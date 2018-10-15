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Стадион:
Рома
 
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СПАЛ 2013
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СПАЛ 2013

До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Рома - СПАЛ 2013
Рома
93.1% (67)
Ничья:
2.8% (2)
СПАЛ 2013
4.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
44.4% (32)
Рома:
19.4% (14)
Рома:
9.7% (7)
Рома:
5.6% (4)
Рома:
5.6% (4)
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