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  5. Серия B
Стадион:
Специя
1:3
Конец матча
Пескара
0'
0:1
9' Гол
Leonardo Mancuso
11' Желтая карточка
Кампаньяро Уго
0:2
35' Гол
Моначелло Гаетано
1:2
37' Гол
Галабинов Андрей
43' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
51' Желтая карточка
Маррас Мануэль
1:3
56' Гол
Моначелло Гаетано
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
84'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
81'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
69'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
69'
Пескара делает замену. Jose Machin уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
66'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
Желтая карточка
51'
Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
Желтая карточка
11'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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