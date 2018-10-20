- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
2:2
Второй тайм: 84'
1:0
13' ГолMattia Finotto
24' Желтая карточкаMattia Finotto
2:0
35' Гол в свои воротаAndrea Cistana
45' Желтая карточкаТоррегросса Эрнесто
2:1
50' ГолМорозини Леонардо
54' Желтая карточкаNicholas Siega I
55' Желтая карточкаНдой Эмануэле
62' Желтая карточкаSandro Tonali
2:2
69' ГолМорозини Леонардо
|
13'
1:0
24'
35'
2:0
50'
2:1
54'
55'
62'
69'
2:2
Состав команд
18
Mirko
Drudi
Читтаделла 4-3-3
- Основной состав
- 1 Палеари Альберто Вратарь
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 18 Mirko Drudi Защитник
- 15 Domenico Frare Защитник
- 29 Tommaso Cancellotti Защитник
- 23 Бранка Симоне Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 8 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 30 Mattia Finotto Нападающий
- 9 Luca Strizzolo Нападающий
- 11 Nicholas Siega I Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Alberto Rizzo Защитник
- 24 Luca Ghiringhelli Защитник
- 21 Federico Proia Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 10 Giancarlo Malcore Нападающий
- 17 Панико Джузеппе Нападающий
- 22 Luca Maniero II
- 28 Andrea Bussaglia
- 27 Gabriele Dalla Bernardina
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Брешия 4-3-3
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 2 Сабелли Стефано Защитник
- 18 Романьоли Симоне Защитник
- 15 Andrea Cistana Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 6 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 4 Sandro Tonali Полузащитник
- 23 Морозини Леонардо Полузащитник
- 11 Торрегросса Эрнесто Нападающий
- 32 Тремолада Лука Нападающий
- 25 Dimitri Bisoli Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 3 Матею Алеш Защитник
- 14 Даль'Ольо Якопо Полузащитник
- 28 Franco Ferrari Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 7 Шпалек Николас Нападающий
- 27 Mouhamed Belkheir
- 22 Lorenzo Andrenacci
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 29.09.2018 Лечче 1:1 Читтаделла СB
- 25.09.2018 Читтаделла 0:1 Беневенто СB
- 22.09.2018 Специя 1:0 Читтаделла СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Читтаделла 3:0 Кротоне СB
- 12.08.2018 Эмполи 0:3 Читтаделла К
- 05.08.2018 Читтаделла 1:0 Монополи К
- 25.07.2018 Кьево 1:0 Читтаделла ТМК
- 10.06.2018 Фрозиноне 1:1 Читтаделла СB
- 06.06.2018 Читтаделла 1:1 Фрозиноне СB
- 03.06.2018 Читтаделла 2:2 Бари СB
- 18.05.2018 Читтаделла 2:0 Про Верчелли СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Авеллино 0:2 Читтаделла СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Салернитана 1:3 Читтаделла СB
- 17.04.2018 Читтаделла 0:0 Палермо СB
- 13.04.2018 Парма 0:0 Читтаделла СB
Брешия (последние 20 матчей: +6 =9 -5)
- 07.10.2018 Брешия 4:1 Падова СB
- 28.09.2018 Кротоне 2:2 Брешия СB
- 25.09.2018 Брешия 2:1 Палермо СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 15.09.2018 Брешия 1:1 Пескара СB
- 01.09.2018 Специя 3:2 Брешия СB
- 24.08.2018 Брешия 1:1 Перуджа СB
- 12.08.2018 Брешия 2:2 Новара К
- 05.08.2018 Брешия 1:1 Про Верчелли К
- 18.05.2018 Асколи 0:0 Брешия СB
- 12.05.2018 Брешия 0:2 Эмполи СB
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия СB
- 01.05.2018 Брешия 1:2 Фрозиноне СB
- 28.04.2018 Салернитана 4:2 Брешия СB
- 21.04.2018 Брешия 0:0 Чезена СB
- 17.04.2018 Специя 0:1 Брешия СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 08.04.2018 Венеция 1:2 Брешия СB
- 03.04.2018 Брешия 0:0 Виртус Энтелла СB
- 29.03.2018 Брешия 2:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 8, поражения: 9
Брешия: победы: 9, ничьи: 8, поражения: 2
- 05.05.2018 Читтаделла 2:2 Брешия Серия B
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла Серия B
- 24.02.2017 Брешия 4:1 Читтаделла Серия B
- 24.09.2016 Читтаделла 0:3 Брешия Серия B
- 25.04.2015 Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
- 29.11.2014 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 25.03.2014 Читтаделла 0:1 Брешия Серия B
- 19.10.2013 Брешия 4:1 Читтаделла Серия B
- 24.03.2013 Брешия 2:2 Читтаделла Серия B
- 30.10.2012 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 11.02.2012 Читтаделла 0:2 Брешия Серия B
- 24.09.2011 Брешия 2:0 Читтаделла Серия B
- 27.10.2010 Брешия 1:0 Читтаделла Кубок
- 06.06.2010 Брешия 0:1 Читтаделла Серия B
- 02.06.2010 Читтаделла 0:1 Брешия Серия B
- 16.01.2010 Читтаделла 1:1 Брешия Серия B
- 21.08.2009 Брешия 1:0 Читтаделла Серия B
- 09.05.2009 Брешия 0:0 Читтаделла Серия B
- 13.12.2008 Читтаделла 2:0 Брешия Серия B
Читтаделла
Брешия
-
2 Удары по воротам 2
-
8 Удары в створ 4
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 3
-
18 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|3.
|Фоджа
|0:1
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|4.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Читтаделла
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Брешия
|2:2
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Кротоне
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|16.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|Карпи
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|18.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
69'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
62'
Sandro Tonali получил желтую карточку от судьи
55'
Ндой Эмануэле получил желтую карточку от судьи
54'
Nicholas Siega получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - Морозини Леонардо бьет в цель!
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Торрегросса Эрнесто получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Andrea Cistana уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
24'
Mattia Finotto получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Mattia Finotto бьет в цель!
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Новости матча
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация