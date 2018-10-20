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Стадион: Сан-Вито
26' Желтая карточкаGiuseppe Loiacono
0:0
34' Не забитый пенальтиМаньеро Риккардо
1:0
34' ГолТутино Дженнаро
39' Желтая карточкаДермаку Кастриот
58' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
2:0
74' ГолТутино Дженнаро
|
34'
0:0
34'
1:0
39'
74'
2:0
Состав команд
Козенца 4-4-2
- Основной состав
- 22 Umberto Saracco Вратарь
- 11 Tommaso D'Orazio Защитник
- 5 Ricardo Idda Защитник
- 3 Дермаку Кастриот Защитник
- 18 Matteo Legittimo Защитник
- 24 Гарритано Лука Полузащитник
- 7 Domenico Mungo Полузащитник
- 21 Mirko Bruccini Полузащитник
- 2 Angelo Corsi Полузащитник
- 19 Маньеро Риккардо Нападающий
- 25 Тутино Дженнаро Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Черофолини Микеле Вратарь
- 28 Armando Anastasio Защитник
- 29 Паскали Мануэль Защитник
- 17 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Беарцотти Энрико Полузащитник
- 30 Luca Verna Полузащитник
- 32 Баэс Хайме Нападающий
- 14 Тиритиельо Андреа
- 16 Alain Pierre Baclet
- 6 Luca Palmiero
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 10 Francesco Deli Полузащитник
- 30 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 8 Marco Carraro Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 18 Галано Кристиан Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 3 Раньери Лука Вратарь
- 27 Болдор Деян Защитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 17 Emanuele Cicerelli Полузащитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 32 Гори Габриэле Нападающий
- 26 Риццо Лука Нападающий
- 20 Кьяретти Лукас Нападающий
- 29 Kyllan Rame
Предыдущие игры
Козенца (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 06.10.2018 Карпи 1:1 Козенца СB
- 30.09.2018 Козенца 1:1 Перуджа СB
- 26.09.2018 Кремонезе 2:0 Козенца СB
- 22.09.2018 Козенца 1:1 Ливорно СB
- 15.09.2018 Читтаделла 2:0 Козенца СB
- 26.08.2018 Асколи 1:1 Козенца СB
- 12.08.2018 Торино 4:0 Козенца К
- 04.08.2018 Трапани 1:2 Козенца К
- 16.06.2018 Сиена 1:3 Козенца СCППО
- 10.06.2018 Козенца 2:0 Судтироль СCППО
- 06.06.2018 Судтироль 1:0 Козенца СCППО
- 03.06.2018 Самбенедеттезе 0:2 Козенца СCППО
- 30.05.2018 Козенца 2:1 Самбенедеттезе СCППО
- 23.05.2018 Трапани 0:2 Козенца СCППО
- 20.05.2018 Козенца 2:1 Трапани СCППО
- 15.05.2018 Козенца 1:1 Казертана СCППО
- 11.05.2018 Козенца 2:1 Сикула Леонцио СCППО
- 06.05.2018 Козенца 4:2 Трапани СC
- 29.04.2018 Виртус Франкавилла 1:5 Козенца СC
- 22.04.2018 Козенца 0:3 Ренде СC
Фоджа (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 06.10.2018 Фоджа 3:2 Ascoli Calcio 1898 FC СB
- 30.09.2018 Беневенто 1:3 Фоджа СB
- 26.09.2018 Фоджа 2:1 Падова СB
- 22.09.2018 Пескара 1:0 Фоджа СB
- 16.09.2018 Фоджа 1:2 Палермо СB
- 02.09.2018 Кротоне 4:1 Фоджа СB
- 26.08.2018 Фоджа 4:2 Карпи СB
- 05.08.2018 Фоджа 1:3 Катания К
- 21.07.2018 Парма 3:1 Фоджа ТМК
- 18.05.2018 Фрозиноне 2:2 Фоджа СB
- 12.05.2018 Фоджа 1:0 Салернитана СB
- 05.05.2018 Венеция 2:1 Фоджа СB
- 01.05.2018 Фоджа 2:1 Специя СB
- 28.04.2018 Читтаделла 3:1 Фоджа СB
- 21.04.2018 Фоджа 1:1 Бари СB
- 17.04.2018 Тернана 2:2 Фоджа СB
- 13.04.2018 Фоджа 3:0 Асколи СB
- 07.04.2018 Кремонезе 0:4 Фоджа СB
- 02.04.2018 Фоджа 0:3 Эмполи СB
- 29.03.2018 Фоджа 2:1 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Козенца: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Фоджа: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
- 07.05.2017 Козенца 2:2 Фоджа Лега Про
- 17.12.2016 Фоджа 3:1 Козенца Лега Про
- 24.04.2016 Козенца 1:0 Фоджа Лега Про
- 13.12.2015 Фоджа 2:0 Козенца Лега Про
- 18.01.2015 Фоджа 4:1 Козенца Лега Про
- 18.01.2015 Фоджа 4:1 Козенца Лега Про
- 06.09.2014 Козенца 2:2 Фоджа Лега Про
- 02.03.2014 Фоджа 1:0 Козенца Лега Про Второй дивизион
- 15.05.2011 Козенца 1:0 Фоджа Серия C1 B
- 12.12.2010 Фоджа 1:2 Козенца Серия C1 B
- 11.10.2009 Козенца 4:0 Фоджа Серия C1 B
Козенца
Фоджа
-
4 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пескара
|8
|5
|3
|0
|14 - 8
|18
|2.
|Лечче
|7
|3
|3
|1
|13 - 8
|12
|3.
|Фоджа
|0:1
|8
|4
|0
|4
|14 - 14
|12
|4.
|Специя
|8
|4
|0
|4
|11 - 12
|12
|5.
|Палермо
|6
|3
|2
|1
|10 - 6
|11
|6.
|Читтаделла
|2:2
|7
|3
|2
|2
|9 - 5
|11
|7.
|Кремонезе
|7
|2
|5
|0
|8 - 4
|11
|8.
|Брешия
|2:2
|8
|2
|5
|1
|15 - 12
|11
|9.
|Беневенто
|6
|3
|1
|2
|13 - 10
|10
|10.
|Верона
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|11.
|Салернитана
|7
|2
|4
|1
|7 - 7
|10
|12.
|Ascoli Calcio 1898 FC
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|13.
|Перуджа
|6
|2
|2
|2
|6 - 7
|8
|14.
|Кротоне
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Козенца
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 8
|7
|16.
|Падова
|7
|1
|3
|3
|7 - 13
|6
|17.
|Карпи
|0:1
|8
|1
|2
|5
|7 - 14
|5
|18.
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|19.
|Ливорно
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Асколи
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
Второй тайм
74'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
63'
Фоджа делает замену. Giuseppe Loiacono уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
58'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Дермаку Кастриот получил желтую карточку от судьи
34'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
34'
ОН ПРОМАЗАЛ - Маньеро Риккардо пробил пенальти, но не смог забить!
26'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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