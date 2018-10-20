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Стадион:
Ascoli Calcio 1898 FC
1:0
Второй тайм: 84'
Карпи
0'
7' Желтая карточка
Беретта Джакомо
24' Желтая карточка
Еленич Эней
37' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
57' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
1:0
60' Гол
Michele Cavion
66' Желтая карточка
Emanuele Padella
84'
Второй тайм
68'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
63'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
Желтая карточка
57'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
46'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
37'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Еленич Эней получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
7'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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