- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2018
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
1:0
Второй тайм: 84'
7' Желтая карточкаБеретта Джакомо
24' Желтая карточкаЕленич Эней
37' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
57' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
1:0
60' ГолMichele Cavion
66' Желтая карточкаEmanuele Padella
|
24'
37'
57'
60'
1:0
66'
Состав команд
Ascoli Calcio 1898 FC 4-3-3
- Основной состав
- 22 Перуччини Филиппо Вратарь
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 14 Emanuele Padella Защитник
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 37 Лавероне Лоренцо Защитник
- 17 Michele Cavion Полузащитник
- 5 Трояно Микеле Полузащитник
- 16 Казарини Федерико Полузащитник
- 21 Беретта Джакомо Нападающий
- 11 Нинкович Никола Нападающий
- 9 Ганц Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 15 Danilo Quaranta Защитник
- 18 Samuele Parlati Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 13 Pierre Desire Zebli Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 30 Фраттези Давиде Полузащитник
- 7 Бальдини Энрико Полузащитник
- 39 Нгобо Фред Нападающий
- 10 Роззети Лоренцо Нападающий
- 12 Alessandro Bacci
Карпи 4-1-4-1
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 2 Суагер Эмануэле Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 6 Alessandro Buongiorno Защитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 20 Еленич Эней Полузащитник
- 21 Dario Saric Полузащитник
- 32 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 9 Мокулу Бенжамен Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Federico Serraiocco Вратарь
- 5 Пецци Энрико Защитник
- 3 Paolo Frascatore Защитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 10 Пишителла Джаммарио Полузащитник
- 27 Машаш Зинедин Нападающий
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 31 Фантаччи Томмазо
- 16 Alessandro Romairone
- 23 Max Barnofsky
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Ascoli Calcio 1898 FC (последние 5 матчей: +1 =2 -2)
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 0:0 Кремонезе СB
- 25.09.2018 Салернитана 1:1 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 15.09.2018 Ascoli Calcio 1898 FC 1:0 Лечче СB
- 02.09.2018 Перуджа 2:0 Ascoli Calcio 1898 FC СB
Карпи (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 29.09.2018 Специя 2:1 Карпи СB
- 25.09.2018 Перуджа 0:1 Карпи СB
- 22.09.2018 Карпи 1:1 Брешия СB
- 16.09.2018 Верона 4:1 Карпи СB
- 01.09.2018 Карпи 0:1 Читтаделла СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 04.08.2018 Карпи 0:2 Тернана К
- 22.07.2018 Наполи 5:1 Карпи ТМК
- 18.05.2018 Бари 2:0 Карпи СB
- 12.05.2018 Карпи 1:1 Читтаделла СB
- 05.05.2018 Фрозиноне 1:0 Карпи СB
- 01.05.2018 Карпи 0:0 Эмполи СB
- 28.04.2018 Карпи 0:0 Авеллино СB
- 21.04.2018 Парма 2:1 Карпи СB
- 17.04.2018 Карпи 1:2 Перуджа СB
- 14.04.2018 Брешия 1:1 Карпи СB
- 07.04.2018 Асколи 2:0 Карпи СB
- 02.04.2018 Карпи 0:0 Венеция СB
- 29.03.2018 Карпи 2:1 Тернана СB
Ascoli Calcio 1898 FC
Карпи
-
3 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 24
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 2
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|3.
|Фоджа
|0:1
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|4.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Читтаделла
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Брешия
|2:2
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Кротоне
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|16.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|Карпи
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|18.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
68'
Асколи делает замену. Беретта Джакомо уходит с поля, а Роззети Лоренцо выходит на его замену.
67'
Асколи делает замену. Казарини Федерико уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
66'
Emanuele Padella получил желтую карточку от судьи
63'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
60'
Г О О О О Л - Michele Cavion бьет в цель!
57'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
46'
Карпи делает замену. Ди Ноя Джованни уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
24'
Еленич Эней получил желтую карточку от судьи
7'
Беретта Джакомо получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация