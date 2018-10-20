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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
2:2
Второй тайм: 84'
Брешия
0'
1:0
13' Гол
Mattia Finotto
24' Желтая карточка
Mattia Finotto
2:0
35' Гол в свои ворота
Andrea Cistana
45' Желтая карточка
Торрегросса Эрнесто
2:1
50' Гол
Морозини Леонардо
54' Желтая карточка
Nicholas Siega I
55' Желтая карточка
Ндой Эмануэле
62' Желтая карточка
Sandro Tonali
2:2
69' Гол
Морозини Леонардо
84'
Второй тайм
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
Желтая карточка
62'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
54'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Andrea Cistana уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
Желтая карточка
24'
Mattia Finotto получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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