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Стадион:
Реал Мадрид
 
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Леванте
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Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Леванте

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 5 часов 47 минут.
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Леванте
Реал Мадрид
89.3% (75)
Ничья:
4.8% (4)
Леванте
6% (5)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
34.5% (29)
Реал Мадрид:
15.5% (13)
Реал Мадрид:
15.5% (13)
Реал Мадрид:
8.3% (7)
Реал Мадрид:
4.8% (4)
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