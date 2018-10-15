Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СПАЛ 2013

Стадион: Олимпийский (Рим)
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - СПАЛ 2013До начала игры, которая состоится 20.10.2018, осталось 2 дня 7 часов 46 минут.
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Прогнозы на матч Рома - СПАЛ 2013
Рома
93.1% (67)
Ничья:
2.8% (2)
СПАЛ 2013
4.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
44.4% (32)
3:0 Рома:
19.4% (14)
1:0 Рома:
9.7% (7)
2:1 Рома:
5.6% (4)
3:1 Рома:
5.6% (4)
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