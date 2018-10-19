Стадион: Балаидос Зрители: 15627
11' Желтая карточкаЛагуардия Виктор
58' Желтая карточкаКабраль Густаво
0:1
58' ГолПина Томас
64' Желтая карточкаКальери Хонатан
88' Желтая карточкаПина Томас
90' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
Новости после матча
Второй тайм
96'
Пачеко Фернандо из команды Алавес сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
96'
Собрино Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
96'
Судья сигнализирует, что Агиррегабириа Мартин из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Мор Эмре
96'
95'
Систо Пионе из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
95'
94'
94'
93'
Тактическая замена. Хони Родригес уходит с поля и его заменяет Бастон Борха
92'
Дуарте Рубен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
92'
Юльсагер Эндрю получил желтую карточку от судьи
92'
Судья сигнализирует, что Юльсагер Эндрю из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
91'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
91'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
91'
90'
90'
Контроль мяча: [team1]: 61%, [team2]: 39%.
89'
89'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
89'
Кабраль Густаво из команды Сельта делает передачу одноклубнику.
89'
88'
Пина Томас получил желтую карточку от судьи
88'
Пина Томас из команды Алавес толкнул локтем оппонента. Это Аспас Яго заработал фол
88'
88'
Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
87'
87'
87'
Тактическая замена. Алонсо Хуниор уходит с поля и его заменяет Юльсагер Эндрю
86'
Браис Мендес из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
86'
Дуарте Рубен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
86'
Лагуардия Виктор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
85'
85'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
85'
85'
84'
83'
Матч возобновлен
82'
Пачеко Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Алонсо Хуниор пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо ловит мяч
82'
Плохо сыграл Лагуардия Виктор - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
81'
81'
Пина Томас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
81'
81'
80'
Мубарак Вакасо наказан за толчок Браис Мендес
80'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
79'
Собрино Рубен из команды Алавес играет слишком грубо. Ронкалья Факундо оказался на газоне.
78'
78'
78'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
77'
77'
Мор Эмре не смог попасть в створ ударом издали
77'
76'
76'
Лагуардия Виктор из команды Алавес пробил со штрафного, но очень мимо цели.
76'
Тактическая замена. Брашанац Дарко уходит с поля и его заменяет Мубарак Вакасо
75'
Судья сигнализирует, что Лоботка Станислав из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Пина Томас
75'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
74'
74'
Тактическая замена. Кальери Хонатан уходит с поля и его заменяет Собрино Рубен
74'
Тактическая замена. Буфаль Софьян уходит с поля и его заменяет Систо Пионе
73'
73'
73'
Судья сигнализирует, что Ману Гарсия из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Эккерт Деннис
72'
Браис Мендес нанес удар, мяч был парирован, но Пачеко Фернандо не удержал его в руках.
72'
Лагуардия Виктор ошибается в защите.
72'
72'
Буфаль Софьян из команды Сельта отправил кросс в штрафную...
72'
71'
70'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
70'
70'
69'
69'
Брашанац Дарко из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
69'
69'
69'
68'
Ибай Гомес пробил со штрафного прямо в стенку
68'
Ронкалья Факундо наказан за толчок Дуарте Рубен
67'
Ибай Гомес из команды Алавес нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
67'
Алонсо Хуниор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
66'
Лоботка Станислав из команды Сельта навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
66'
Буфаль Софьян нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
65'
Кабраль Густаво из команды Сельта сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
65'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой справа.
65'
Контроль мяча: [team1]: 60%, [team2]: 40%.
65'
Ману Гарсия предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Отличные скиллы показывает Мор Эмре, обводя своих соперников
65'
Мор Эмре нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Плохо сыграл [player1] - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
64'
64'
Кальери Хонатан получил желтую карточку от судьи
64'
Безумный фол. Кальери Хонатан грубо играет против соперника. Пострадал Браис Мендес
64'
64'
Лоботка Станислав навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
63'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Браис Мендес
63'
Тактическая замена. Пейнадо Франсиско уходит с поля и его заменяет Мор Эмре
62'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
61'
Кальери Хонатан из команды Алавес направляет мяч в штрафную площадку, но Серхио Альварес II выбегает и ловит мяч
61'
Кальери Хонатан из команды Алавес идет с мячом вперед на обострение...
60'
60'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
60'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
60'
58'
Лагуардия Виктор сделал результативную передачу.
58'
Г О О О О Л - Пина Томас изменил счет на табло!
58'
Лагуардия Виктор из команды Алавес делает пас партнеру.
58'
58'
Кабраль Густаво получил желтую карточку от судьи
58'
Кабраль Густаво из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Кальери Хонатан заработал фол
57'
Сегодняшная посещаемость составляет 15627 болельщиков
57'
Браис Мендес пробует нанести удар издали, но Пачеко Фернандо держит все под контролем
57'
56'
Эккерт Деннис наказан за толчок Лагуардия Виктор
55'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
55'
54'
54'
54'
После штрафного удара,который нанес Аспас Яго мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
53'
Судья сигнализирует, что Пина Томас из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Буфаль Софьян
53'
53'
52'
51'
51'
Пина Томас из команды Алавес навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
51'
50'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
50'
50'
49'
49'
Буфаль Софьян из команды Сельта сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
49'
Алавес контролирует мяч.
47'
Буфаль Софьян наказан за толчок Агиррегабириа Мартин
47'
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
47'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
45'
Контроль мяча: [team1]: 56%, [team2]: 44%.
45'
Сельта начинает контратаку
45'
45'
Хони Родригес из команды Алавес подал угловой справа.
45'
Буфаль Софьян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
44'
44'
44'
Ибай Гомес нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Агиррегабириа Мартин из команды Алавес забрасывает мяч в штрафную.
43'
Алавес контролирует мяч.
42'
42'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Аспас Яго и Эккерт Деннис из команды Сельта.
42'
41'
41'
Браис Мендес из команды Сельта подал угловой слева.
40'
Контроль мяча: [team1]: 63%, [team2]: 37%.
40'
Аспас Яго мяч отрикошетил от ворот
40'
39'
39'
39'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с левого угла.
38'
Эккерт Деннис нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
37'
37'
37'
Ибай Гомес из команды Алавес навешивает в штрафную с рикошетом.
36'
36'
Хони Родригес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
36'
Аспас Яго из команды Сельта толкнул локтем оппонента. Это Ману Гарсия заработал фол
35'
35'
Буфаль Софьян не смог попасть в створ ударом издали
35'
35'
35'
Контроль мяча: [team1]: 66%, [team2]: 34%.
34'
Эккерт Деннис из команды Сельта в офсайде
33'
Ибай Гомес наказан за толчок Алонсо Хуниор
33'
32'
Хорошую попытку сделал Аспас Яго. Удар в створ, но вратарь начеку
32'
31'
31'
31'
30'
Мальо Уго возвращается на поле.
30'
30'
30'
30'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
30'
29'
29'
Матч возобновлен
29'
Ох, нехорошо это выглядит. Мальо Уго получил травму и медбригада забирает его с поля.
29'
Мальо Уго на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
28'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Судья сигнализирует, что Браис Мендес из команды Сельта поставил подножку. Пострадал Дуарте Рубен
26'
26'
25'
Эккерт Деннис из команды Сельта навешивает в штрафную с рикошетом.
25'
Контроль мяча: [team1]: 67%, [team2]: 33%.
25'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
25'
Кабраль Густаво из команды Сельта в офсайде
25'
24'
Судья сигнализирует, что Брашанац Дарко из команды Алавес поставил подножку. Пострадал Пейнадо Франсиско
23'
Алавес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
23'
Хони Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
23'
23'
Алонсо Хуниор из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
22'
Как он промахнулся? Ману Гарсия имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
22'
21'
21'
21'
20'
20'
Контроль мяча: [team1]: 62%, [team2]: 38%.
20'
Браис Мендес не смог попасть в створ ударом издали
20'
Буфаль Софьян из команды Сельта нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
20'
20'
19'
Буфаль Софьян нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Матч возобновлен
19'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
19'
Мальо Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
17'
17'
17'
16'
15'
Контроль мяча: [team1]: 59%, [team2]: 41%.
15'
Ронкалья Факундо нанес удар головой, но Пачеко Фернандо спокойно отбил мяч.
15'
14'
Химо Наварро наказан за толчок Браис Мендес
13'
13'
13'
13'
Браис Мендес из команды Сельта разыграл угловой с правого угла.
12'
Эккерт Деннис из команды Сельта делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
12'
11'
11'
Судья подбегает и показывает Лагуардия Виктор из команды Алавес отложенную желтую карточку за фол.
11'
ШАНС! Буфаль Софьян нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
11'
Отличные скиллы показывает Буфаль Софьян, обводя своих соперников
11'
Сельта начинает контратаку
11'
10'
Контроль мяча: [team1]: 48%, [team2]: 52%.
9'
8'
8'
Судья свистит. Химо Наварро атаковал сзади соперника. Это Эккерт Деннис заработал своей команде штрафной
8'
7'
Кальери Хонатан нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
6'
6'
Кальери Хонатан из команды Алавес отправил кросс в штрафную...
6'
5'
Буфаль Софьян из команды Сельта играет слишком грубо. Агиррегабириа Мартин оказался на газоне.
5'
Контроль мяча: [team1]: 20%, [team2]: 80%.
5'
5'
Ибай Гомес не смог попасть в створ ударом издали
4'
Кабраль Густаво выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
4'
4'
Ибай Гомес из команды Алавес подал угловой справа.
4'
Кальери Хонатан из команды Алавес делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
Хорошую попытку сделал Алонсо Хуниор. Удар в створ, но вратарь начеку
3'
Отличные скиллы показывает Алонсо Хуниор, обводя своих соперников
3'
Сельта имеет хороший шанс забить.
2'
2'
Игрок из команды Алавес вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника
1'
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
1'
Алавес начинает с центра поля
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Минута молчания состоится перед началом матча.
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Municipal de Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Прогнозы на матч Сельта 0:1 Алавес
Сельта
81.5% (145)
Ничья:
15.2% (27)
Алавес
3.4% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сельта:
46.1% (82)
1:0 Сельта:
25.3% (45)
1:1 Ничья:
11.8% (21)
2:0 Сельта:
5.6% (10)
3:1 Сельта:
1.7% (3)
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