Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леванте

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Стадион: Сантьяго Бернабеу
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Реал Мадрид (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.10.2018 Алавес 1:0 Реал Мадрид П
- 02.10.2018 ЦСКА Москва 1:0 Реал Мадрид ЛЧ
- 29.09.2018 Реал Мадрид 0:0 Атлетико М П
- 26.09.2018 Севилья 3:0 Реал Мадрид П
- 22.09.2018 Реал Мадрид 1:0 Эспаньол П
- 19.09.2018 Реал Мадрид 3:0 Рома ЛЧ
- 15.09.2018 Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид П
- 01.09.2018 Реал Мадрид 4:1 Леганес П
- 26.08.2018 Жирона 1:4 Реал Мадрид П
- 19.08.2018 Реал Мадрид 2:0 Хетафе П
- 15.08.2018 Реал Мадрид 2:4 Атлетико М СУ
- 11.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Милан ТМК
- 08.08.2018 Реал Мадрид 2:1 Рома КЧ
- 05.08.2018 Реал Мадрид 3:1 Ювентус КЧ
- 01.08.2018 Манчестер Юнайтед 2:1 Реал Мадрид КЧ
- 26.05.2018 Реал Мадрид 3:1 Ливерпуль ЛЧ
- 19.05.2018 Вильярреал 2:2 Реал Мадрид П
- 12.05.2018 Реал Мадрид 6:0 Сельта П
- 09.05.2018 Севилья 3:2 Реал Мадрид П
- 06.05.2018 Барселона 2:2 Реал Мадрид П
Леванте (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 06.10.2018 Хетафе 0:1 Леванте П
- 30.09.2018 Леванте 2:1 Алавес П
- 27.09.2018 Вальядолид 2:1 Леванте П
- 23.09.2018 Леванте 2:6 Севилья П
- 16.09.2018 Эспаньол 1:0 Леванте П
- 02.09.2018 Леванте 2:2 Валенсия П
- 27.08.2018 Леванте 1:2 Сельта П
- 17.08.2018 Бетис 0:3 Леванте П
- 11.08.2018 Сарагоса 1:1 Леванте ТМК
- 08.08.2018 Альбасете 2:2 Леванте ТМК
- 04.08.2018 Херенвен 1:3 Леванте ТМК
- 02.08.2018 Утрехт 2:2 Леванте ТМК
- 29.07.2018 Фейеноорд 2:1 Леванте ТМК
- 28.07.2018 ПЕК Зволле 3:1 Леванте ТМК
- 20.07.2018 Леванте 3:4 Борнмут ТМК
- 19.05.2018 Сельта 4:2 Леванте П
- 13.05.2018 Леванте 5:4 Барселона П
- 07.05.2018 Леганес 0:3 Леванте П
- 27.04.2018 Леванте 2:1 Севилья П
- 23.04.2018 Атлетик Б 1:3 Леванте П
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 2
Леванте: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 13
- 03.02.2018 Леванте 2:2 Реал Мадрид Примера
- 09.09.2017 Реал Мадрид 1:1 Леванте Примера
- 02.03.2016 Леванте 1:3 Реал Мадрид Примера
- 17.10.2015 Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера
- 15.03.2015 Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера
- 18.10.2014 Леванте 0:5 Реал Мадрид Примера
- 09.03.2014 Реал Мадрид 3:0 Леванте Примера
- 05.10.2013 Леванте 2:3 Реал Мадрид Примера
- 06.04.2013 Реал Мадрид 5:1 Леванте Примера
- 12.11.2012 Леванте 1:2 Реал Мадрид Примера
- 13.02.2012 Реал Мадрид 4:2 Леванте Примера
- 18.09.2011 Леванте 1:0 Реал Мадрид Примера
- 19.02.2011 Реал Мадрид 2:0 Леванте Примера
- 07.01.2011 Леванте 2:0 Реал Мадрид Кубок Короля
- 23.12.2010 Реал Мадрид 8:0 Леванте Кубок Короля
- 25.09.2010 Леванте 0:0 Реал Мадрид Примера
- 18.05.2008 Реал Мадрид 5:2 Леванте Первый дивизион
- 13.01.2008 Леванте 0:2 Реал Мадрид Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Севилья
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 8
|16
|2.
|Барселона
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|19 - 9
|15
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|9 - 4
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|5.
|Эспаньол
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|Алавес
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|7.
|Вальядолид
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 6
|12
|8.
|Бетис
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|5 - 6
|12
|9.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Леванте
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|12 - 14
|10
|11.
|Эйбар
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|9 - 12
|10
|12.
|Сельта
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|13 - 12
|10
|13.
|Хетафе
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|14.
|Жирона
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|15.
|Валенсия
|Заявка
|8
|1
|6
|1
|6 - 7
|9
|16.
|Вильярреал
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 7
|8
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|18.
|Леганес
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|19.
|Райо Вальекано
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|20.
|Уэска
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 18
|5
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - ЛевантеДо начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте
Реал Мадрид
89.3% (75)
Ничья:
4.8% (4)
Леванте
6% (5)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Реал Мадрид:
34.5% (29)
3:0 Реал Мадрид:
15.5% (13)
3:1 Реал Мадрид:
15.5% (13)
2:1 Реал Мадрид:
8.3% (7)
4:0 Реал Мадрид:
4.8% (4)
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