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  5. Серия B
Стадион:
Козенца
2:0
Второй тайм: 81'
Фоджа
0'
26' Желтая карточка
Giuseppe Loiacono
0:0
34' Не забитый пенальти
Маньеро Риккардо
1:0
34' Гол
Тутино Дженнаро
39' Желтая карточка
Дермаку Кастриот
58' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
2:0
74' Гол
Тутино Дженнаро
81'
Второй тайм
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
63'
Фоджа делает замену. Giuseppe Loiacono уходит с поля, а Кьяретти Лукас выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Второй тайм начался
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Дермаку Кастриот получил желтую карточку от судьи
Описание гола
34'
Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
Описание гола
34'
ОН ПРОМАЗАЛ - Маньеро Риккардо пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
26'
Giuseppe Loiacono получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья начинает матч
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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