
72'
Лагуардия Виктор ошибается в защите.
72'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
72'
Сельта контролирует мяч.
71'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
70'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
69'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
69'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
69'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
68'
Ибай Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
68'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Дуарте Рубен
67'
Ибай Гомес из команды Алавес нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
67'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Алавес
66'
Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
Угловой
66'
Аспас Яго из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
66'
Буфаль Софьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
Кабраль Густаво из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Угловой
65'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Отличные скиллы показывает Мор Эмре, обводя своих соперников
65'
Мор Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Плохо сыграл [player1] - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
64'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
64'
Безумный фол. Кальери Хонатан грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
64'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
63'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
62'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
61'
Кальери Хонатан из команды Алавес направляет мяч в штрафную площадку, но Серхио Альварес II выбегает и ловит мяч
61'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
60'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
60'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
58'
Лагуардия Виктор сделал результативную передачу.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Пина Томас изменил счет на табло!
58'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает пас партнеру.
58'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 15627 болельщиков
57'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
57'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Эккерт Деннис наказан за толчок Лагуардия Виктор
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
Сельта контролирует мяч.
54'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
54'
После штрафного удара,который нанес Аспас Яго мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
53'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
53'
Сельта контролирует мяч.
52'
Сельта контролирует мяч.
51'
Удар от ворот произведет Сельта
51'
Пина Томас из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
Удар от ворот произведет Алавес
50'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
49'
Аспас Яго из команды Сельта делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Алавес контролирует мяч.
47'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
46'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Сельта начинает контратаку
45'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
45'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
45'
Буфаль Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
44'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
44'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес забрасывает мяч в штрафную.
43'
Алавес контролирует мяч.
42'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Аспас Яго из команды Сельта идет с мячом вперед на обострение...
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аспас Яго и Эккерт Деннис из команды Сельта.
42'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
41'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
41'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
40'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
39'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
Угловой
39'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
38'
Эккерт Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Аспас Яго из команды Сельта делает пас партнеру.
38'
Сельта контролирует мяч.
37'
Сельта контролирует мяч.
37'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
37'
Ибай Гомес из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
Удар от ворот произведет Сельта
36'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
36'
Аспас Яго из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Ману Гарсия заработал фол
35'
Удар от ворот произведет Алавес
35'
Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали
35'
Аспас Яго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
35'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Дуарте Рубен из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
Офсайд
34'
Эккерт Деннис из команды Сельта в офсайде
Фол, нарушение
33'
Ибай Гомес наказан за толчок Алонсо Хуниор
33'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
32'
Хорошую попытку сделал Аспас Яго. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
Сельта контролирует мяч.
31'
Сельта контролирует мяч.
31'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
31'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
30'
Мальо Уго возвращается на поле.
30'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
30'
Лагуардия Виктор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
Удар от ворот произведет Сельта
29'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
29'
Матч возобновлен
Травма, повреждение
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
29'
Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
26'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
26'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Эккерт Деннис из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
Офсайд
25'
Кабраль Густаво из команды Сельта в офсайде
25'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
23'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хони Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Алонсо Хуниор из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
23'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
23'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Удар от ворот произведет Сельта
22'
Как он промахнулся? Ману Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
Хони Родригес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
21'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
21'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
21'
Сельта контролирует мяч.
20'
Удар от ворот произведет Алавес
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
20'
Буфаль Софьян из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
Мальо Уго из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
20'
Химо Наварро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
19'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Мальо Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Сельта контролирует мяч.
17'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
17'
Сельта контролирует мяч.
16'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Ронкалья Факундо нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
15'
Браис Мендес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Химо Наварро наказан за толчок Браис Мендес
13'
Сельта контролирует мяч.
13'
Пачеко Фернандо взял и забрал мяч на выходе
13'
Браис Мендес из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
Угловой
13'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
12'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
Сельта контролирует мяч.
11'
Удар от ворот произведет Алавес
Желтая карточка
11'
Судья подбегает и показывает Лагуардия Виктор из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.
11'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
11'
Сельта начинает контратаку
11'
Сельта контролирует мяч.
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
Сельта контролирует мяч.
8'
Сельта контролирует мяч.
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Химо Наварро атаковал сзади соперника. Это Эккерт Деннис заработал своей команде штрафной
8'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
7'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
7'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
6'
Сельта вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
6'
Серхио Альварес II взял и забрал мяч на выходе
6'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
6'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
Фол, нарушение
5'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Агиррегабириа Мартин оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
5'
Удар от ворот произведет Сельта
5'
Ибай Гомес не смог попасть в створ ударом издали
4'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Ибай Гомес из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
4'
Мальо Уго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
4'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
Алавес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
3'
Хорошую попытку сделал Алонсо Хуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Отличные скиллы показывает Алонсо Хуниор, обводя своих соперников
3'
Сельта имеет хороший шанс забить.
2'
Ронкалья Факундо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Сельта вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
1'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
Первый тайм начался
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Судья начинает матч
Первый тайм
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Минута молчания состоится перед началом матча.
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Алавес
Сельта
81.5% (145)
Ничья:
15.2% (27)
Алавес
3.4% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Сельта:
46.1% (82)
Сельта:
25.3% (45)
Ничья:
11.8% (21)
Сельта:
5.6% (10)
Сельта:
1.7% (3)
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