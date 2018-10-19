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- Чемпионат мира по хоккею 2018
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Стадион: Альберто Пиччи
0:1
9' ГолLeonardo Mancuso
11' Желтая карточкаКампаньяро Уго
0:2
35' ГолМоначелло Гаетано
1:2
37' ГолГалабинов Андрей
43' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
51' Желтая карточкаМаррас Мануэль
1:3
56' ГолМоначелло Гаетано
|
9'
0:1
11'
35'
0:2
37'
1:2
51'
56'
1:3
Состав команд
15
Крими
Марко
26
Бидуи
Софьян
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ламанна Эугенио Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Tommaso Augello Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 8 Matteo Ricci II Полузащитник
- 15 Крими Марко Полузащитник
- 11 Emmanuel Quartsin Gyasi Нападающий
- 9 Галабинов Андрей Нападающий
- 26 Бидуи Софьян Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Манфредини Никколо Вратарь
- 24 Luca Vignali Защитник
- 13 Капрадосси Элио Защитник
- 4 Кривелло Роберто Защитник
- 33 Бароне Симоне Полузащитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 6 Мора Лука Полузащитник
- 18 Alberto De Francesco Полузащитник
- 7 Пьерини Николас Полузащитник
- 32 Adugna Bachini
- 17 Гудьонсен Свейнн
- 20 Simone Bastoni
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 14 Бальцано Антонио Защитник
- 5 Гравильон Эндрю Защитник
- 2 Кампаньяро Уго Защитник
- 3 Дель Гроссо Кристиано Защитник
- 8 Мемушай Ледиан Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Jose Machin Полузащитник
- 19 Маррас Мануэль Нападающий
- 9 Моначелло Гаетано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Elhan Kastrati Вратарь
- 21 Фарелли Симоне Вратарь
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 13 Форнасьер Микеле Защитник
- 31 Чофани Маттео Защитник
- 28 Мелегони Филиппо Полузащитник
- 25 Крекко Лука Полузащитник
- 20 Палацци Андреа Полузащитник
- 29 Дель Соле Фердинандо Нападающий
- 17 Кокко Андреа Нападающий
- 30 Franck Kanoute
- 15 Edgar Elizalde
- Главный тренер: Земан Зденек
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 07.10.2018 Ливорно 1:3 Специя СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Верона 2:1 Специя СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Кремонезе 2:0 Специя СB
- 08.09.2018 Специя 2:1 Сампдория ТМК
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 25.08.2018 Венеция 1:0 Специя СB
- 12.08.2018 Специя 0:1 СПАЛ 2013 К
- 04.08.2018 Специя 2:1 Самбенедеттезе К
- 28.07.2018 Специя 2:2 Эмполи ТМК
- 18.05.2018 Специя 0:2 Парма СB
- 11.05.2018 Авеллино 1:0 Специя СB
- 05.05.2018 Специя 5:1 Про Верчелли СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Специя 1:0 Кремонезе СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Фрозиноне 1:1 Специя СB
- 07.04.2018 Специя 1:1 Эмполи СB
Пескара (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 06.10.2018 Пескара 2:1 Беневенто СB
- 02.10.2018 Падова 2:2 Пескара СB
- 25.09.2018 Пескара 2:1 Кротоне СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 02.09.2018 Пескара 2:1 Ливорно СB
- 25.08.2018 Кремонезе 1:1 Пескара СB
- 12.08.2018 Кьево 1:0 Пескара К
- 05.08.2018 Пескара 2:2 Порденоне К
- 18.05.2018 Венеция 0:0 Пескара СB
- 12.05.2018 Пескара 0:1 Асколи СB
- 05.05.2018 Новара 1:1 Пескара СB
- 01.05.2018 Пескара 0:0 Чезена СB
- 28.04.2018 Тернана 0:3 Пескара СB
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя СB
- 17.04.2018 Про Верчелли 3:1 Пескара СB
- 14.04.2018 Пескара 2:2 Бари СB
- 07.04.2018 Палермо 1:1 Пескара СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
- 25.03.2018 Пескара 0:1 Эмполи СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Пескара: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
- 22.04.2018 Пескара 3:2 Специя Серия B
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара Серия B
- 19.04.2016 Специя 0:1 Пескара Серия B
- 05.12.2015 Пескара 2:2 Специя Серия B
- 28.03.2015 Специя 2:2 Пескара Серия B
- 01.11.2014 Пескара 1:2 Специя Серия B
- 14.03.2014 Специя 0:1 Пескара Серия B
- 03.12.2013 Специя 3:0 Пескара Кубок
- 05.10.2013 Пескара 1:1 Специя Серия B
Специя
Пескара
-
5 Удары по воротам 5
-
17 Удары в створ 7
-
11 Угловые 4
-
1 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 18
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Фоджа
|7
|4
|0
|3
|14 - 13
|12
|3.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|4.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|7.
|Читтаделла
|6
|3
|1
|2
|7 - 3
|10
|8.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|9.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|10.
|Брешия
|7
|2
|4
|1
|13 - 10
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|13.
|Кротоне
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|15.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|16.
|Карпи
|7
|1
|2
|4
|7 - 13
|5
|17.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|18.
|Козенца
|6
|0
|4
|2
|4 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Пескара делает замену. Маррас Мануэль уходит с поля, а Marco Perrotta выходит на его замену.
84'
Специя делает замену. Бидуи Софьян уходит с поля, а Гудьонсен Свейнн выходит на его замену.
81'
Пескара делает замену. Leonardo Mancuso уходит с поля, а Крекко Лука выходит на его замену.
69'
Специя делает замену. Matteo Ricci уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
69'
Пескара делает замену. Jose Machin уходит с поля, а Franck Kanoute выходит на его замену.
66'
Специя делает замену. Emmanuel Quartsin Gyasi уходит с поля, а Пьерини Николас выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
51'
Маррас Мануэль получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Галабинов Андрей бьет в цель!
35'
Г О О О О Л - Моначелло Гаетано бьет в цель!
11'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
9'
Г О О О О Л - Leonardo Mancuso бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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